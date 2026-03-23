மாம்பழம் சின்னம் விவகாரம் - சிவில் நீதிமன்றத்தை நாட ராமதாஸுக்கு உத்தரவு

பாமக அங்கீகரிக்கப்பட்ட மாநில கட்சி என்ற அந்தஸ்தை இழந்து விட்டதால், இந்த விவகாரத்தில் தலையிட முடியாது என்று உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.

உச்சநீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 23, 2026 at 8:50 PM IST

புதுடெல்லி: மாம்பழம் சின்னத்தை முடக்கக் கோரி பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தாக்கல் செய்த வழக்கில், சிவில் நீதிமன்றத்தை நாடுமாறு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

பாமகவில் கட்சி மற்றும் சின்னத்திற்கு உரிமை கோரி பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் மற்றும் கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி இடையே மோதல் நீடிக்கிறது. இதற்கிடையே, ஆவணங்களின் அடிப்படையில் கட்சியும் மாம்பழம் சின்னமும் அன்புமணி தரப்புக்கே சொந்தம் என்று தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்தது. இதையடுத்து கட்சிக்கு உரிமை கோரி பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தாக்கல் செய்த வழக்கு சிவில் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது.

இந்த நிலையில், மாம்பழம் சின்னத்தை தாங்களே பயன்படுத்த அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும், கட்சித் தலைமை தொடர்பான வழக்கு முடியும் வரை மாம்பழம் சின்னத்தை முடக்கி வைக்க கோரியும் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் 2 மனுக்களை தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுக்களை உயர் நீதிமன்றம் விசாரிக்க மறுத்ததை அடுத்து உச்சநீதிமன்றத்தில் அவர் முறையீடு செய்தார்.

பாமக நிறுனவர் ராமதாஸ் தாக்கல் செய்த இந்த மனு, உச்ச நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், நீதிபதிகள் ஜாய்மல்யா பக்சி, விபுல் பஞ்சோலி ஆகியோரைக் கொண்ட அமர்வு முன்பு இன்று (மார்ச் 23) விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, கட்சியின் தலைவர் யார்? என்பது தொடர்பான வழக்கு ஏற்கெனவே சிவில் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருக்கும் போது, உயர் நீதிமன்றம் இந்த வழக்கை விசாரிக்க மறுத்ததில் தவறு ஏதும் இல்லை" என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.

அதற்கு ராமதாஸ் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் விகாஸ் சிங், "தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு வேட்புமனு தாக்கலுக்கான கடைசி நாள் நெருங்குவதால் உச்சநீதிமன்றம் விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்து, தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என்று கோரிக்கை விடுத்தார். அன்புமணி தரப்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் மீனாட்சி அரோரா ஆஜராகி வாதிட்டார்.

அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், "பாமக அங்கீகரிக்கப்பட்ட மாநில கட்சி என்ற அந்தஸ்தை இழந்து விட்டதால், இந்த விவகாரத்தில் தலையிட முடியாது. எனவே, ராமதாஸ் 2 நாட்களில் சிவில் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும். அந்த மனு மீது 3 நாட்களில் சிவில் நீதிமன்றம் முடிவு எடுக்க வேண்டும்" என்று உத்தரவிட்டனர்.

