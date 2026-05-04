சூலூர் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை - இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்குகிறது
சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: அதிமுக சார்பில் வி.பி.கந்தசாமி, திமுக சார்பில் தளபதி முருகேசன், தவெக சார்பில் சுகுமார் மற்றும் நாதக சார்பில் ராஜசேகரன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 1:10 AM IST
சென்னை: கோவையில் உள்ள சூலூர் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்குகிறது.
கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கிய தொகுதிகளில் ஒன்று சூலூர். கோவையின் முக்கிய பகுதிகளான இருகூர், கண்ணம்பாளையம், மொப்பிரிபாளையம், பள்ளபாளையம், சாமளாபுரம் ஆகிய பேரூராட்சிகள் மற்றும் சூலூர், சுல்தான்பேட்டை ஒன்றியப் பகுதிகளை உள்ளடக்கியது சூலூர் சட்டப் பேரவை தொகுதி.
சூலூர் தொகுதி ஒரு பொது தொகுதியாகும். இது நகர்ப்புறம் மற்றும் கிராமப் புறங்களை கொண்டதாகும்.
சூலூர் சட்டப் பேரவை தொகுதி மறுசீரமைப்பிற்குப் பின் 2009-ம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. அதன் பின்னர் முதல் சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் கடந்த 2011-ம் ஆண்டு நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட தேமுதிக முதன்முறையாக வெற்றி பெற்றது.
அந்த தேர்தலில் தேமுதிக சார்பில் களமிறங்கிய தினகரன் வெற்றி பெற்றார். தொடர்ந்து 2016-ல் நடைபெற்ற தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட கனகராஜ் வெற்றி பெற்றார்.
இவர் கடந்த 2019-ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 21-ந் தேதி மாரடைப்பால் திடீரென காலமானார். இதனையடுத்து 2019-ம் ஆண்டு மே 19-ம் தேதி சூலூர் தொகுதிக்கு இடைத் தேர்தலை நடத்தியது தேர்தல் ஆணையம். இதில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட வி.பி.கந்தசாமி வெற்றி பெற்றார். தொடர்ந்து 2021-ல் நடைபெற்ற சட்டப் பேரவைத் தேர்தலிலும் இவரே வெற்றி பெற்றார்.
தற்போது நடந்து முடிந்த சட்டப் பேரவைத் தேர்தலிலும் வி.பி.கந்தசாமி அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டார்.
சூலூர் தொகுதியின் மொத்த வாக்காளர்கள் 3,03,541. இதில் ஆண்கள் 1,45,987. பெண்கள் 1,57,452 மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 102.
கடந்த 23-ந் தேதி நடைபெற்ற தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் 88.12 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகின. இந்த தொகுதியில் இதுவரை ஒரு முறை கூட திமுக வெற்றி பெற்றதில்லை. எனவே, இந்த முறை முதல் வெற்றியை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கில் திமுக, தளபதி முருகேசன் என்பவரை களமிறக்கியது. மேலும், என்.எம். சுகுமார் என்பவர் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பிலும், ராஜசேகரன் என்பவர் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பிலும், ஆர். சுமன் சிங் தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி சார்பிலும் போட்டியிட்டனர்.