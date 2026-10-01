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தூய்மையே சேவை 2026- சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்ற தூய்மைப் பணி

'தூய்மையே சேவை 2026' இயக்கத்தின் கீழ் சென்னை ரயில்வே கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட அனைத்து ரயில் நிலையங்களிலும் தூய்மைப் பணிகள் நடைபெற்றன.

தூய்மைப் பணி
தூய்மைப் பணி (X/@DrmChennai)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2026 at 11:05 PM IST

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சென்னை: 'தூய்மையே சேவை 2026' இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையில் தூய்மைப் பணி, விழிப்புணர்வு பேரணி வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது.

மகாத்மா காந்தியின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு மத்திய அரசின் மத்திய வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் துறை, மத்திய ஜல்சக்தித்துறை அமைச்சகங்கள் சார்பில் நாடு முழுவதும் பொதுமக்கள் மத்தியில் தூய்மையின் அவசியத்தை உணர்த்தும் வகையில் 'தூய்மையே சேவை 2026' என்ற விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த மத்திய அரசின் கீழ் உள்ள அனைத்துத் துறைகளுக்கும் அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியிருந்தது.

அதில், தூய்மைப் பணியை மேற்கொள்வது மட்டுமின்றி பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளுடன் பேரணியாகச் சென்றும், ஓவியப் போட்டி, கட்டுரைப் போட்டி போன்ற போட்டிகளை நடத்த வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டிருந்தது.

அந்த வகையில், டாக்டர் எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இன்று (அக்.01) நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட சென்னை ரயில்வே கோட்டத்தின் மேலாளர் சைலேந்திர சிங் தலைமையில் ரயில்வே அதிகாரிகள், ஊழியர்கள், தூய்மைப் பணியாளர்கள், ரயில் பயணிகள், பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் தூய்மையின் அவசியம் குறித்து உறுதிமொழியை எடுத்துக் கொண்டனர்.

அதைத் தொடர்ந்து, கோட்ட மேலாளர் சைலேந்திர சிங், சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலைய வளாகத்தில் தூய்மைப் பணியைத் தொடங்கி வைத்து, தூய்மைப் பணியில் ஈடுபட்டார். அத்துடன், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் பசுமைப் பரப்பை அதிகரிப்பதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தி சென்னை சென்ட்ரல் புறநகர் ரயில் நிலைய வளாகத்தில் மரக்கன்றுகளையும் நட்டு வைத்தார். அதைத் தொடர்ந்து, பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்ற விழிப்புணர்வு பேரணியும் நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் என்சிசி மாணவ, மாணவிகள், பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள், சமூக ஆர்வலர்கள் என 200- க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்துக் கொண்டனர். நிகழ்ச்சியில் கலந்துக் கொண்டவர்களுக்கு சென்னை ரயில்வே கோட்டம் சார்பில் பிபிஇ கிட் (PPE KITS) வழங்கப்பட்டது.

'ஒருநாள், ஒரு மணிநேரம், ஒன்றாக' என்ற கருப்பொருளை மையமாகக் கொண்டு நடைபெற்ற 'தூய்மையே சேவை 2026' நிகழ்ச்சி, சென்னை ரயில்வே கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட சென்னை எழும்பூர், மாம்பலம், தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, மேல்மருவத்தூர், திண்டிவனம், பெரம்பூர், ஆவடி, திருவள்ளூர், அரக்கோணம், திருத்தணி, ஆம்பூர், காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை, சென்னை கடற்கரை, கூடுவாஞ்சேரி, வேளச்சேரி, அம்பத்தூர், கிண்டி, சென்னை பூங்கா, பட்டாபிராம், பேசின் பிரிட்ஜ், பொன்னேரி, கும்மிடிப்பூண்டி, நாயுடுபேட்டை, திருநின்றவூர், காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட முக்கிய ரயில் நிலையங்களிலும் சிறப்பாக நடைபெற்றது. அத்துடன், ரயில் நிலையம் மற்றும் ரயில் நிலையங்களைச் சுற்றியுள்ள பொது இடங்களிலும் தூய்மைப் பணிகள் நடைபெற்றன.

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TAGGED:

ரயில் நிலையத்தில் தூய்மைப் பணி
தூய்மையே சேவை 2026
கோட்ட மேலாளர் சைலேந்திர சிங்
பிபிஇ கிட்
SWACHHATA HI SEVA 2026

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