கனமழை முன்னெச்சரிக்கை: செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் உபரிநீர் வெளியேற்றம் அதிகரிப்பு
எந்நேரமும் கால்வாயில் நீர் வரத்து அதிகரிக்கும் அபாயம் உள்ளதால், கரையோர தண்ணீரில் குளிப்பது, துணி துவைப்பது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடக்கூடாது என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 29, 2025 at 2:35 PM IST
காஞ்சிபுரம்: டிட்வா புயலால் தமிழகம் முழுவதும் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் இருந்து உபரி நீர் வெளியேற்றம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள டிட்வா புயல் காரணமாக தமிழகத்தில் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. இந்த புயலின் தாக்கம் தென் தமிழகம், டெல்டா மாவட்டங்களில் அதிகமாக இருந்தாலும் சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் கனமழை முதல் அதிக கனமழைவரை, அதாவது 20 செ.மீட்டர் வரை மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது.
இதனால் திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் நீர்நிலைகளில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் உபரி நீரின் அளவு அதிகரிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி பூண்டி ஏரியில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் உபரி நீரின் அளவு ஆயிரம் கன அடியில் இருந்து 2500 கன அடி ஆகவும், புழல் ஏரியில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் நீரின் அளவு 400 கன அடியில் இருந்து 1000 கன அடியாகவும், செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் நீரின் அளவு 500 கன அடியில் இருந்து 1200 கன அடியாகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
இதில் செம்பரம்பாக்கம் ஏரியை பொறுத்தவரை ஏரியின் மொத்த அளவான 24 அடியில் தற்போது நீர்மட்டம் 21.72 அடியாகவும், கொள்ளளவு 3645 மில்லியன் கன அடியில் 3048 மில்லியன் கன அடியாகவும் உள்ளது. நீர்வரத்து 100 கன அடியாக உள்ளது. இப்போது ஏரியின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் கனமழை பெய்தால் ஏரிக்கு நீர் வரத்து மடமடவென அதிகரிக்கும் என்பதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ஏரியிலிருந்து விநாடிக்கு 1200 கன அடி உபரி நீர் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது.
இந்த உபரி நீரானது செம்பரம்பாக்கம் கால்வாய் வழியாக பயணித்து அடையாறு கால்வாயில் கலக்கும். எனவே அடையாறு கரையோரம் அமைந்துள்ள குன்றத்தூர், காவனூர், சிறுகளத்தூர், வழித்திலி மேடு, திருநீர்மலை உள்ளிட்ட கிராமங்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது. மேலும் எந்நேரமும் கால்வாயில் நீர் வரத்து அதிகரிக்கும் அபாயம் உள்ளதால், கரையோர தண்ணீரில் குளிப்பது, துணி துவைப்பது, தண்ணிரில் இறங்கி செல்ஃபி எடுப்பது, ரீல்ஸ் எடுப்பது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடக் கூடாது என மாவட்ட நிர்வாகம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.