இளையராஜா புகைப்படத்தை ஏன் பயன்படுத்த கூடாது? நீதிமன்றத்தில் சன் டிவி வழக்கு!
நீதிமன்ற தடை உத்தரவால் இளையராஜாவின் படங்களையும், பெயரையும் பயன்படுத்த முடியவில்லை என சன் டிவி தனது மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளது.
Published : January 16, 2026 at 4:19 PM IST
சென்னை: இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவின் பெயர், புகைப்படம் மற்றும் பாடல்களை பயன்படுத்த விதிக்கப்பட்ட தடை உத்தரவை எதிர்த்து சன் டிவி நெட்வர்க் லிமிடெட் சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
யூ டியூப், பேஸ்புக், எக்ஸ், இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் தனது புகைப்படத்தை அனுமதி இன்றி பயன்படுத்த தடை விதிக்க கோரி இசையமைப்பாளர் இளையராஜா சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அதில், தன்னை அடையாளப்படுத்தும் வகையில் தனது புகைப்படம், பெயர், இசைஞானி என்ற பட்டப் பெயர், குரல் என எதையும் பயன்படுத்தக் கூடாது எனவும், தனது அனுமதி இல்லாமல் சமூக வலைதளங்களில் ஏற்கனவே பதிவிடப்பட்ட புகைப்படங்களை உடனடியாக நீக்க வேண்டும். அனுமதியின்றி தனது புகைப்படத்தை பயன்படுத்தியதன் மூலம் கிடைத்த வருமான விவரங்களை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டிருந்தார்.
பல்வேறு யூ டியூப் சேனல்கள், சோனி உள்ளிட்ட இசை வெளியீட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் பேஸ்புக் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களுக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி செந்தில் குமார், பெயர் மற்றும் புகைப்படங்களை பயன்படுத்துவதால் இளையராஜாவுக்கு என்ன பாதிப்பு ஏற்படுகிறது? எனக் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார்.
அதற்கு இளையராஜா தரப்பில், தனது புகைப்படம், பெயரை, வணிகரீதியாக பயன்படுத்தி வருவாய் ஈட்டுகின்றனர். இது தனது தனிப்பட்ட உரிமையை பாதிக்கும் செயல் என்றும், யூ டியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் ரீல்ஸ், மீம்ஸ்களில் அனுமதி இன்றி இளையராஜா புகைப்படத்தை பயன்படுத்துவதாகவும், சில நேரங்களில் அவதூறான கருத்துக்களும் பதிவிடப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, சமூக வலைதளங்களில் இளையராஜாவின் புகைப்படத்தை அவரது அனுமதி இன்றி பயன்படுத்த தடை விதித்து கடந்த ஆண்டு நவம்பர் 21-ந் தேதி நீதிபதி செந்தில் குமார் உத்தரவிட்டார்.
இந்நிலையில், இளையராஜாவின் படத்தையும், பெயரையும் பயன்படுத்த விதிக்கப்பட்ட தடையை எதிர்த்து சன் டிவி நெட்வர்க் லிமிடெட் சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதில், "இளையராஜாவின் பாடல்களை ஒளிபரப்புவதற்கு தடை விதிக்கக் கூடாது. நீதிமன்ற தடை உத்தரவால் இளையராஜாவின் படங்களையும், பெயரையும் பயன்படுத்த முடியவில்லை. படத்தையும், பெயரையும் பயன்படுத்துவதால் எப்படி இளையராஜாவின் உரிமை பாதிக்கப்படுகிறது என தெரியவில்லை. அதனால், உத்தரவை மாற்ற வேண்டும்" என கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கு விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.