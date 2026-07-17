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தாளவாடி அருகே விவசாயிகளை அச்சுறுத்தும் சிறுத்தை: சென்சார் கருவி பொருத்தி கண்காணிப்பு

விவசாயிகளை அச்சுறுத்தி வரும் சிறுத்தையை கூண்டு வைத்து பிடிக்க வேண்டும் என கிராம மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

சிறுத்தையை பிடிக்க சென்சார் கருவி
சிறுத்தையை பிடிக்க சென்சார் கருவி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 17, 2026 at 7:03 PM IST

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ஈரோடு: மக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் சுற்றி வரும் சிறுத்தையை பிடிக்க அதன் வழித்தடத்தில் புதிய சென்சார் கருவி பொருத்தி வனத்துறையினர் கண்காணித்து வருகின்றனர்.

ஈரோடு மாவட்டம், சத்தியமங்கலம் அடுத்த தாளவாடி, தொட்டகாஜனூர், திகினாரை, பாரதிபுரம், சூசைபுரம் உள்ளிட்ட மலை கிராமங்களில் வன விலங்குகளின் நடமாட்டம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதாக அந்தந்த கிராமப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த மக்கள் புகார் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் நேற்று (ஜூலை 16) தொட்டகாஜனூர் கிராமத்தில், வெங்கடாசலம் என்பவரின் மாட்டு கொட்டைகைக்குள் புகுந்த சிறுத்தை ஒன்று அங்கு கட்டியிருந்த 4 மாடுகளை வேட்டையாடிக் கொன்றுள்ளது.

இதையடுத்து, மக்களை அச்சுறுத்தும் வகையிலும், கால்நடைகளுக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் வகையிலும் சுற்றி வரும் அந்த சிறுத்தைப் பிடிக்கும் நோக்கில் தாளவாடி வனத்துறையினர் சிறுத்தையின் நடமாட்டம் காணப்படும் இடங்களில் புதிய சென்சார் கருவிகளைப் பொருத்தி கண்காணித்து வருகின்றனர்.

இந்த சென்சார் கருவி பொருத்தப்பட்ட வழித்தடத்தில் சிறுத்தை கடந்து செல்லும்போது அலாரம் ஒலிக்கும். இந்த முன்னெச்சரிக்கை அலாரத்தால், சிறுத்தை உள்ளிட்ட வனவிலங்குகளின் நுழைவை விவசாயிகளால் அறிந்து கொள்ள முடியும்.

மேலும், இந்த தகவலை விவசாயிகள் உடனடியாக வனத்துறையினருக்கு தெரிவித்தால் அப்பகுதியில் வனத்துறையினர் தீவிர ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு, வனவிலங்குகளை மீண்டும் காட்டுக்குள் விரட்டும் நோக்கிலேயே இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

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இது குறித்து கிராம மக்கள் கூறுகையில், "தொட்டகாஜனூர் கிராமத்தில் மாட்டு கொட்டகையில் கட்டப்பட்டிருந்த 4 மாடுகள் சிறுத்தையால் கொல்லப்பட்டுள்ளன.

இதனால் கிராம மக்கள் வெளியே செல்லவே அஞ்சுகின்றனர். விவசாயப் பணிகள் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளது. இதேபோல், அதிகாலை நேரத்தில் பால் கறக்கும் பணியிலும் சுணக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதிகாலை நேரத்தில் காய்கறிகள், பழங்கள் பறித்து மார்க்கெட் கொண்டு சென்று விற்பது பழக்கம். ஆனால், சிறுத்தையின் அச்சுறுத்தல் அதிகரித்திருப்பதால் அதிகாலை நேரத்தில் எழுந்திருக்க மக்கள் அஞ்சுகின்றனர்" என தெரிவித்தனர்.

அத்துடன், "தொடர்ந்து விவசாயிகளை அச்சுறுத்தி வரும் சிறுத்தையை கூண்டு வைத்து பிடிக்க வேண்டும்" என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தினர்.

சமீபத்தில், நெல்லை மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரம் அருகே விக்கிரமசிங்கபுரம் மற்றும் ஆலடியூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் நடமாடி வந்த மூன்று கரடிகள் வெவ்வேறு நாட்களில் கூண்டு வைத்து பிடிக்கப்பட்டன என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது.

TAGGED:

LEOPARD
FARMERS
WILDLIFE MOVEMENT
SURVEILLANCE SENSOR DEVICES

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