சூலூர் சிறுமி பாலியல் வழக்கில் கைதான இருவரும் குற்றவாளிகள் - கோவை போக்சோ நீதிமன்றம் தீர்ப்பு
இந்த வழக்கில், குற்றவாளிகளுக்கான தண்டனை விவரங்கள், டிசம்பர் 4-ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட உள்ளன.
Published : November 27, 2026 at 5:05 PM IST
கோவை: கோவை சூலூர் அருகே 10 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமைக்குள்ளாகி கொல்லப்பட்ட வழக்கில், கார்த்திக், மோகன் ஆகிய இருவரும் குற்றவாளிகள் என்று கோவை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கி உள்ளது.
சூலூர் அருகே உள்ள கண்ணம்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த 10 வயது சிறுமி, கடந்த மே மாதம் 21-ஆம் தேதி, தனது வீட்டின் முன்பு விளையாடிக் கொண்டிருந்தபோது திடீரென்று மாயமானார்.
சிறுமியின் பெற்றோர் அளித்த புகாரின் பேரில், சூலூர் போலீசார் தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடத்தியதில், மறுநாள் கண்ணம்பாளையம் குளம் அருகே உள்ள தென்னந்தோப்பில் சிறுமி சடலமாக மீட்கப்பட்டார்.
பிரேத பரிசோதனையில், சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு, கழுத்தை நெரித்துக் கொலை செய்யப்பட்டது உறுதி செய்யப்பட்டது.
விசாரணையில், பக்கத்து வீட்டைச் சேர்ந்த கட்டடத் தொழிலாளி கார்த்திக், சாக்லேட் வாங்கித் தருவதாக ஆசைவார்த்தை கூறி சிறுமியை இருசக்கர வாகனத்தில் கடத்திச் சென்று பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொன்றதும், அதற்கு மோகன் என்பவர் உடந்தையாக இருந்ததும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து இருவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.
கோவை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி ஹரிஹரன் முன்னிலையில் இந்த வழக்கின் விசாரணை நடைபெற்று வந்தது. வழக்கில் 68 சாட்சிகள் விசாரிக்கப்பட்டனர். கொலை சம்பவம் நடைபெற்ற 21 நாட்களிலேயே 819 பக்கங்கள் கொண்ட குற்றப்பத்திரிகையை போலீசார் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தனர். மேலும், சிசிடிவி காட்சிகள் உள்ளிட்ட முக்கிய ஆதாரங்களும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. இந்த வழக்கில் அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் நிறைவடைந்த நிலையில், தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு வெளியான நிலையில், கைதான கார்த்திக், மோகன் ஆகிய இருவரும் குற்றவாளிகள் என நீதிபதி தனது தீர்ப்பில் தெரிவித்தார். மேலும், இவர்களுக்கான தண்டனை விவரங்கள், வரும் டிசம்பர் 4-ஆம் தேதி அறிவிக்கப்படும் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
"அவன் என் நண்பனே இல்லை" - கதறிய மோகன்
தீர்ப்பு வழங்கப்படுவதற்கு முன் கார்த்திக், மோகன் ஆகிய இருவரும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் சிறையில் இருந்து போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டனர்.
அப்போது, செய்தியாளர்களை சந்தித்த மோகன், "கார்த்திக்கை பிடித்துக் கொடுத்ததே நான்தான். அவனை என் நண்பன் என்று கூறாதீர்கள். கார்த்திக் என் வீட்டுப் பெண்களுடன் தொடர்பில் இருந்தான். என் மீது எந்த குற்றமும் இல்லை. இந்த வழக்கிற்கும், எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. இதை நீதிபதியிடமும் நான் தெரிவிப்பேன்" என்று கூறியதால் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.