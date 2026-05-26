தவெகவில் இணையும் இசக்கி சுப்பையா? நெல்லையில் இருந்த ஒரே தொகுதியையும் இழக்கிறதா அதிமுக?
இசக்கி சுப்பையா தலைமை செயலகத்திற்கு சென்று சபாநாயகரை சந்தித்து தனது எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்யவிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதற்காக அவர் சென்னை புறப்பட்டு சென்றிருக்கிறார்.
Published : May 26, 2026 at 10:15 AM IST
திருநெல்வேலி: அம்பாசமுத்திரம் அதிமுக எம்.எல்.ஏ இசக்கி சுப்பையா இன்று தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்து விட்டு தவெகவில் இணையவிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதனால் நெல்லையில் இருந்த ஒரு தொகுதியையும் அதிமுக இழக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் பல்வேறு கருத்து கணிப்புகளை தகர்த்தெறிந்து விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிக தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. போட்டியிட்ட முதல் தேர்தலிலேயே அரை நூற்றாண்டு கடந்த அரசியல் கட்சிகளை தோற்கடித்து, தமிழக அரசியல் வரலாற்றையே புரட்டி போட்டுள்ளார் விஜய். நூலிழையில் தனி பெரும்பான்மையை தவற விட்டாலும், காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விடுதலை சிறுத்தைகள், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவோடு தவெக ஆட்சியமைத்திருக்கிறது.
இது ஒருபுறமிருக்க, இந்த தேர்தல் முடிவானது மற்ற அரசியல் கட்சிகளுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது. குறிப்பாக, தேர்தலில் படுதோல்வியை சந்தித்து 3-வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்ட அதிமுகவில் உட்கட்சி பூசல் நிலவி வருகிறது.
அதிமுகவில் நீடிக்கும் குழப்பம்
எடப்பாடி பழனிசாமி கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் பொறுப்பை ஏற்ற பிறகு நடைபெற்ற அனைத்து தேர்தல்களிலும் அதிமுக தோல்வியையே சந்தித்திருக்கிறது. இது தொண்டர்கள் மத்தியில் அவர் மீது ஒருவித அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. அதன் வெளிப்பாடாகவே, முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர்கள் எஸ்.பி வேலுமணி, சி.வி சண்முகம் தலைமையில் புதிதாக ஒரு அணி உருவானது.
தவெக அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில், அந்த அணியிலிருந்த 25 பேர் விஜய்க்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். இருப்பினும் அவர்களுக்கு அமைச்சரவையில் இடம் கிடைக்காததால், வேலுமணி தரப்பினர் மீண்டும் எடப்பாடி அணியில் இணைய ஆலோசித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இப்படி கட்சியில் நிலவி வரும் குழப்பங்களால் தொண்டர்கள் யார் பக்கம் நிற்பது என்று தெரியாமல் தடுமாறி வருகின்றனர்.
இதன் விளைவாக, அதிமுகவினர் பலர் மாற்றுக்கட்சியில் இணைய முடிவெடுத்துள்ளனர். அதன்படி நேற்று (மே 25) மூன்று அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அதிரடியாக பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்தனர். மேலும் 5 எம்.எல்.ஏக்கள் தவெகவில் இணையப் போவதாக பேசப்பட்டது.
தவெகவில் இணையும் இசக்கி சுப்பையா?
இந்நிலையில், அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதி எம்.எல்.ஏ இசக்கி சுப்பையா இன்று தனது ஆதரவாளர்களுடன் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைய இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதற்கு முன்னதாக அவர், தலைமை செயலகத்திற்கு சென்று சபாநாயகரை சந்தித்து தனது எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்யவிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதற்காக அவர் சென்னை புறப்பட்டு சென்றிருக்கிறார்.
இதுகுறித்து அம்பாசமுத்திரத்தைச் சேர்ந்த அதிமுக நிர்வாகிகளிடம் பேசிய போது, நேற்றே இசக்கி சுப்பையா தனது 100க்கும் மேற்பட்ட ஆதரவாளர்களுடன் சென்னைக்கு சென்றிருப்பதாகவும், அங்கு முதலமைச்சர் விஜய்யை சந்திக்க இருப்பதாகவும் கூறினர். மேலும் அவர் எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு, தவெக இணையப்போவதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர்.
|இதையும் படிங்க: திமுகவும், அதிமுகவும் இணைந்து ஆட்சியமைக்க முடிவு செய்ததில் எங்களுக்கு விருப்பமில்லை - மரகதம் குமரவேல் பேட்டி
அம்பாசமுத்திரத்தை கோட்டை விடுகிறதா அதிமுக?
அம்பாசமுத்திரம் என்பது அதிமுகவின் கோட்டையாக கருதப்படுகிறது. இந்த பகுதியில் அதிமுகவிற்கு ஒரு செல்வாக்கு இருந்தாலும், இசக்கி சுப்பையாவுக்கென்று ஒரு தனி செல்வாக்கு இருக்கிறது. இசக்கி சுப்பையா ஜெயலலிதா அமைச்சரவையில் சட்டத்துறை அமைச்சராக சில நாட்கள் இருந்தார். பின்னர் அவரை அமைச்சரவையில் இருந்து ஜெயலலிதா நீக்கினார்.
நடந்து முடிந்த தேர்தலில் நெல்லையில் பாளையங்கோட்டையில் திமுகவும் அம்பாசமுத்திரத்தில் அதிமுகவும் வெற்றி பெற்றிருந்த நிலையில், மீதமுள்ள 3 தொகுதிகளை தவெக கைப்பற்றி இருந்தது. இந்நிலையில் தற்போது இசக்கி சுப்பையா தவெகவில் இணைந்தால், தன் வசம் இருந்த ஒரு தொகுதியையும் அதிமுக இழக்க நேரிடும். தற்போது இசக்கி சுப்பையாவின் அரசியல் நகர்வுகளை அதிமுக தொண்டர்கள் உற்று நோக்கி வருகின்றனர்.
முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் இசக்கி சுப்பையாவுடன் செல்ல முடிவெடுத்துள்ளதால், அம்பாசமுத்திரத்தில் அதிமுக கூடாரம் காலியாகும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அங்கு விரைவில் இடைத்தேர்தல் நடைபெறும். அதிமுக கொள்கை பரப்பு செயலாளர் பாப்புலர் முத்தையா மற்றும் முன்னாள் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் சௌந்தரராஜன் இருவரும் இசக்கி சுப்பையாவுக்கு ஆதரவளிக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியான நிலையில், ஈடிவி பாரத் சார்பில் அவர்களை செல்போனில் தொடர்புகொண்டு கேட்டதற்கு, தற்போது வரை எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை என்று கூறியுள்ளனர்.