அரசியல் உள்நோக்கத்தோடு மதுரை மாநகராட்சி மீது குற்றச்சாட்டு: கொதித்த துணை மேயர்!

ஒரு பொய்யை பலமுறை சொன்னால் அது உண்மையாகிவிடும் என்பதற்கு ஏற்ப மதுரை மாநகராட்சி மீது தவறான தகவல் பரப்பப்படுவதாக மாநகராட்சி துணை மேயர் டி.நாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரை மாநகராட்சி துணை மேயர் நாகராஜன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
மதுரை மாநகராட்சி துணை மேயர் நாகராஜன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 7, 2025 at 7:50 PM IST

மதுரை: அரசியல் உள்நோக்கத்தோடு மதுரை மாநகராட்சி மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளதாக மாநகராட்சி துணை மேயர் நாகராஜன் விளக்கமளித்துள்ளார்.

அண்மையில் மத்திய வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரத்துறை அமைச்சகம் சார்பில் வெளியிடப்பட்ட ஸ்வச் சர்வேக்ஷான் 2025 கணக்கெடுப்பு (சர்வே) அறிக்கையில், இந்தியாவில் 10 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசிக்கும் அழுக்கடைந்த மாநகர் பட்டியலில் மதுரை முதலாவது இடத்தை பிடித்துள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

இது பல்வேறு தரப்பிலும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி நிலையில், மதுரை மாநகராட்சி குறித்த தவறான பிம்பத்தை உருவாக்கியது. இது தொடர்பாக மதுரை மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் துணை மேயர் நாகராஜன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.

அப்போது பேசிய அவர், “பொதுவாக இது போன்ற விஷயங்களில் கணக்கெடுப்பு யார் நடத்துகிறார்கள்? எந்த நிறுவனம் நடத்துகிறது? எந்தெந்த தரவுகளின் அடிப்படையில் இதனை வெளியிடுகிறார்கள் என்பதெல்லாம் மர்மமாகவே உள்ளது. கடந்த நான்கு மாதத்திற்கு முன்னர் ஒரு கணக்கெடுப்பு வெளியிடப்பட்டது. தேசிய அளவில் மதுரை 40ஆவது இடத்தில் இருக்கிறது என்று அதில் தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.

மேற்கொள்ளப்படும் கணக்கெடுப்பில் என்னென்ன விஷயங்கள் கணக்கில் கொள்ளப்பட்டன ஆகியவை குறித்து குறிப்பிட்டால் மட்டுமே, அது உண்மையான சர்வேயாக இருக்க முடியும். கடந்தாண்டுக்கும் இந்த ஆண்டிற்குமே நிறைய வித்தியாசம் உள்ளது. பொதுக் கழிவறை சுத்தம் கடந்தாண்டு 80 விழுக்காடு எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு மூன்று விழுக்காடு என குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.

அதேபோன்று குடியிருப்பு பகுதிகளில் குப்பைகள் கொட்டுவது 100% எனவும், வீட்டுக்கு வீடு சென்று குப்பைகள் சேகரிப்பதில் பின்தங்கி உள்ளது எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த சர்வே முன்னுக்குப் பின் முரண்பாடாக உள்ளது. மேற்கண்ட கணக்கெடுப்பில் பத்து நகரங்களை எவ்வாறு பட்டியலிட்டார்கள் அதில் மதுரை எப்படி முதலிடத்தில் வந்தது? இதற்குப் பெயர் சர்வே அல்ல.

மதுரை மாநகராட்சி துணை மேயர் நாகராஜன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேட்டியளித்தார். (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது திட்டமிட்டு மதுரை மாநகராட்சியின் மீது பரப்பப்படுகின்ற அவதூறு. இதற்கு காரணமான நபர்கள் மீது காவல்துறை புகார் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆலோசனை. அப்போதுதான் இது போன்ற அவதூறுகளுக்கு முடிவு ஏற்படும். உண்மைக்கு புறம்பான தகவல்களை பரப்பி கீழ்த்தரமான அரசியல் செய்வதை நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம்.

ஒரு கணக்கெடுப்பை மேற்கொள்ளப்படும் போது, அது தொடர்புடைய அமைப்புகளுக்கு தெரியப்படுத்தாமல் எப்படி நடைபெற முடியும்? எங்களைப் பொறுத்தவரை இந்த கணக்கெடுப்பு ஒரு பொய். மதுரை மாநகர் திடக்கழிவு மேலாண்மையில் இன்னும் மேம்பட வேண்டும் என்பதில் எங்களுக்கு மாற்று கருத்து இல்லை.

ஆனால், மதுரை மாநகர் மொத்தத்தில் மோசமாக உள்ளது என்று கூறுவதில் அரசியல் தான் உள்ளதே தவிர அதில் உண்மை இல்லை. இதற்குப் பெயர் கணக்கெடுப்பு அல்ல அவதூறு. எந்தெந்த அடிப்படையில் மதுரை முதல் இடத்தில் வந்தது என்பதை இவர்கள் தெளிவுபடுத்த தவறி விட்டார்கள்.

அதில் உள்ள உண்மைத் தன்மையை அறிய எல்லோரும் தவறி விடுகின்றனர். ஒரு பொய்யை பலமுறை சொன்னால் அது உண்மையாகிவிடும் என்பது பாசிசவாதிகளின் செயல்பாடு. கீழ்த்தரமான அரசியல் லாபம் அடைவதற்கான ஏற்பாடு தான் இது,” என்றார்.

