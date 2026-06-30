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கங்கைகொண்டான் சிப்காட்டில் தைவான் நாட்டு குழு ஆய்வு; முதலீடுகள் தொடர்பாக ஆய்வு

தைவான் நாட்டின் தொழில் வல்லுனர்கள் மற்றும் தொழிலதிபர்கள் மூலம் புதிய முதலீடுகளை கொண்டு வருவது குறித்து இந்த ஆய்வில் விவாதிக்கப்பட்டது.

தைவான் நாட்டு குழுவினர்
தைவான் நாட்டு குழுவினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 30, 2026 at 11:07 PM IST

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திருநெல்வேலி: கங்கைகொண்டான் பகுதியில் உள்ள சிப்காட் தொழிற்சாலைகளில் தைவான் நாட்டின் பொருளாதாரம் மற்றும் கலாச்சார மைய இயக்குநர் தலைமையிலான குழுவினர் பார்வையிட்டனர்.

நெல்லை மாவட்டம் கங்கைகொண்டான் பகுதியில் சிப்காட் தொழில் மையம் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு பல்வேறு தொழிற்சாலைகள் இயங்கி வருகிறது. இந்த பகுதியில் உள்ள சிப்காட் தொழில் நிறுவனங்கள், தொழில் வல்லுனர்கள் மற்றும் தொழில் வர்த்தக சங்கப் பிரதிநிதிகள் உடன் தைவான் நாட்டின் பொருளாதார மற்றும் கலாச்சார மைய தலைமை இயக்குனர் ஸ்டீபன் சூ தலைமையிலான 8 பேர் கொண்ட குழுவினர் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர்.

கங்கைகொண்டான் சிப்காட் தொழில் பூங்காவில் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் கங்கைகொண்டான் பகுதியில் செயல்படும் பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்களை சேர்ந்த உரிமையாளர்கள் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர். ஆலோசனை கூட்டத்தில் தொழிலாளர்களுக்கு தைவான் நிபுணர்கள் மூலம் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி வழங்கவும் சிப்காட் பிரதிநிதிகள் தைவான் சென்று தொழில்நுட்பங்களை பார்வையிடவும் ஆலோசிக்கப்பட்டது.

இந்த ஆய்வின் மூலம் மின்னணு, செமி கண்டக்டர், அக்குவா பொருட்கள் உள்ளிட்ட துறைகளில் தைவான் நிறுவனங்கள் முதலீடு செய்வது குறித்து ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. நெல்லை மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் புதிய தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதற்கும் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் பேசப்பட்டது.

மேலும், தைவான் நாட்டின் தொழில் வல்லுனர்கள் மற்றும் தொழிலதிபர்கள் மூலம் புதிய முதலீடுகளை கொண்டு வருவது குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து தைவான் குழுவினர் கங்கைகொண்டான் சிப்காட் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் தொழில் நிறுவனங்களை பார்வையிட்டு ஆலோசனை நடத்தினர்.

TAGGED:

SIPCOT
INSPECTION
தைவான் நாட்டு குழு ஆய்வு
முதலீடுகள் தொடர்பாக ஆய்வு
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