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கோவை சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: கைதானவர்களிடம் குற்றப்பத்திரிகை நகலை வழங்கிய நீதிமன்றம்

சம்பவம் நடைபெற்று 21 நாளில் இந்த குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட நபர்
சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட நபர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 11, 2026 at 6:19 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: கோவை மாவட்டம் சூலூரில் 10 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், கைது செய்யப்பட்டுள்ள இருவருக்கும் இவ்வழக்கின் குற்றப்பத்திரிகை நகல் இன்று வழங்கப்பட்டது.

கடந்த மாதம் 21 ஆம் தேதி கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் சூலூர் அருகே காணாமல் போன 10 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு, கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டார். தமிழ்நாட்டையே உலுக்கிய இந்த சம்பவத்தில், மறுநாளே (மே 22) சிறுமியின் வீட்டிற்கு அருகே வசித்து வந்த கார்த்திக் மற்றும் அவருடன் இருந்த மோகன்ராஜ் இருவரும் கைது செய்யப்பட்டனர்.

சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டது பிரேதப் பரிசோதனையில் உறுதி செய்யப்பட்டதால், இருவர் மீதும் போக்சோ மற்றும் கொலை வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து, இருவரும் கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், இந்த வழக்கு தொடர்பாக போலீசார் பல்வேறு கோணங்களில் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

அதனடிப்படையில், 819 பக்கங்கள் கொண்ட குற்றப்பத்திரிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு, நேற்று (ஜூன் 10) இ ஃபைலிங் முறையில் கோவையில் உள்ள போக்சோ நீதிமன்றத்தில் சூலூர் போலீசார் தாக்கல் செய்தனர். சம்பவம் நடைபெற்று 21 நாளில் இந்த குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

அதில், சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டது தொடர்பான பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கை, கைது செய்யப்பட்ட இருவரின் வாக்குமூலம் மற்றும் அறிவியல்பூர்வமான ஆதாரங்களையும் இணைத்துள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் கூறப்பட்டது.

இந்த நிலையில், சூலூர் போலீசார் தாக்கல் செய்த குற்றப்பத்திரிகை நகல், சிறுமி கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள இருவருக்கும் நீதிமன்றத்தில் வைத்து இன்று வழங்கப்பட்டது. இதற்காக கார்த்திக், மோகன்ராஜ் இருவரும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டு பின்னர் மீண்டும் மத்திய சிறைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.

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இதற்கிடையே, அவர்களிடம் குற்றப்பத்திரிகையை வழங்கிய நீதிபதி, இருவருக்கும் நாளை வரை நீதிமன்ற காவல் உள்ளதால், நாளை பிற்பகல் மீண்டும் அவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துமாறும், அப்போது இதுகுறித்த விசாரணை தொடங்கும் எனவும் தெரிவித்தார்.

சிறுமி பாலியல் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள இருவர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, அந்த வழக்கு பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் வன்கொடுமை வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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