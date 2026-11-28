குடும்ப வன்முறை வழக்கு; மனைவி அளித்த புகாரில் அமைச்சர் வெங்கடரமணன் நேரில் ஆஜராக உத்தரவு
அமைச்சர் வெங்கடரமணன் நேரில் ஆஜராகாத நிலையில், வழக்கை வருகிற டிசம்பர் 5 ஆம் தேதிக்கு நீதிபதி ஒத்திவைத்தார்.
Published : November 28, 2026 at 4:17 PM IST
சென்னை: குடும்ப வன்முறை தொடர்பான வழக்கில் உணவுத் துறை அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் நேரில் ஆஜராகி விளக்கமளிக்க சைதாப்பேட்டை குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழக உணவு துறை அமைச்சராக உள்ள வெங்கடரமணன் மீது அவரது மனைவி மீனாட்சி தன்னை கணவர் கொடுமைப்படுத்துவதாகவும், குழந்தைகளிடம் இருந்து தன்னை பிரித்து வைத்திருப்பதாகவும் தெரிவித்திருந்தார். மேலும், தன்னை வீட்டை விட்டு விரட்டி அடிப்பதாகவும் சென்னை காவல்துறை ஆணையர் அலுவலகத்தில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் புகார் அளித்தார்.
இந்த புகாரின்மீது காவல் துறை உரிய நடவடிக்கை எடுக்காததால், சைதாப்பேட்டை குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் குடும்ப வன்முறை சட்டத்தின் கீழ் மீனாட்சி வழக்கு தொடர்ந்தார்.
அதில், அமைச்சர் வெங்கடரமணன் தன்னை கொடுமைப்படுத்துவதாகவும், அமைச்சராக இருப்பதால் காவல் துறை நடவடிக்கை எடுக்க தயங்குகிறார்கள். மேலும், குழந்தைகளை தன்னுடன் இருக்க அனுமதிக்க வேண்டும், அதுவரை தனக்கு உரிய பாதுகாப்பு வழங்கவும் உத்தரவிட வேண்டும் என கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கு சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்த போது, அமைச்சர் வெங்கடரமணன் நேரில் ஆஜராகாத நிலையில், வழக்கை வருகிற டிச-5 ஆம் தேதிக்கு நீதிபதி ஒத்தி வைத்தார். அன்றைய தினம் அமைச்சர் வெங்கடரமணன் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் எனவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சரின் மனைவி மீனாட்சி, "கடந்த ஏப்ரல் மாதம் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் ஆட்சிப் பொறுப்பேற்பதற்கு முன்பு நடிகர் விஜயின் கணக்காளராக பணியாற்றிய வெங்கட்ரமணன் மீது சென்னை பெருநகர காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தேன்.
இந்த நிலையில் அந்த புகார் தொடர்பாக இது நாள் வரையிலும் எந்தவித நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளவில்லை. மாறாக மூன்றாவது குழந்தையை கலைத்து விட்டு வீட்டிற்கு வந்தால் சேர்த்துக் கொள்வேன் என கூறி என்னை வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பினார்கள்.
ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஏழு மாதங்கள் கடந்து நிலையிலும் என்னை இதுவரை யாரும் அழைத்துப் பேசவில்லை. மாறாக வெங்கட்ரமணன் அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பின்னரும் நான் அவரை தொடர்பு கொண்டு பேச முற்பட்டேன். ஆனால் அவர் என்னிடம் பேச மறுத்து விட்டார். எனவே எனது குழந்தைகளை காண்பிக்க வேண்டுமென செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஏற்கனவே ஒரு வழக்கு தொடுத்துள்ளேன். தற்போது நான் வாழ்வாதாரம் இன்றி தவிக்கும் காரணத்தினால் எனது வாழ்வாதாரத்திற்காக ஜீவனாம்சம் கேட்டு சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்து இருந்தேன்.
இந்த நிலையில் இந்த வழக்கு தொடர்பான விசாரணையில் அமைச்சர் நேரில் ஆஜராகாததால் வருகின்ற 5-ஆம் தேதி வழக்கை தள்ளி வைத்து நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார். அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் மற்றும் அவரது தாயார் எனக்கு அதிக கொடுமைகளை இழைத்தனர்" என்றார்.
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இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த மீனாட்சி தரப்பு வழக்கறிஞர் பாபு, "Domestic violence சட்ட பிரிவின் கீழ் சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் மீனாட்சி சார்பில் அமைச்சர் வெங்கட்ரமணனை எதிர்த்து வழக்கு தொடர்ந்து உள்ளோம். இந்த வழக்கத் தொடர்பான விசாரணை இன்று நடைபெற்ற நிலையில் அமைச்சர் வெங்கட்ராமன் நேரில் ஆஜராகாத காரணத்தினால் இந்த வழக்கு விசாரணையை வருகின்ற 5-ஆம் தேதி ஒத்திவைத்து நீதிபதி உத்தரவாளித்துள்ளார்" என்றார்.