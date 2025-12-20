2 ஆண்டுகளில் 6 ஆயிரம் யானைகளின் உயிரை காத்த 'ஏஐ'; வனத்துறைக்கு சுப்ரியா சாகு ஐஏஎஸ் பாராட்டு
கோவை மதுக்கரை ரயில் பாதையில் ஏஐ தொழில்நுட்பம் உதவியால் கடந்த 2 ஆண்டுகளில் ரயில் மோதி யானைகள் உயிரிழப்பது முற்றிலும் தடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : December 20, 2025 at 10:27 PM IST
கோயம்புத்தூர்: கடந்த 2 ஆண்டுகளில், 6 ஆயிரம் யானைகளின் உயிரை ஏ.ஐ தொழில்நுட்பம் உதவியுடன் தமிழ்நாடு வனத்துறை பாதுகாத்துள்ளதாக சுற்றுச்சூழல், பருவநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத்துறை கூடுதல் தலைமைச்செயலாளர் சுப்ரியா சாகு பாராட்டி உள்ளார்.
கோயம்புத்தூரில் இருந்து கேரளா மாநிலத்துக்கு போத்தனூர், வாளையார் பகுதிகள் வழியாக இயக்கப்படும் ரயில்கள் மதுக்கரை வனப்பகுதி வழியாக செல்கின்றன. இந்த வழியாக ரயில்கள் வந்து செல்வதற்கு வசதியாக ஏ, பி என்று இரண்டு ரயில் பாதைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில், ஏ ரயில் பாதை 2.9 கி.மீ தூரம், பி ரயில் பாதை 4.15 கி.மீ தூரம் வனப்பகுதிக்குள் அமைந்துள்ளன. இதேபோல கேரள மாநிலத்திற்கு உட்பட்ட வாளையார் முதல் கஞ்சிக்கோடு வரையிலான ரயில் பாதைகள் வனப்பகுதி வழியாக செல்கின்றன.
இதனால் ரயில் தண்டவாளங்களுக்கு வரும் காட்டு யானைகள், ரயில் மோதி உயிரிழப்பது தொடர்ந்து வந்தன. மதுக்கரை முதல் கஞ்சிகோடு வரையிலான பகுதியில் கடந்த 20 ஆண்டுகளில் 35 காட்டு யானைகள் ரயில் மோதி, பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளன. இதனை தடுக்க பாலக்காடு ரயில்வே நிர்வாகமும், வனத்துறையும் இணைந்து பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றனர்.
இதன் ஒரு பகுதியாக அதிகமாக காட்டு யானைகள் நடமாட்டம் உள்ள பி ரயில் பாதையில் வாளையாறு - எட்டிமடை இடையே இரண்டு இடங்களில் காட்டு யானைகள் கடந்து செல்வதற்காக சுரங்கப்பாதைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் ஏஐ எனப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவு உதவியுடன் காட்டு யானைகள் நடமாட்டத்தை 24 மணி நேரமும் கண்டறிந்து எச்சரிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்காக 12 டவர்கள் அமைக்கப்பட்டு 24 ஏஐ கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் 7.05 கிமீ தூரம் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.
யானைகள் ரயில் தண்டவாளங்களுக்கு அருகே வரும்போது கட்டுப்பாட்டு அறை மூலம் அருகில் உள்ள ரயில் நிலையங்களுக்கும், வனத்துறையினருக்கும், லோகோ பைலட்டிற்கும் தகவல் அனுப்பப்பட்டு வருகிறது. இதனால் லோகோ பைலட் ரயிலின் வேகத்தை குறைத்து விபத்து ஏற்படுவதை தவிர்க்க வாய்ப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதேப்போல ரயில் தண்டவாள பகுதியில் கண்காணிப்பு பணிகளில் ஈடுபடும் வனப்பணியாளர்கள், காட்டு யானைகள் தென்பட்டால் விரட்டும் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் தமிழ்நாடு சுற்றுச்சூழல், பருவநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத்துறை கூடுதல் தலைமை செயலாளர் சுப்ரியா சாகு, மதுக்கரையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாட்டு அறையில் நேற்று (டிசம்பர் 19) ஆய்வு செய்தார். அப்போது ரயில் தண்டவாளத்தை காட்டு யானைகள் கடக்கும் போது கட்டுப்பாட்டு அறை எப்படி செயல்படுகிறது? என்பதை பார்வையிட்ட அவர், அது குறித்து அதிகாரிகளிடமும் கேட்டறிந்தார். அப்போது கட்டுப்பாட்டு அறை சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதற்கு பாராட்டு தெரிவித்தார்.
இந்த ஆய்வின்போது கோவை மண்டல வன பாதுகாவலரும், ஆனைமலை புலிகள் காப்பக கள இயக்குனருமான வெங்கடேஷ் மற்றும் கோவை மாவட்ட வன அலுவலர் ஜெயராஜ் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் உடன் இருந்தனர்.
Zero elephant deaths on railway tracks in the last two years in Madukkarai, Tamil Nadu, on the very tracks that once witnessed tragic losses of precious elephant lives. Last night, I was with my team at the Madukkarai AI Elephant Centre, reviewing the functioning of the AI… pic.twitter.com/FylBQA7GGh— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) December 20, 2025
இது பற்றி சுப்ரியா சாகு ஐ.ஏ.எஸ் தனது எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில் கூறுகையில், ''கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக மதுக்கரை ரயில் பாதையில் எந்த ஒரு காட்டு யானை உயிரிழப்பும் ஏற்படவில்லை. ஏ.ஐ அடிப்படையிலான முன்னெச்சரிக்கை அமைப்பின் செயல்பாட்டின் காரணமாக இதுவரை சுமார் 6 ஆயிரம் யானைகள் பாதுகாப்பாக ரயில் பாதையை கடந்து சென்றுள்ளன. சரியான முறையில் பயன்படுத்தப்படும் இந்த தொழில்நுட்பம் மனிதன் - யானை மோதல்களை குறைக்க உதவியாக இருக்கும்'' என்று அந்த பதிவில் கூறப்பட்டுள்ளது.