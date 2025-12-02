ETV Bharat / state

கரூர் கூட்ட நெரிசல்: கலெக்டர், ஐஜி உள்பட 20க்கும் மேற்பட்டோரிடம் அஜய் ரஸ்தோகி தலைமையிலான குழுவினர் விசாரணை

சிபிஐ விசாரணையை மேற்பார்வை செய்யும் அஜய் ரஸ்தோகி தலைமையிலான குழுவினர், நாளை பொதுமக்களிடம் கோரிக்கை மனுக்களை இரண்டாவது நாளாக பெறவுள்ளனர்.

உச்ச நீதிமன்ற கண்காணிப்பு குழுவின் வருகை
உச்ச நீதிமன்ற கண்காணிப்பு குழுவின் வருகை (ETV Bharat Tamil Nadu)
கரூர்: கரூர் கூட்ட நெரிசல் உயிரிழப்பு வழக்கு தொடர்பாக மாவட்ட கலெக்டர், ஐஜி உள்ளிட்ட 20க்கும் மேற்பட்டோரிடம் சிபிஐ உச்ச நீதிமன்ற கண்காணிப்பு குழு விசாரணை நடத்தியது.

கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 27 ஆம் தேதி தவெக தலைவர் விஜய் பரப்புரை மேற்கொண்டபோது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி குழந்தைகள், பெண்கள் உள்பட 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இது தொடர்பான மனுவை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம் வழக்கை சி.பி.ஐ விசாரணைக்கு மாற்றியதுடன், ஓய்வுபெற்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி தலைமையிலான 3 பேர் கொண்ட குழு சிபிஐ விசாரணையை கண்காணிக்கும் என்று கடந்த அக்டோபர் மாதம் 13 ஆம் தேதி உத்தரவிட்டது.

கண்காணிப்பு குழுவிடம் மனு அளிக்க வந்தவர்கள்
கண்காணிப்பு குழுவிடம் மனு அளிக்க வந்தவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதை தொடர்ந்து சிபிஐ வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், சிபிஐ விசாரணை மேற்பார்வை குழு தலைவர் ஓய்வு பெற்ற உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி அஜய் ரஸ்தோகி, ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் சோனல் மிஸ்ரா மற்றும் சுமித்சரண் ஆகிய மூவரும் இன்று காலை 10 மணி அளவில் கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அமைந்துள்ள சிபிஐ தற்காலிக விசாரணை அலுவலகத்திற்கு வருகை தந்தனர்.

பின்னர், கூட்ட நெரிசல் வழக்குத் தொடர்பான விசாரணை நிலை குறித்து சிபிஐ அதிகாரிகளுடன் மேற்பார்வை குழுவினர் ஆலோசனை நடத்தினர். இதனைத்தொடர்ந்து இந்த குழுவினர் முன்பு கரூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தங்கவேல் இன்று மதியம் 12.30 மணிக்கு ஆஜரானார். சுமார் 3 மணி நேரம் விசாரணைக்கு பிறகு அவர் புறப்பட்டு சென்றார்.

கண்காணிப்பு குழுவிடம் மனு அளிக்க வந்தவர்கள்
கண்காணிப்பு குழுவிடம் மனு அளிக்க வந்தவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், காவல்துறை மத்திய மண்டல ஐஜி ஜோஸி நிர்மல்குமார் மற்றும் கரூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜோஸ் தங்கையா, கரூர் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் செல்வராஜ், கரூர் நகர காவல் ஆய்வாளர் மணிவண்ணன் ஆகிய நால்வரும் மாலை 3.30 மணி முதல் 5.47 மணி வரை சுமார் 2 மணி நேரம் விளக்கம் அளித்துவிட்டு வெளியே சென்றனர்.

இதுதவிர கூட்ட நெரிசலில் பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்கள், கரூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த பல்வேறு அமைப்புகளை நிர்வாகிகள், சிபிஐ விசாரணையை மேற்பார்வை மேற்கொள்ள வந்த குழுவிடம் கோரிக்கை மனு அளித்தனர். அதேப் போன்று தவெக சார்பில் திருச்சி மண்டல இணைச் செயலாளர் வழக்கறிஞர் அரசு, கரூர் மாவட்ட பொருளாளர் ஆறுமுகம், கரூர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன் மனைவி ராணி, தவெக வழக்கறிஞர் பசுபதி உள்ளிட்டோர் மனு அளிக்க மதியம் 12.30 மணிக்கு சிபிஐ தற்காலிக அலுவலகத்திற்கு உள்ளே சென்று மாலை 6 மணி வரையிலும் சிபிஐ விசாரணையை மேற்பார்வை செய்ய வந்த குழுவிடம், காத்திருந்து கோரிக்கை மனுக்கள் அளித்துவிட்டு, விளக்கம் அளித்து திருப்பினர்.

கண்காணிப்பு குழுவிடம் மனு அளிக்க வந்தவர்கள்
கண்காணிப்பு குழுவிடம் மனு அளிக்க வந்தவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆதித்தமிழர் பேரவை சார்பில் கோரிக்கை மனு அளிக்க வந்த கரூர் மாவட்ட செயலாளர் பாரதி செய்தியாளர்களிடம் கூறும்போது, ''தவெக கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தின் போது ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு படப்பிடிப்பு நடத்துவதைப் போன்று கேமராக்கள் பயன்படுத்தப்பட்டது சம்பந்தமாக சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி உள்ளது. இது தொடர்பாகவும் சிபிஐ விசாரணை நடத்த வேண்டும். நடிகர் விஜய் வந்த வாகனத்தில் சினிமா நடிகர்கள் உள்ளே இருந்ததாகவும் கூறப்படுவது குறித்து விசாரிக்க வேண்டும். மேலும் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தில் 20க்கு மேற்பட்டோர் பட்டியல் இனத்தவர் உயிரிழந்தது தொடர்பாக சிபிஐ கொலை வழக்கு பிரிவு, வன்கொடுமை பிரிவின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து, நடிகர் விஜய் உள்ளிட்ட தவெக நிர்வாகிகளை கைது செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை மனு அளிக்க வந்துள்ளோம்'' என்று தெரிவித்தார்.

கண்காணிப்பு குழுவிடம் மனு அளிக்க வந்தவர்கள்
கண்காணிப்பு குழுவிடம் மனு அளிக்க வந்தவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கோவையை சேர்ந்த இந்துஸ்தான் ஜனதா கட்சியை சேர்ந்த தென்மண்டல நிர்வாகி ராஜீவ்காந்தி கூறுகையில், ''சிபிஐ சம்மன் அளித்து விசாரணை மட்டுமே செய்து வருகிறது. மிக விரைவாக சம்பந்தப்பட்ட தவெக நிர்வாகிகளை கைது செய்து விசாரணை நடத்த வேண்டும் என சிபிஐ விசாரணையை மேற்பார்வை செய்ய வந்துள்ள ஓய்வு பெற்ற நீதிபதியிடம் மனு அளிக்க வந்துள்ளோம்'' என்று தெரிவித்தார்.

கண்காணிப்பு குழுவிடம் மனு அளிக்க வந்தவர்கள்
கண்காணிப்பு குழுவிடம் மனு அளிக்க வந்தவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

புதிய திராவிட கழகம் கட்சியை சேர்ந்த கரூர் மாவட்ட செயலாளர் பசுவை சந்தோஷ், தமிழ்நாடு கொங்கு இளைஞர் பேரவை கரூர் மாவட்ட செயலாளர் அருள்குமார் உள்ளிட்டவர்கள் தவெக மூத்த தலைவர்கள் தான் கூட்ட நெரிசலுக்கு காரணம் என்று சிபிஐ மேற்பார்வை குழுவிடம் கோரிக்கை மனு அளிக்க வந்தனர். மேலும் தமிழர் எழுச்சி கழகத்தைச் சேர்ந்த கரூர் மாவட்ட செயலாளர் தமிழன் சிபிஐ விசாரணையில் தங்களையும் இணைத்து விசாரிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை மனு அளித்தார்.

மொத்தமாக முதல் நாளில் தவெக கூட்ட நெரிசல் சிபிஐ விசாரணை மேற்பார்வை குழுவை சந்தித்து விளக்கம் அளிக்க கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் தங்கவேல் மற்றும் கரூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜோஸ் தங்கையா, ஐஜி ஜோஷி நிர்மல் குமார், கரூர் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் செல்வராஜ், கரூர் நகர காவல் ஆய்வாளர் மணிவண்ணன் மற்றும் தவெக கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பொதுமக்கள், உயிரிழந்தவர்களின் உறவினர்கள், பல்வேறு அமைப்பு சார்ந்த நிர்வாகிகள் 5 பேர் கரூர் நகர பகுதியில் உள்ள வணிகர் சங்கங்களை நிர்வாகிகள் 8 பேர் என மொத்தம் 25 பேர் வந்து இருந்தனர்.

இவர்களில் ஒரு சிலரை மட்டும் இரவு 7 மணி கடந்து விட்டதால் நாளை காலை 10 மணிக்கு மீண்டும் கோரிக்கை மனுவை பெற திருப்பி அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து நாளையும் 2 வது நாளாக சி.பி.ஐ விசாரணையை மேற்பார்வை செய்யும் குழுவினர் பொதுமக்களிடம் கோரிக்கை மனுக்களை பெற உள்ளனர்.

SUPREME COURT MONITORING COMMITTEE
CBI INVESTIGATION
சிபிஐ விசாரணை
கரூர் கூட்ட நெரிசல் வழக்கு
KARUR STAMPEDE CASE

