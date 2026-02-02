ETV Bharat / state

அனைத்து மதத்தினரையும் நமது உயிர் போன்று நினைக்க வேண்டும் - உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி மகாதேவன்

தமிழ்நாட்டில் சித்தா, ஆயுர்வேதம் ஆகிய மருத்துவ முறைகளோடு உடம்பை வளர்க்கக்கூடிய உன்னதமான தத்துவங்களை சித்தர்கள் பல்வேறு பாடல்களாக எழுதி வைத்தனர் என உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி மகாதேவன் கூறியுள்ளார்.

உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி மகாதேவன்
உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி மகாதேவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 2, 2026 at 3:29 PM IST

1 Min Read
தஞ்சாவூர்: நம் எதிரே இருப்பவர்கள் எந்த மதத்தவராக இருந்தாலும் அவர்களையும் நமது உயிர் போன்று நினைத்தால் இறைத்தன்மையை அடையலாம் என உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி மகாதேவன் கூறியுள்ளார்.

தஞ்சாவூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனை ஆண்டு விழா நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி மகாதேவன் கலந்து கொண்டு குத்துவிளக்கேற்றி விழாவினை தொடங்கி வைத்தார். பின்னர் நிகழ்ச்சியில் அவர் பேசுகையில், "நம் வாழ்க்கையை இயற்கை நிர்ணயம் செய்கிறது. நாம் கல்வி பெறலாம்; உயர் பதவிகளை அடையலாம்; உங்கள் வாரிசுகளுக்கு தேவையான வசதிகளை ஏற்படுத்தி தரலாம். ஆனால், நம் எதிரே இருப்பவர்கள் எந்த மதத்தவராக, இனத்தவராக இருந்தாலும், அவர்களையும் நமது உயிர் போல நினைத்தால்தான் நீங்கள் மனிதனாக இருக்க முடியும்.

அந்த சிந்தனை வரும் போது தான், 'நான்' என்கிற எண்ணத்தில் இருந்து விலகி இறைவனை நோக்கிய பயணத்திற்கு நாம் செல்ல முடியும். நம் உடல் நன்றாக இருந்தால் மட்டுமே, வாழ்வின் அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்ல முடியும் என்பதை ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நம் முன்னோர்கள் கூறி சென்றுவிட்டனர்.

மானுடத்தை காக்க வேண்டும் என்பதுதான் உலகில் தோன்றிய அனைத்து சிந்தனையாளர்களின் எண்ணங்களாக இருந்தன. நாம் யாருக்கும் எதை வேண்டுமானாலும் வழங்கலாம். மனதளவிலும், உடலளவிலும் பாதிக்கப்பட்ட மனிதனை, அந்த பாதிப்பில் இருந்து மீட்டு வாழ்வு கொடுத்தால், அதைவிட உன்னதமான சேவை உலகில் வேறு எதுவும் இல்லை.

உலகம் முழுவதும் மருத்துவம் வளர நம் மண்தான் காரணம். உடலையும், உள்ளத்தையும் பேணி நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை கற்றுத் தந்ததே இந்த மண் தான். நம் பாரத மண்ணை ஒட்டிதான் உலகின் பல்வேறு பரப்புகளில் ரோம், சீனா, அமெரிக்காவின் பல பகுதிகளில் மருத்துவம் சார்ந்த சிந்தனைகள் விரிந்து பரவியது. தமிழ்நாட்டில் சித்த மருத்துவம், ஆயுர்வேதம் இருந்தன. உடம்பை வளர்க்கக்கூடிய உன்னதமான தத்துவங்களை சித்தர்கள் பல்வேறு பாடல்களாக எழுதி வைத்தனர்.

இதையும் படிங்க: தஞ்சை வீரமா காளியம்மன் ஆலயத்தில் நேர்த்திக்கடனை நிறைவேற்றிய இஸ்லாமிய தம்பதி

இதன் மூலம் உடல் நலம் பாதிக்கப்படக்கூடிய கூறுகளை அறிந்து, அதற்குரிய தனித்தனி சிகிச்சை முறைகளை கண்டுபிடித்து மருத்துவ உலகம் வளர்ந்து நிற்கிறது” என்று பேசினார்.

