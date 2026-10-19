சிவகங்கை ரவுடி சுள்ளான் மதன் கொலை வழக்கு: 12 மணிநேரத்திற்குள் 3 பேர் கைது

சிவகங்கை ரவுடி சுள்ளான் மதன் கொலை வழக்கு: 12 மணிநேரத்திற்குள் 3 பேர் கைது
சுள்ளான் மதன் கொலை வழக்கில் தலைமறைவாகியுள்ள மற்ற நபர்களை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
Published : October 19, 2026 at 6:45 PM IST
சிவகங்கை: சிவகங்கையில் பிரபல ரவுடி சுள்ளான் மதன் கொலை வழக்கில் 12 மணிநேரத்திற்குள்ளாக 3 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
சிவகங்கை மாவட்டம் ஒக்கூர் அருகே புதுப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் மதன் (எ) சுள்ளான் மதன் (26). இவர் மீது பல்வேறு கொலை, கொலை முயற்சி உள்ளிட்ட வழக்குகள் நிலுவையில் இருந்து வந்தன.
இதனிடையே, கடந்த 2024-ம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் ஜெயசூர்யா, சுபாஷ் ஆகிய சகோதரர்கள் கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சுள்ளான் மதன், குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். இந்த சூழலில், இரண்டு ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்த அவர், கடந்த 7-ம் தேதி ஜாமீனில் வெளியே வந்துள்ளார்.
இந்நிலையில், நேற்று பக்கத்து கிராமமான மேலமங்கலத்தில் நடைபெற்ற வடமாடு மஞ்சுவிரட்டு நிகழ்ச்சியை பார்ப்பதற்காக சுள்ளான் மதன் சென்றிருந்தார்.
அப்போது மோட்டார் சைக்கிள்களில் ஆயுதங்களுடன் வந்த கும்பல், சுள்ளான் மதனை சுற்றி வளைத்துள்ளது. இதனை பார்த்த சுள்ளான் மதன், அங்கிருந்து தப்பியோடினார்.
ஆனால், விடாமல் விரட்டிச் சென்ற அந்த கும்பல், கரும்பு காட்டுக்குள் வைத்து சுள்ளான் மதனை சரமாரியாக வெட்டியது. இதில் படுகாயமடைந்த அவர், சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். சுள்ளான் மதன் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் சிவகங்கை சுற்றுப்பகுதிகளில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
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இதுகுறித்து தகவலறிந்த போலீசார், அங்கு விரைந்து வந்து சுள்ளான் மதனின் உடலைக் கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும், இந்த கொலை வழக்கு தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்துள்ள போலீசார், 6 தனிப்படைகளை அமைத்து குற்றவாளிகளை தேடி வந்தனர்.
இந்நிலையில், சுள்ளான் மதன் கொலை வழக்கில் தொடர்புடையதாக திருமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்த பிரதீப் (26), மானாமதுரை உடகுளம் பகுதியைச் சேர்ந்த பாலமுருகன் (19), ஏ.விளாக்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்த பாபு (23) ஆகிய 3 பேரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.
கொலை சம்பவம் நடந்த 12 மணிநேரத்திற்குள் இந்த கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மேலும் தலைமறைவாக உள்ள நபர்களை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். கைது செய்யப்பட்ட மூவரும் நீதிமன்றக் காவலில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.