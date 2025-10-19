ETV Bharat / state

அண்ணா பல்கலைகழக பதிவாளர் நீக்கமா? வெளியான முக்கிய தகவல்!

முறைகேடு விவகாரத்தில் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் துணை வேந்தர் வேல்ராஜுடன், பதிவாளர் பிரகாஷ்க்கு தொடர்பு இருப்பதாக சிண்டிகேட் கூட்டத்தில் உறுப்பினர்கள் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்ததாக கூறப்படுகிறது.

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் (கோப்புப்படம்)
அண்ணா பல்கலைக்கழகம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
October 19, 2025

சென்னை: சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் பதிவாளர் பிரகாஷ் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் துணைவேந்தார் வேல்ராஜ். இவர் 3 ஆண்டுகள் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தாராக பதவி வகித்த நிலையில், கடந்த 2024இல் அவருடைய துணைவேந்தர் பதவி முடிவடைந்தது. இருப்பினும் அவருக்கு ஓய்வுபெறும் வயது இல்லாததால் தொடர்ந்து அங்கு பேராசிரியராக பணிபுரிந்து வந்தார்.

வேல்ராஜ் துணைவேந்தராக பதவி வகித்த காலத்தில், அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் செயல்படும் தனியார் கல்லூரிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கியதில் முறைகேடு செய்ததாக அவர் மீது புகார் எழுந்தது. இதுதொடர்பாக வழக்கு விசாரணை நடைபெற்று வந்த நிலையில், அவர் ஜூலை 31 அன்று பணி ஓய்வு பெறவிருந்தார்.

இந்நிலையில் முறைகேடு விவகாரத்தில் அவருக்கு தொடர்பு இருப்பதாகக் கூறி, அவர் ஓய்வுபெறும் நாளில் பணியில் இருந்து இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டார். ஓய்வுபெறும் நாளில் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து, வேல்ராஜ் பல்கலைக்கழக வேந்தரான ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியிடம் மேல்முறையீடு செய்தார்.

அதில் வேல்ராஜ் சஸ்பெண்ட் உத்தரவை ரத்து செய்தும், அவருக்கான பணப்பலன்களை வழங்க வேண்டும் என ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி உத்தரவிட்டார். இந்நிலையில், நேற்று பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற சிண்டிகேட் கூட்டத்தில் இந்த பிரச்சனை குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது. அப்போது வேல்ராஜை சஸ்பெண்ட் செய்த அரசு உத்தரவுக்கு எதிரான ஆளுநரின் முடிவை கண்டித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மேலும், வேல்ராஜுடன் பதிவாளர் பிரகாஷ் மற்றும் 12 அலுவலர்களுக்கு தொடர்பு உள்ளதாகவும், லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் விசாரணை நடத்தும் முறைகேடு புகாரில் சம்பந்தப்பட்ட ஒருவர் தலைமை பொறுப்பில் இருக்கக் கூடாது என்றும் சிண்டிகேட் கூட்டத்தில் உறுப்பினர்கள் ஆட்சேபணை தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக பதிவாளர் பதவியில் இருந்து பிரகாஷ் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இதையும் படிங்க: “நான் ராஜா... எங்கேயும் நான் ராஜா” ரோலக்ஸ் யானையை பார்த்து வியக்கும் பாகன்கள்! காரணம் தெரியுமா?

அதேபோல் சிண்டிகேட் உறுப்பினரும், திமுக எழும்பூர் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான பரந்தாமன் சிண்டிகேட் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு முறைகேடு புகார் குறித்து பேசியதாக தகவல் வெளியானது. மேலும், சிண்டிகேட் கூட்டம் முடிந்த பிறகு இந்த விவகாரம் குறித்து முதலமைச்சரின் கவனத்திற்கு அவர் கொண்டு சென்றதாகவும், அதனைத் தொடர்ந்து அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

