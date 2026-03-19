தஞ்சை தேர்தல் கண்காணிப்பு குழுவினர் சோதனையில் சிக்கிய 2.9 லட்சம் ரூபாய்
நிலையான கண்காணிப்பு குழுவினர் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணத்தை தஞ்சாவூர் வட்டாட்சியர் சிவக்குமாரிடம் ஒப்படைத்தனர்
Published : March 19, 2026 at 7:35 PM IST
தஞ்சாவூர்: தேர்தல் கண்காணிப்பு குழு நடத்திய வாகன சோதனையில் 2 லட்சத்து 90 ஆயிரத்து 960 ரூபாய் ரொக்கமாக பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
அம்மன்பேட்டை பைபாஸ் பகுதியில் நிலையான கண்காணிப்புப் குழு மேற்கொண்ட வாகன சோதனையில் ஆவணங்கள் இன்றி எடுத்து வரப்பட்ட ரூ.2 லட்சத்து 90 ஆயிரத்து 960 ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, வட்டாட்சியரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
தமிழ்நாட்டில் வரும் ஏப்.23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இதனையடுத்து மாநிலம் முழுவதும் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்தது. அதன் காரணமாக தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் தேர்தல் பறக்கும் படை மற்றும் நிலையான கண்காணிப்பு குழுவினர் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அந்த வகையில் தஞ்சாவூர் அருகே அம்மன்பேட்டை பைபாஸ் பகுதியில் பெண் போலீசார் வாணி, ஷாலினி ஆகியோர் அடங்கிய முருகன் தலைமையிலான நிலையான கண்காணிப்பு குழு தீவிர வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அரவிந்த் என்பவர் ஓட்டி வந்த பைக்கை சோதனை செய்த போது, அதில் ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு வரப்பட்ட தொகை ரூ.2 லட்சத்து 90 ஆயிரத்து 960 ரொக்கமாக இருந்தது தெரியவந்தது.
பின்னர் நிலையான கண்காணிப்பு குழுவினர் அந்த பணத்தை தஞ்சாவூர் தாசில்தார் அலுவலகத்திற்கு கொண்டு வந்தனர். அங்கு தஞ்சாவூர் வட்டாட்சியர் சிவக்குமாரிடம் நிலையான கண்காணிப்பு குழு அதிகாரி முருகன் பணத்தை ஒப்படைத்தார். இதேபோல் நேற்று திருவையாறு சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது பைக்கில் வந்த தனியார் கம்பெனியில் மேலாளராக பணிபுரியும் நபரை சோதனை செய்தனர்.
|இதையும் படிங்க: உரிய ஆவணங்களின்றி எடுத்துச் சென்ற ரூ.1.32 லட்சம் பறிமுதல்
அப்போது அவரது வாகனத்தில் இருந்து உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் கொண்டு வரப்பட்ட 1 லட்சத்து 32 ஆயிரத்து 320 ரூபாயை பறிமுதல் செய்தனர். பின்னர் அந்த பணத்தை தேர்தல் பறக்கும் படையினர், திருவையாறு வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் கண்ணன், உதவி நடத்தும் அலுவலர் முருகக்குமார் ஆகியோரிடம் ஒப்படைத்தனர்.