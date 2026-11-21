காதல் விவகாரத்தில் சந்தேகம்: பிளஸ் 1 மாணவி கத்தியால் குத்திக் கொலை, விபரீத முயற்சியில் ஈடுபட்ட இளைஞர்
மாணவி வேறொரு நபருடன் செல்போனில் பேசுவதாக முத்துராஜாவுக்கு சந்தேகம் வந்ததாகவும், இதனால் இருவருக்கும் இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
Published : November 21, 2026 at 10:44 PM IST
தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில், காதல் விவகாரத்தில் சந்தேகம் அடைந்த இளைஞர், பிளஸ் 1 மாணவியை கத்தியால் குத்திக் கொலை செய்து விட்டு, விபரீத முயற்சியில் ஈடுபட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், சாயர்புரம் அருகேயுள்ள வேதமாணிக்கபுரம் சோலைப்புதூர் பகுதியைச் சேர்ந்த காசி பாண்டியனின் மகன் முத்துராஜா. இவரும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த 11ஆம் வகுப்பு படித்த மாணவியும் காதலித்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து இரு வீட்டாருக்கும் தெரியவந்த நிலையில், மாணவியின் படிப்பு முடிந்த பிறகு திருமணம் குறித்து பேசிக்கொள்ளலாம் என முடிவு செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதற்கிடையே, அந்த மாணவி வேறொரு நபருடன் செல்போனில் பேசுவதாக முத்துராஜாவுக்கு சந்தேகம் வந்ததாகவும், இதனால் இருவருக்கும் இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
இன்று சனிக்கிழமை பள்ளி விடுமுறை என்பதால் அந்த மாணவி வீட்டில் தனியாக இருந்துள்ளார். அப்போது அங்கு வந்த முத்துராஜா, அவரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில், ஆத்திரமடைந்த முத்துராஜா, மாணவியை கத்தியால் குத்தியும் கழுத்தை நெரித்தும் கொலை செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
தொடர்ந்து, முத்துராஜா விபரீத முடிவை தேடும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளார். வீட்டிலேயே மயங்கி விழுந்த அவரை அப்பகுதி மக்கள் மீட்டு சிகிச்சைக்காக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதற்கிடையே, உயிரிழந்த அந்த மாணவியின் உடல், செபத்தையாபுரம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு, பின்னர் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டது.
தூத்துக்குடியில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இருக்கும் முத்துராஜாவை சாயர்புரம் காவல் துறையினர் கைது செய்தனர். முத்துராஜா, இரண்டு காவலர்கள் பாதுகாப்புடன் தொடர் சிகிச்சைக்காக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்நிலையில், இந்த கொலை தொடர்பாக, போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
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காதல் விவகாரத்தில் ஏற்பட்ட சந்தேகத்தின் காரணமாக பிளஸ் 1 மாணவியை இளைஞர் கொன்று விட்டு, தாமும் விபரீத முயற்சியில் ஈடுபட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.