மக்கள் பணி என்பது ரிப்போர்ட் கார்டில் இல்லை செயலில் இருக்க வேண்டும்; பிடிஆரை விளாசிய சுந்தர்.சி
தான் வெளியூர்காரர் என்ற வாதமெல்லாம் தற்போது பழையதாகிவிட்டதாக மதுரை மத்திய தொகுதி வேட்பாளர் சுந்தர்.சி தெரிவித்தார்.
Published : April 8, 2026 at 6:14 PM IST
மதுரை: மக்களுக்கு செய்யும் பணி என்பது வெறும் அறிக்கையில் இல்லை. உண்மையான ரிப்போர்ட் கார்டு என்பது செயல்பாட்டில் இருக்கிறது என்று மதுரை மத்திய தொகுதி வேட்பாளர் சுந்தர்.சி தெரிவித்தார்.
மதுரையில் சட்டமன்ற தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், பல்வேறு தொகுதிகளின் வேட்பாளர்கள் அனல் பறக்கும் பரப்புரையை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், மதுரை மத்திய சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணியின் சார்பாக புதிய நீதிக் கட்சியின் வேட்பாளராக நடிகரும், இயக்குநருமான சுந்தர்.சி களம் காண்கிறார்.
தான் போட்டியிடும் தொகுதியில் மிகத் தீவிரமான பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டு வரும் அவருக்கு துணையாக ‘ அவரது மனைவியும், பாஜக நிர்வாகியுமான குஷ்பு களமிறங்கியுள்ளார். தேர்தல் நேரம் என்பதால் தற்காலிகமாக மதுரை அழகர்கோவில் சாலையில் அமைந்துள்ள பிரபல தனியார் ஹோட்டலில் தங்கியிருந்து தேர்தல் பரப்புரைப் பணிகளை சுந்தர்.சி மேற்கொண்டு வருகிறார்.
இன்று (ஏப்ரல் 8) காலை பரப்புரைக்காக அவசரமாக புறப்பட்டுக் கொண்டிருந்த சுந்தர்.சி ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு சிறப்பு நேர்க்காணல் வழங்கினார். அவருக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்து கொண்ட நமது நிருபர், உங்களுடைய தேர்தல் பிரச்சாரம் எவ்வாறு சென்றுக் கொண்டிருக்கிறது? என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
அதற்கு பதிலளித்த அவர், “மிக்க நன்றி. எங்களுடைய தேர்தல் பரப்புரை மிகப் பிரமாதமாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. எங்கு சென்றாலும் மக்களின் வரவேற்பை பார்க்க முடிகிறது. ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான மனநிலையையும் உணர முடிகிறது” என்றார்.
கேள்வி: திமுக எம்.பி கனிமொழி மதுரை மத்திய தொகுதிக்கு தேர்தல் பரப்புரைக்காக வந்தபோது, நீங்கள் வெளியூர்காரர் என்றும், காரைக்குடியில் கார்த்தி சிதம்பரம் சீமானை வெளியூர்காரர் என்றும் குறிப்பிடுவதை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்?
பதில்: இதற்கு நான் பலமுறை பதில் கூறிவிட்டேன். எதிர்க்கட்சிகள் எனக்கு எதிராக வைக்கக்கூடிய ஒரே வாதம் வெளியூர்காரர் என்பதுதான். இப்போது சொல்கிறேன், நான் முழுவதுமாக மதுரைக்காரனாக மாறிவிட்டேன். மதுரையில் தான் தங்குகிறேன். இனி என்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் மதுரையில் தான் இருக்கப் போகிறது.
எனக்கு எதிராக குற்றஞ்சாட்டுவதற்கு எந்த காரணமும் இல்லாத நிலையில், இதை மட்டுமே முன்னிறுத்துகிறார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு எதிராக குற்றம்சாட்டுவதற்கு எனக்கு ஆயிரம் காரணங்கள் இருக்கின்றன. மக்கள் கண்முன்னே பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்ற எத்தனையோ குறைகளை நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். வெளியூர்காரர் என்ற வாதமெல்லாம் தற்போது பழையதாகிவிட்டது.
|இதையும் படிங்க: EXCLUSIVE: விஜய் தமிழக அரசியலில் மாற்று சக்தி கிடையாது - திரைப்பட இயக்குநர் மு.களஞ்சியம்
கேள்வி: தமிழகத்திலேயே முன்மாதிரியான ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் திகழ்கிறார். குறிப்பாக, தொகுதியில் மேற்கொள்ளும் வளர்ச்சிப் பணிகள் குறித்து ஒவ்வொரு 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை பொதுமக்களுக்கு அறிக்கை வழங்குகிறார். அவரை போன்று தாங்களும் புதியதாக ஏதேனும் திட்டம் வைத்துள்ளீர்களா?
பதில்: மக்கள் பணி என்பது அறிக்கையை கொடுத்து செய்வதல்ல. அதனை மக்கள் கண்ணால் பார்க்க வேண்டும். அந்த வசதி வாய்ப்புகளை மக்கள் அனுபவிக்க வேண்டும். அதுதான் உண்மையான ரிப்போர்ட் கார்டு. நாம் காட்டும் துண்டு பேப்பரில் அதைச் சொல்ல முடியாது. என்னுடைய திட்டம் என்ன என்பதை இனிவரும் காலங்களில் ஒவ்வொன்றாக பார்ப்பீர்கள் என்று சுந்தர்.சி நம்பிக்கையுடன் தெரிவித்தார்.