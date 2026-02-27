ETV Bharat / state

சென்னை உயர் நீதிமன்றத்துக்கு புதிய தலைமை நீதிபதி நியமனம்

சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி மனிந்திர மோகன் ஸ்ரீவஸ்தவாவின் பதவிக் காலம் விரைவில் நிறைவடைய உள்ளது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 27, 2026 at 8:06 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின்புதிய தலைமை நீதிபதியாக சுஷ்ருத் அரவிந்த் தர்மதிகாரி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

கேரள உயர் நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாக பதவி வகித்து வந்த சுஷ்ருத் அரவிந்த் தர்மதிகாரியை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக நியமிக்க, உச்ச நீதிமன்ற கொலிஜியம் பரிந்துரைத்துள்ளது. நேற்று நடைபெற்ற கொலிஜியம் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முக்கியமான இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

புதிய தலைமை நீதிபதி சுஷ்ருத் அரவிந்த் தர்மதிகாரி
புதிய தலைமை நீதிபதி சுஷ்ருத் அரவிந்த் தர்மதிகாரி (ETV Bharat Tamil Nadu)

சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் தற்போதைய தலைமை நீதிபதி மனிந்திர மோகன் ஸ்ரீவஸ்தவாவின் பதவிக் காலம் மார்ச் 5-ம் தேதியுடன் நிறைவடைய உள்ள, புதிய தலைமை நீதிபதி நியமனம் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

கொலிஜியத்தின் பரிந்துரைக்கு குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் அளித்ததும், அரவிந்த் தர்மதிகாரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக முறைப்படி பொறுப்பேற்று கொள்வார்.

TAGGED:

MHC NEW CJ
MM SRIVASTAVA
SC COLLEGIUM
புதிய தலைமை நீதிபதி
SUSHRUT ARVIND DHARMADHIKAR

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.