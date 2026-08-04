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ஒகேனக்கல் வந்தடைந்த காவிரி உபரி நீர் - பரிசல் சவாரிக்கு தடை

ஒகேனக்கல் வழியாக மேட்டூர் அணைக்கு செல்லும் காவிரி நீர் இன்று மாலை மேட்டூர் அணையை சென்றடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஒகேனக்கல் வந்தடைந்த காவிரி உபரி நீர்
ஒகேனக்கல் வந்தடைந்த காவிரி உபரி நீர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 4, 2026 at 1:46 PM IST

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தர்மபுரி: கர்நாடக அணைகளிலிருந்து திறக்கப்பட்ட உபரி நீர் காவிரி வழியாக ஒகேனக்கலை வந்தடைந்ததால், சுற்றுலாப் பயணிகளின் பாதுகாப்பு கருதி பரிசல் சவாரிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

கர்நாடகா மற்றும் கேரள மாநிலத்தில் உள்ள காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வரும் கனமழையால், கபினி அணை வேகமாக நிரம்பி வருகிறது. இதனால், கபினி அணையில் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு, 3 நாட்களுக்கு முன்பு காவிரி ஆற்றில் விநாடிக்கு 25 ஆயிரம் கனஅடி உபரி நீரை கர்நாடக அரசு திறந்தது.

காவிரி அணையில் இருந்து திறக்கப்பட்ட உபரிநீர் 3 நாட்களுக்குப் பிறகு இன்று (ஆக.4) அதிகாலை தமிழ்நாடு எல்லையான தருமபுரியில் உள்ள பிலிகுண்டுலு பகுதியை வந்தடைந்தது. திரண்டு வந்த தண்ணீரை டெல்டா பகுதி விவசாயிகள் மற்றும் காவிரி கரையோரப் பகுதி மக்கள் உற்சாகமாக வரவேற்றனர்.

தொடக்கத்தில் 1,000 கன அடியாக இருந்த நீர்வரத்து, காலை 7 மணி நிலவரப்படி 8,000 கனஅடியாக அதிகரித்தது. தொடர்ந்து, 9 மணி நிலவரப்படி 14 ஆயிரம் கன அடியாகவும்; 10 மணி நிலவரப்படி விநாடிக்கு 18 ஆயிரம் கன அடியாகவும் உயர்ந்துள்ளது. நீர் வரத்து மேலும் அதிகரிக்கக் கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஒகேனக்கல் வந்தடைந்த காவிரி உபரி நீர்
ஒகேனக்கல் வந்தடைந்த காவிரி உபரி நீர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரித்ததன் காரணமாக, ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றுப்பகுதியில் தண்ணீரின்றி வறண்டு கிடந்த பாறைகள் தண்ணீரில் மூழ்கிக் காணப்படுகிறது. கடந்த ஐந்து மாதமாக ஒகேனக்கல் மெயின் அருவி மற்றும் சினி அருவி பகுதிகளில் தண்ணீர் குறைந்த அளவே கொட்டி வந்த நிலையில், நீர்வரத்து அதிகரிப்பால் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்துக் கொட்டி வருகிறது.

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அதேபோல, வரும் நாட்களில் கிருஷ்ணராஜ சாகர் அணையிலிருந்தும் உபரிநீர் திறக்கப்பட்டால், தமிழ்நாட்டிற்கு வரும் காவிரி நீரின் அளவு அதிகரிக்கும். எனவே, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சுற்றுலாப் பயணிகளின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு ஒகேனக்கல் பகுதியில் பரிசல் சவாரி இயக்கவும், குளிக்கவும் மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்துள்ளது.

ஒகேனக்கல் வழியாக மேட்டூர் அணைக்கு செல்லும் காவிரி உபரி நீர் இன்று மாலை அல்லது இரவுக்குள் மேட்டூர் அணையை வந்தடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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HOGENAKKAL
காவிரி உபரி நீர்
ஒகேனக்கல் வந்தடைந்த காவிரி
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