'ஆறுதல் கூட சொல்லவில்லை.. இழப்பீடு தரும் வரை உடலை பெற மாட்டோம்' - தவெக கூட்டத்தில் உயிரிழந்த சூரஜ் குடும்பத்தினர் உறுதி
தவெகவினர் கூறுவது போல, சூரஜ் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்திருந்தால், எதற்காக விஜய்யை காண கூட்டத்திற்கு போகப்போகிறார் என அவரது உறவினர்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.
Published : February 14, 2026 at 5:52 PM IST
சேலம்: தவெக கூட்டத்தில் உயிரிழந்த சூரஜின் குடும்பத்துக்கு உரிய உதவி செய்யும்வரை உடலை வாங்கமாட்டோம் என அவருடைய உறவினர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
தவெக நிர்வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டம் நேற்று (பிப்.13) சேலம் மாவட்டம் சீலநாயக்கன்பட்டி அருகில் உள்ள தாளமுத்து நடராசன் திடலில் நடந்தது. கரூர் சம்பவத்தை தொடர்ந்து, இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்க 5 ஆயிரம் பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தது. விஜய்யின் கார் திடலின் உள்ளே நுழைந்தபோது, சாலையின் இருபுறமும் திரண்டிருந்த தொண்டர்களும், விஜய் ரசிகர்களும் ஒருவரை ஒருவர் முண்டியடித்துக் கொண்டு நுழைய முயன்றனர்.
இதற்கிடையே, விஜய் பேசிக்கொண்டிருந்த போது, வெயிலின் உஷ்ணம் தாங்காமல் சூரஜ் என்பவர் மயங்கி விழுந்தார். அவரை மீட்ட போலீசார், சிகிச்சைக்காக தனியார் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவரை பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள், சூரஜ் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர்.
இச்சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், உயிரிழந்த சூரஜ் (37) மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் என்பதும், கடந்த 20 ஆண்டுகளாக சேலத்தில் தங்கி வெள்ளி பட்டறையில் வேலை பார்த்து வந்ததும் தெரியவந்தது. மேலும், அவருக்கு திருமணமாகி இரு குழந்தைகள் உள்ளதும், 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர் இதய அறுவை சிகிச்சை செய்துள்ளார் என்பதும் தெரியவந்தது.
அவர் தவெக நிர்வாகியாக இல்லாத சூழலில், விஜய்யை பார்க்க வந்த அவர் நெரிசல் மற்றும் வெயில் தாக்கத்தில் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது. எனவே, சூரஜ் மரணத்தை சந்தேக மரணம் என்ற பிரிவின் கீழ் பதிவு செய்துள்ள அன்னதானப்பட்டி போலீசார் சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், சூரஜை இழந்து தவிக்கும் அவரது குடும்பத்திற்கு உரிய இழப்பீடு கிடைக்கும் வரை, உடலை பெற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் எனவும், தவெகவை சேர்ந்தவர்கள் ஆறுதல் கூட தெரிவிக்க வரவில்லை என்றும் சூரஜ்ஜின் உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
உயிரிழந்த சூரஜ்ஜின் உறவினர் லட்சுமண் கூறுகையில், “நானும் சூரஜ் வசிக்கும் செவ்வாய்ப்பேட்டை பகுதியில்தான் வசித்து வருகிறேன். தவெக சார்பில் வேறு யாரும் வரவில்லை. ஒருவர் மட்டும் வந்து பார்த்துவிட்டு நாளைக்கு வருகிறேன் என்று கூறிவிட்டு சென்றார். அதன்பிறகு அவரும் வரவில்லை. சூரஜை இழந்து தவிக்கும் அவரது குடும்பத்திற்கு எதாவது உதவி செய்ய வேண்டும். இல்லையெனில் உடலை வாங்கமாட்டோம். 2 வருடத்திற்கு முன்புதான் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தது. ஆனால், சிகிச்சை எடுத்து நன்றாக தான் இருந்தார். தவெகவினர் கூறுவது போல, உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்திருந்தால், எதற்காக கூட்டத்திற்கு போகப்போகிறார்” என கேள்வி எழுப்பினார்.
தொடர்ந்து பேசிய சூரஜ்ஜின் நண்பர் மௌலி, “சூரஜ் எதற்காக தவெக கூட்டத்திற்கு சென்றார் எனத் தெரியவில்லை. அவர் கட்சியிலும் இல்லை. அதேசமயத்தில் கட்சி பாஸ் எப்படிக் கிடைத்தது என்றும் தெரியவில்லை. எதாவது நிவாரணம் கொடுத்தால் மட்டுமே, சூரஜ்ஜின் உடலைப் பெறுவோம்” என உறுதியாகத் தெரிவித்தனர்.
சூரஜ்ஜின் நண்பர் சுபாஷ் பேசியபோது, சம்பவத்தின் போது, மும்பையில் இருந்தேன். தகவல் கிடைத்ததுமே வந்துவிட்டேன். ஒரு உயிருக்கு மதிப்பு இல்லாமல் போய்விட்டது. சூரஜ்ஜை இழந்த அவரது மனைவி குழந்தைகள் கதி என்னவாகும் எனத் தெரியவில்லை. நம்மால் எத்தனை நாள் பார்க்க முடியும். அப்படியே பார்த்தாலும், சூரஜ் பார்த்துக் கொள்வது போல வருமா? யாரும் உதவி செய்யவில்லை. ஏன் விஜய் கட்சி கூட எதுவும் செய்யவில்லை.
சூரஜ் கட்சிக்காரர் இல்லை. ஆனால் ரசிகராக இருக்கலாம். விஜயைப் பார்க்க கட்சி கூட்டத்திற்கு செல்வதாக கூறிவிட்டுச் சென்றவர், திரும்பி வரவில்லை. அவருக்கு பாஸ் எப்படி கிடைத்தது, யாராவது பாஸ் கொடுத்தார்களா? அல்லது யாராவது அழைத்து சென்றார்களா? என எதுவும் தெரியவில்லை. கட்சி சார்பில் என்னதான் உதவி செய்தாலும், எங்களுக்கு சூரஜ் தான் வேண்டும் என்போம். அவர்களால், திருப்பி கொடுக்க முடியுமா?” என்றார் வேதனையுடன்.