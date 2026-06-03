ETV Bharat / state

மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலையை அளவீடு செய்யும் பணி நிறைவு

டிஜிபிஎஸ் என்ற நவீன அளவீடு கருவி மூலம், மத்திய தொல்லியல் துறை பொறியாளர் உமேஷ் தலைமையில் 7 நாட்கள் நடைபெற்று வந்த அளவிடும் பணி இன்று நிறைவுபெற்றது.

மதுரை திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணியசுவாமி கோயில்
மதுரை திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணியசுவாமி கோயில் (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 3, 2026 at 5:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: உயர் நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி, மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலையை அளவீடு செய்யும் பணி இன்று நிறைவு பெற்றது.

டிஜிபிஎஸ் (Differential Global Positioning System) என்ற நவீன அளவீடு கருவி மூலம், மத்திய தொல்லியல் துறை பொறியாளர் உமேஷ் தலைமையில் 7 நாட்கள் நடைபெற்று வந்த அளவிடும் பணி இன்று நிறைவுபெற்றது.

மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்றும் விவகாரம் தொடர்பாக சர்ச்சை ஏற்பட்டது. இது தொடர்பான வழக்கும் நிலுவையில் உள்ளது.

இதையும் படிங்க.. திருச்சி செவிலியர் மாணவி இறப்பிற்கு தரமற்ற மருந்தே காரணம் - மருத்துவர்கள் குழு ஆய்வில் தகவல்

இதையடுத்து, திருப்பரங்குன்றம் மலையை மத்திய தொல்லியல் துறை கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வர வேண்டும்; மலையைச் சுற்றியுள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும்; மலையில் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கே.கே.ரமேஷ் என்பவர், உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் கடந்த ஆண்டு வழக்கு தொடர்ந்து இருந்தார்.

டிஜிபிஎஸ் என்ற நவீன அளவீடு கருவி மூலம் திருப்பரங்குன்றம் மலையை ஆய்வு செய்யும் குழுவினர்
டிஜிபிஎஸ் என்ற நவீன அளவீடு கருவி மூலம் திருப்பரங்குன்றம் மலையை ஆய்வு செய்யும் குழுவினர் (ETV Bharat Tamilnadu)

இந்த வழக்கு தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில், இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், ஸ்ரீமதி முன்னிலையில் கடந்த மாதம் விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, திருப்பரங்குன்றம் மலை முழுவதையும் மத்திய தொல்லியல் துறை ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்றும், முழு ஆய்வு நடத்திய அறிக்கையை மே மாதம் இறுதிக்குள் நீதிமன்றத்தில் ஆய்வுக் குழுவினர் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

இதனை தொடர்ந்து கடந்த மாதம் 21-ஆம் தேதி திருப்பரங்குன்றம் மலையை அளவீடு செய்வதற்காக மத்திய தொல்லியல் துறை பொறியாளர் உமேஷ், திருமங்கலம் கோட்டாட்சியர் சிவஜோதி, வருவாய்த் துறையினர் மற்றும் நில அளவைபிரிவு அதிகாரிகள், திருப்பரங்குன்றம் போலீசாரின் பாதுகாப்புடன் திருப்பரங்குன்றம் மலைக்குச் செல்லும் பழனியாண்டவர் கோவில் தெரு, கோட்டை தெரு, கோடாங்கி தோப்பு மற்றும் மலையை சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் அளவிடும் பணியைத் தொடங்கினர்.

இதையும் படிங்க.. 2016 தேர்தலில் அப்பாவு வெற்றி பெற்றதாக உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு; நீதி வென்றதாக நெகிழ்ச்சி

இந்த அளவீடு பணிகள் 7 நாட்கள் நடைபெற்றன. டிஜிபிஎஸ் (Differential Global Positioning System) எனப்படும் என்ற நவீன அளவீடு கருவி மூலம் மலையைச் சுற்றிலும் அளவீடு செய்யும் பணி நடைபெற்று வந்தது. அதைத் தொடர்ந்து, திருப்பரங்குன்றம் மலையில் மத்திய தொல்லியல் துறையினரின் அளவீடு செய்யும் பணி இன்றுடன் நிறைவுபெற்றது.

TAGGED:

MADRAS HIGH COURT MADURAI BENCH
THIRUPARANKUNDRAM HILL SURVEY
DGPS SURVEY
DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY
THIRUPARANKUNDRAM SURVEY COMPLETED

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.