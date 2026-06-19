தவெக அரசுக்கு எதிரான குதிரை பேர புகார் - மனுவை தள்ளுபடி செய்தது உச்ச நீதிமன்றம்
விசாரணை முடியும் வரை தமிழ்நாட்டில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை அமல்படுத்த வேண்டும் என்றும் மனுதாரர் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.
Published : June 19, 2026 at 12:41 PM IST
புதுடெல்லி: தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின் போது குதிரை பேரம் நடந்ததாக கூறி சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிடக் கோரிய மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.
தமிழ்நாட்டில் அண்மையில் நடந்து முடிந்த சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. இருந்தாலும், காங்கிரஸ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் மற்றும் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சியின் ஆதரவுடன் விஜய் ஆட்சி அமைத்தார்.
விஜய் தலைமையிலான அரசு மே 10-ந் தேதி பதவியேற்றது. மேலும், 13-ந் தேதி சட்டப் பேரவையில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பும் நடத்தப்பட்டது. இதில், அதிமுகவை சேர்ந்த எஸ்.பி. வேலுமணி, சி.வி. சண்முகம் தலைமையிலான அதிருப்தியாளர்கள் 25 பேர் தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். இதனையைடுத்து அரசு பெரும்பான்மையை நிரூபித்தது. மேலும் குதிரை பேரம் நடந்திருப்பதாக நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு மீதான தீர்மானத்தின் போது நடந்த விவாதத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் பகிரங்கமாகவே குற்றம்சாட்டின.
இந்த நிலையில், மதுரையை சேர்ந்த கே.கே. ரமேஷ் என்பவர் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின் போது குதிரை பேரம் நடந்திருப்பதாகக் கூறியும், அது பற்றி சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிடக் கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் பொது நலன் மனு தாக்கல் செய்தார். அவர் தனது மனுவில், "நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் முறைகேடுகளும், குதிரை பேர ஊழல்களும் நடந்துள்ளன. இது குறித்து சிபிஐ விசாரணை நடத்த உத்தர விட வேண்டும்.
மேலும், விசாரணை முடியும் வரை தமிழ்நாட்டில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை அமல்படுத்த வேண்டும்" என்று மனுவில் கோரிக்கை வைத்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் மற்றும் நீதிபதி வி. மோகனா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு இதனை விசாரித்தது.
அப்போது மனுவை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அமர்வு, "எந்தவொரு நம்பகமான ஆதாரமும் இல்லாமல் தெளிவற்ற மற்றும் தவறான குற்றச்சாட்டுகளின் அடிப்படையில் மட்டுமே இந்த மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது" என்று தெரிவித்தது.
மேலும், "போதிய ஆதாரங்கள் இல்லாததால், இந்த விவகாரத்தில் நீதிமன்றம் தலையிட எந்த முகாந்திரமும் இல்லை" என கூறி மனுவை தள்ளுபடி செய்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.