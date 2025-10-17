'இதெல்லாம் ஸ்வீட் இல்லையா? அப்போ'! தீபாவளி புது ட்ரெண்ட் - அசத்தும் தூத்துக்குடி பெண்!
தீபாவளி ஸ்பெஷலாக பட்டாசு, இனிப்பு வகைகளில் மெழுகுவர்த்திகள் செய்யப்பட்டுள்ளது பொதுமக்களிடம் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
Published : October 17, 2025 at 7:18 PM IST
தூத்துக்குடி: தீபாவளி பண்டிகை முன்னிட்டு லட்டு, கொழுக்கட்டை, மதுரை மல்லி, பழ வகைகள் என விதவிதமான வடிவங்களில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள மெழுகுவர்த்திகள் பொதுமக்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகை வரும் 20-ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படவுள்ளது. தீபாவளி என்றாலே நம் மனதில் தோன்றகூடியவை பட்டாசும், பலகாரமும்தான். தீபாவளி அன்று காலையில் எழுந்து குளித்து முதல் வேளையாக பட்டாசு வெடிப்பதும், இனிப்புகள் செய்து ஒருவருக்கொருவர் பரிமாறிக் கொள்வது நம் கலாச்சாரமாகும். அப்படி மணக்கும் இனிப்புகளை கண்டால் நாக்கில் எச்சில் ஊரும்.
தீபாவளி புது ட்ரெண்ட்:
ஆனால், இப்படி அனைத்து இனிப்புகளையும் கண்ணில் காட்டி இதை உண்ணக்கூடாது என்றால் எப்படி? பட்டாசுகளை வெடிக்கக்கூடாது எனக்கூறினால் எப்படி நியாயமாகும். ஆனால், இதெல்லாம் இனிப்புகளே இல்லையாம், பட்டாசுகளே இல்லையாம். பார்ப்பதற்கு தத்ரூபமாக இருக்கும் இந்த இனிப்பு வகைகளும், பட்டாசுகளும் மெழுகுவர்த்திகள் என சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா? அட ஆமாங்க, இது எல்லாமே தீபாவளி ஸ்பெஷல் ட்ரெண்டிங் மெழுகுவர்த்திகளாம். இந்த மெழுகுவர்த்திகளை செய்து அசத்தும் பெண்ணை பற்றி இந்த சிறப்பு தொகுப்பில் காணலாம்.
தூத்துக்குடி மாநகரில் உள்ள தெற்கு புதுத்தெருவை சேர்ந்தவர் வீர கண்ணன் - கீர்த்திகா தம்பதி. இதில், கீர்த்திகா பட்டப்படிப்பு முடித்துள்ளார். கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு முதல் வீட்டிலேயே அகல் விளக்குகள், மெழுகுவர்த்திகள் செய்து வரும் இவர், தற்போது வித்தியாசமான முறையில் இனிப்புகள், பாட்டாசுகள், பழ வகைகள் என பல்வேறு வடிவங்களில் மெழுகுவர்த்திகளை செய்து அசத்தி வருகிறார்.
பொதுவாக, மெகுழுகுவர்த்திகளை மண் விளக்கு, அகல் விளக்கு, பீங்கான் விளக்குகள் போன்ற வடிவங்களில் தான் நாம் பார்த்திருப்போம். ஆனால் கீர்த்திகா ஒரு புது முயற்ச்சியாக, பிரமலமாக உள்ள இனிப்புகள் வகைகள் மற்றும் பட்டாசு வடிவங்களில் மெழுகுவர்த்திகள் செய்து வருகிறார்.
விதவிதமான மெழுகுவர்த்தி:
பட்டாசு மெழுகுவர்த்தி வகைகளில், புஸ்வானம், ஆட்டோ பாம், சங்கு சக்கரம், சரவெடி ஆகியவை உள்ளது. இதன் மதிப்பு ரூ.250. அதேபோல், இனிப்பு வகைகளில் முந்திரி அல்வா, திருநெல்வேலி அல்வா, சூரிய கலா, சந்திர கலா, காஜி கட்லி, முறுக்கு, குலோப்ஜாம், லட்டு ஆகிய வடிவில் மெழுகுவர்த்திகள் உள்ளது. மேலும், மதுரை மல்லி, ஆப்பில், ஆரஞ்சு, கிரேப், சப்போட்டா பழம் போன்ற பழ வகைகளிலும், தாமரைக்குளம் வடிவிலும் மெழுகுவர்த்தி செய்து அசத்தியுள்ளார்.
ஒவ்வொரு இனிப்புகள் போன்ற மெழுகுவர்த்திகளுக்கும் விதமான விலையில் விற்பனை செய்து வருகிறார். இந்த புதுவித மெழுகுவர்த்தியை பார்க்கும் போது நாக்கில் எச்சி ஊரும். ஆனால் அதை எடுத்து சுவைக்க முடியாது. அவ்வளவு அற்புதமாக, அழகாக ஸ்வீட் போன்று தத்ரூபமாக செய்துள்ளார். கீர்த்திகா சோயா பீன்ஸ், தேனிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட திரவத்தை கொண்டு மெழுகுவர்த்திகளை செய்து வருகிறார்.
இதுகுறித்து கீர்த்திகா கூறுகையில், “தீபாவளி மற்றும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை காலங்களில் புதிய, புதிய வடிவில் மெழுகுவர்த்தி செய்வோம். இந்த வருடம் மதுரை மல்லிகைப்பூ, தாமரைக்குளம் போன்ற வடிவில் மெழுகுவர்த்தி செய்துள்ளோம். இதற்கு மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. அகல் விளக்குகளுக்கு வெளி நாட்டில் நல்ல வரவேற்பு உள்ளது. தூத்துக்குடியில் துறைமுகம் உள்ளதால் இங்கிருந்து வெளிநாட்டிற்கு உடனடியாக ஏற்றுமதி செய்ய வழிவகை உள்ளது. இதற்கு அரசு சார்பில் உதவிகள் கிடைத்தால் நன்றாக இருக்கும்” என கோரிக்கை வைத்தார்.