நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் காஞ்சிபுரம் எஸ்பி நேரில் ஆஜராக உத்தரவு
நீதிமன்ற உத்தரவின் மீது காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதை தமிழகக் காவல் துறை தலைமை இயக்குநர் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று தீர்ப்பாய உறுப்பினர்கள் உத்தரவிட்டனர்
Published : October 22, 2026 at 8:22 PM IST
சென்னை: நீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்ததாத காஞ்சிபுரம் காவல் கண்காணிப்பாளர் நேரில் ஆஜராகி விளக்கமளிக்க தேசிய நிறுவன சட்ட மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
திரைப்பட தயாரிப்பாளர் முகுந்த்சந்த் போத்ராவிடம் இருந்து, காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்த பிரபல பட்டு சேலை விற்பனை நிறுவனமான ஜி.ஆர் பாலாஜி சில்க்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் கடனாக சுமார் 2 கோடியே 50 லட்சம் ரூபாய் பெற்றிருந்தது. அந்த கடனை திரும்பி தராததால் அந்த நிறுவனத்தை திவாலானதாக அறிவித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தேசிய நிறுவன சட்ட மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயத்தில், முகுந்த் சந்த் போத்ரா வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னையில் உள்ள தேசிய நிறுவன சட்ட மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயம், ஜி.ஆர் பாலாஜி சில்க்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் இயக்குனர்களான ரவி, ஜெயஸ்ரீ மற்றும் சீனிவாசன் ஆகியோர் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டிருந்தது. ஆனால், அவர்கள் மூவரும் தேசிய கம்பெனிகள் சட்ட தீர்ப்பாயம் அனுப்பிய நோட்டீஸுக்கு பதில் அளிக்கவில்லை. இதனையடுத்து அவர்களுக்கு எதிராக காஞ்சிபுரம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மூலமாக பிணையில் வெளி வரக் கூடிய பிடியாணை பிறப்பிக்கப்பட்டது.
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நீதிமன்றம் பிடியாணை பிறப்பித்தும் அந்த நிறுவனத்தின் இயக்குநர்களை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த காஞ்சிபுரம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காததால் தேசிய கம்பெனிகள் சட்ட தீர்ப்பாயம் காஞ்சிபுரம் காவல் கண்காணிப்பாளருக்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்குப் பதிவு செய்தது.
இந்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு, தேசிய நிறுவன சட்ட மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயத்தின் உறுப்பினர்கள் ஜோதிகுமார் திரிபாதி மற்றும் ரவிச்சந்திரன் ராமசாமி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
வழக்கை விசாரித்த தீர்ப்பாய உறுப்பினர்கள், காஞ்சிபுரம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளருக்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கைகளை ஏன் தொடங்கக் கூடாது? என பதிலளிக்க, அவர் நேரில் ஆஜராக உத்தரவிட்டனர்.
மேலும், நீதிமன்ற உத்தரவு மீது காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதை தமிழகக் காவல் துறை தலைமை இயக்குநர் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் தேசிய நிறுவன சட்ட மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயத்தின் உறுப்பினர்கள் உத்தரவிட்டனர்.
இது மட்டுமல்லாமல் வழக்கு விசாரணையை வரும் நவம்பர் மாதம் 13 -ம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்தும் தீர்ப்பாய உறுப்பினர்கள் ஜோதிகுமார் திரிபாதி, ரவிச்சந்திரன் ராமசாமி ஆகியோர் உத்தரவிட்டனர்.