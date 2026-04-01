மதுரையில் பி.டி.ஆரை எதிர்த்து ஜெயிக்க முடியுமா? - சுந்தர்.சி பதில்
ஏப்ரல் 4 ஆம் தேதி காலை 11 மணியளவில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய உள்ளதாக மதுரை மத்திய தொகுதி அதிமுக கூட்டணி வேட்பாளர் சுந்தர்.சி தெரிவித்தார்.
Published : April 1, 2026 at 6:30 PM IST
மதுரை: மதுரை மத்திய தொகுதியில் போட்டி கடினமாக இருந்தாலும், நிச்சயம் வெற்றி பெறுவோம் என அதிமுக கூட்டணி வேட்பாளர் சுந்தர்.சி தெரிவித்துள்ளார்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தல் களம் அனல் பறக்கும் சூழலில், அரசியல் கட்சிகளும் வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ளனர். அதன்படி, அதிமுக கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ள புதிய நீதிக்கட்சிக்கு மதுரை மத்தி தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டு, அதன் வேட்பாளாராக இயக்குநரும், நடிகருமான சுந்தர்.சி களமிறக்கப்பட்டுள்ளார். இந்நிலையில், மதுரை மத்திய தொகுதி தே.ஜ கூட்டணி வேட்பாளர் சுந்தர்.சி, சென்னையிலிருந்து விமானம் மூலம் மதுரை வந்தடைந்தார்.
அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “மதுரை மீனாட்சி அம்மன் அருளாலும், மதுரை மக்களின் அன்பாலும், மதுரை மண்ணின் மேல் நான் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கையாலும் கண்டிப்பாக மதுரை மக்கள் எனக்கு வெற்றிக்கனியை பரிசளிப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன் இன்று என்னுடைய முதல் பேட்டியை ஆரம்பிக்கிறேன். சினிமாவில் இயக்குநராக எத்தனையோ பேட்டிகளை கொடுத்துள்ளேன். தேர்தலில் இதுதான் முதல் முறை. இந்த களம் எனக்கு புதிது” என்றார்.
தொடர்ந்து மதுரையை தேர்ந்தெடுத்ததற்கான காரணம் என்ன? என்ற கேள்விக்கு, “மதுரை எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோரின் கோட்டை. மதுரை மக்களுக்கு நிறைய செய்ய வேண்டிய கடமை உள்ளது. குறிப்பாக, எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை விரைவில் திறக்க வேண்டும். அதுபோன்று சாலை வசதிகள், மேம்பாலங்கள் உள்ளிட்ட மதுரையின் பல்வேறு வளர்ச்சிக்காக புதிய நீதி கட்சி இந்த தொகுதியைத் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறது” என்றார்.
இந்த தொகுதி பற்றி ஏதாவது தெரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா? என்ற கேள்விக்கு, “தொகுதியை பற்றியெல்லாம் தெரிந்து, அதை அலசி ஆராய்ந்துள்ளேன். ஏற்கனவே நிறைய தடவை நான் மதுரைக்கு வந்திருக்கிறேன். குறிப்பாக, படப்பிடிப்புக்காக வந்திருக்கிறேன். இந்த மக்களுக்கும், மண்ணுக்கும் நல்ல தீர்வு கொடுக்க என்னால் முடிந்தவரை உழைக்க வேண்டும் என்பதற்காக வந்துள்ளேன்” எனத் தெரிவித்தார்.
எப்போது வேட்புமனு தாக்கல் செய்யப்போகிறீர்கள் என்ற கேள்விக்கு, “ஏப்ரல் 4 ஆம் தேதி காலை 11 மணியளவில் வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்ய போகிறோம். தேர்தல் பரப்புரையை அன்றே தொடங்க உள்ளோம். இன்றைய தினம் முக்கிய நபர்களை சந்திக்க வேண்டி உள்ளது. கட்சித் தலைவர்கள், தோழமைக் கட்சிகளின் தலைவர்கள் என அனைவரையும் சந்திக்க உள்ளோம்” என்றார்.
தொடர்ந்து, மதுரை மத்திய தொகுதியில் திமுகவின் பலம் வாய்ந்த பி.டி.ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் நிற்கிறார். போட்டி கடினமாக இருக்கும் அல்லவா? என்று கேள்விக்கு, “போட்டி எல்லா இடத்திலும் கடினமாகத்தான் உள்ளது. அதற்காக நாம் ஒதுங்கிச் செல்ல முடியாது. வெற்றி பெறுவதற்காகத் தான் எல்லோரும் போராடுகிறோம். கண்டிப்பாக நாங்கள் ஜெயிப்போம்” என்றார்.