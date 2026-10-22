வடகிழக்குப் பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் - துறை அதிகாரிகளுக்கு முதல்வர் விஜய் உத்தரவு
மாநில அவசரகால செயல்பாட்டு மையத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒருங்கிணைந்த பல்வகைப் பேரிடர் கண்காணிப்புக் கட்டமைப்பை முதலமைச்சர் விஜய் பார்வையிட்டார்.
Published : October 22, 2026 at 9:58 PM IST
சென்னை: வடகிழக்குப் பருவமழையின்போது ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ள அனைத்துத் துறைகளுக்கிடையேயான ஒருங்கிணைப்பை வலுப்படுத்தி, அவசரகாலச் சூழ்நிலைகளுக்கு உரிய நேரத்தில் திறம்பட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
சென்னை எழிலகத்திலுள்ள வருவாய் நிர்வாகம், பேரிடர் மேலாண்மைத் துறையின் மாநில அவசரகால செயல்பாட்டு மையத்திற்கு வருகை தந்த முதலமைச்சர் விஜய், வடகிழக்குப் பருவமழையை எதிர்கொள்வதற்காக சென்னையைத் தவிர இதர மாவட்டங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு நடவடிக்கைகளை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.
மிக கனமழைக்கான எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டங்களின் ஆட்சியர்களுடன் முதலமைச்சர் விஜய் கலந்துரையாடி, அங்கு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளின் நிலை குறித்து ஆய்வு செய்தார். கனமழை மற்றும் வெள்ளப்பெருக்கின் காரணமாக உயிரிழப்புகள் ஏற்படாத வகையில், தேவையான அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும், உரிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை உறுதி செய்ய வேண்டும் எனவும் சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு அவர் அறிவுறுத்தினார்.
மேலும், மாநில அவசரகால செயல்பாட்டு மையத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒருங்கிணைந்த பல்வகைப் பேரிடர் கண்காணிப்புக் கட்டமைப்பை முதலமைச்சர் விஜய் பார்வையிட்டார்.
குறிப்பாக, மாநில அவசரகால செயல்பாட்டு மையத்தில், பொதுமக்களிடமிருந்து புகார்களைப் பெறும் அழைப்பு மையம், பல்வேறு அரசுத் துறைகளுக்கிடையேயான தகவல் தொடர்பு மற்றும் ஒருங்கிணைந்த அவசரகால நடவடிக்கைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் வசதிகள், வானிலை முன்னறிவிப்புகள் மற்றும் பேரிடர் தொடர்பான தகவல்களைக் கண்காணிக்கும் தொழில்நுட்பப் பிரிவு ஆகியவற்றையும் முதலமைச்சர் விஜய் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.
அதைத் தொடர்ந்து, வடகிழக்குப் பருவமழையின்போது ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ள அனைத்துத் துறைகளுக்கிடையேயான ஒருங்கிணைப்பை வலுப்படுத்தி, அவசரகாலச் சூழ்நிலைகளுக்கு உரிய நேரத்தில் திறம்பட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
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இந்த ஆய்வின்போது, வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன், தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார், வருவாய் நிருவாக ஆணையர், கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் டாக்டர் பி. சந்தரமோகன், வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை செயலாளர் பழனிசாமி, பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை ஆணையர் சிவஞானம் மற்றும் அரசு உயர் அலுவலர்கள் உடனிருந்தனர்.