தித்திக்கும் பொங்கலுக்கு தயாராகும் மதுரையின் மண்ட வெல்லம் - சுறுசுறுப்புடன் இயங்கும் சிறு கரும்பாலைகள்
பச்சரிசி, நெய்யில் வறுத்த முந்திரி, உலர் திராட்சை, ஏலக்காய், சுக்கு ஆகியவற்றோடு இனிப்புக்காக சேர்க்கப்படும் மண்ட வெல்லம் தான் சர்க்கரை பொங்கலுக்கு அத்தனை ருசியை தருகிறது.
Published : December 22, 2025 at 7:11 PM IST
BY இரா.சிவக்குமார்
மதுரை: தமிழர்களின் பாரம்பரிய பண்பாட்டு திருவிழாவான தைப்பொங்கலுக்கு பயன்படும் மண்ட வெல்லம் என்று சொல்லப்படுகிற உருண்டை வெல்லம் உற்பத்தியில், மதுரையைச் சுற்றியுள்ள சிறிய கரும்பாலைகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளன.
பகலவனை போற்றும் பொங்கல் பண்டிகை
இயற்கையோடு இணைந்து கொண்டாடும் தமிழர்களின் திருவிழாக்களில் தைப்பொங்கலுக்கு தனி இடம் உண்டு. மண்ணின் பாரம்பரியத்தை வெளிப்படுத்தும் இந்த திருவிழா, போகி, மாட்டுப் பொங்கல், காணும் பொங்கல் என பெரும் திருவிழாவாக உலகம் முழுவதும் தமிழர்களால் பல நூறு ஆண்டுகளாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
புத்தம் புது பானையில் பச்சரிசி, நெய்யில் வறுத்த முந்திரி, உலர் திராட்சை, ஏலக்காய், சுக்கு ஆகியவற்றோடு இனிப்புக்காக சேர்க்கப்படும் மண்ட வெல்லம் என்ற உருண்டை வெல்லம் போன்றவற்றின் சேர்மானத்தில் தித்திக்கும் பொங்கல் உலகுக்கே ஒளி தரும் பகலவனுக்கு படைக்கப்படுகிறது. பானையின் இருபுறமும் தோகையோடு கூடிய கரும்பும், புதுப்பானையில் வரையப்பட்ட கோலமும் கண்ணை விட்டு அகலாத காட்சியாகும். இயற்கையை நம்புகின்ற கடவுள்களை வணங்கி, வாழை இலையில் ஆவி பறக்கும் பொங்கலை ஒரு கவளம் வாயில் தள்ளும் போது நாக்கில் படும் அந்த தித்திப்புக்கு ஈடு இணை எதுவும் இல்லை.
மண்ட வெல்லம் தயாராவது எப்படி?
மண்ட வெல்லம் தயாரிக்கும் பணிகள் மதுரை மாவட்டத்தை சுற்றியுள்ள பல்வேறு சிறு, குறு ஆலைகளில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. கொண்டையம்பட்டி அருகே உள்ள ஒரு ஆலைக்கு ஈடிவி பாரத் சார்பாக சென்று பார்வையிட்டோம். அப்போது சிறிய ரக சரக்கு வாகனத்தில் வந்திறங்கிய சீனிக்கரும்பை கட்டுக்கட்டாக கட்டி, அரவை இயந்திரத்தின் முன்பாக அடுக்குகின்றனர். பிறகு, அதிலிருந்து குறிப்பிட்ட அளவை எடுத்து அந்த அரவை இயந்திரத்தில் சொருகுகிறார்கள்.
இயந்திரம் சக்கையாய் பிழிந்து கரும்புச்சாறை ஆறாக கொட்டுகிறது. அங்கிருந்து அமைக்கப்பட்ட சிறிய குழாயின் வழியாக, பாகு தயாரிக்கும் பிரம்மாண்டமான பாத்திரத்தை கரும்புச்சாறு சென்று சேருகிறது. அந்தப் பிரமாண்டமான பாத்திரத்தின் கீழே உள்ள அடுப்பில் கொழுந்துவிட்டு எரியும் தீ, கரும்புச்சாற்றை பாகு போன்ற பதத்திற்கு மாறும் வரை விடாமல் பாத்திரத்தை சூடேற்றுகிறது.
பிறகு பாகில் உள்ள கசடுகளை நீக்குவதற்கு சில வேதிப்பொருட்களை பயன்படுத்துகின்றனர். இந்த கசடுகள் நீங்கிய பிறகு கரும்புப் பாகு, அகண்ட பாத்திரத்தின் கீழே உள்ள மிகப்பெரிய மரக்கலனில் கொட்டப்பட்டு, அங்கு ஒரு கை பிடிக்கும் அளவு உருண்டையாக உருட்டுகின்றனர். உருட்டிய உருண்டைகள் அனைத்தும், ஒரு சாக்கு பையில் கொட்டி நிரப்பப்படுகின்றன. அந்த சாக்கு பைகள் கட்டி முடிக்கப்பட்டு எடை போட்ட பின்னர் விற்பனைக்கு அனுப்பத் தொடங்குகின்றனர்.
கரும்பாலை உரிமையாளர் கிருபா கூறுவையில், ”எங்களது ஆலை எனது தாத்தா காலத்திலிருந்து மூன்றாவது தலைமுறையாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அழிந்து கொண்டிருக்கின்ற பாரம்பரிய தொழில்களில் கரும்பு ஆலைத் தொழிலும் ஒன்றாக மாறிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த தொழில் சீசனுக்கு மட்டுமல்ல, எப்போதும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அலங்காநல்லூர் ஒன்றியத்தில் மட்டும் 100 ஆலைகளுக்கு மேல் உள்ளன. சில பெரிய ஆலைகளில் 50க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பணியாற்றுகின்றனர்.
எந்தவித வேதிப்பொருட்களும் கலக்கப்படாத தூய்மையான மண்ட வெல்லமாக நாங்கள் உருவாக்கி தருகிறோம். எங்களது உற்பத்தியில் பெருமளவு கேரளாவுக்கு தான் செல்கின்றன. கரும்பு உற்பத்தி தான் பெரும் அளவு குறைந்துவிட்டது. ஆகையால், தமிழ்நாடு அரசு கரும்பு விவசாயிகளின் தேவையை நிறைவேற்றித் தர வேண்டும்.
அதுமட்டுமன்றி, இந்த தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள அனைவருக்கும் உரிய சலுகைகளை வழங்குவது அவசியம். அப்போது தான் அழிந்து கொண்டிருக்கும் இந்த பாரம்பரிய தொழிலை காப்பாற்ற முடியும். தமிழ்நாடு அரசு உங்களுக்காக ரேஷன் கார்டு தாரர்களுக்கு வழங்கக்கூடிய பொருட்களில் மண்ட வெல்லமும் ஒன்று. அதனை எங்களிடம் பெற்று பொதுமக்களுக்கு வழங்க அரசு முன் வர வேண்டும்” என்றார்.
மண்ட வெல்லத்திற்கு கேரளாவில் ’கிராக்கி’
அலங்காநல்லூர் ஒன்றியத்தில் மட்டும் இது போன்ற சிறு ஆலைகளில் பணியாற்றும் தொழிலாளர்கள் ஏறக்குறைய 2500க்கும் மேற்பட்டோர் உள்ளனர். இங்கு உற்பத்தியாகும் மண்ட வெல்லங்கள் பெரும்பாலும் கேரள மாநிலத்திற்கு செல்கின்றன. அதிலும் குறிப்பாக ஓணம் பண்டிகை நேரத்தில் அதிக அளவு மண்ட வெல்லம் கேரளாவுக்கு செல்கிறது என்று கூறும் ஆலை உரிமையாளர்கள், பொங்கலுக்கு நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற அளவு தமிழ்நாட்டில் விற்பனையாவதில்லை என்று வேதனை தெரிவிக்கின்றனர். ஒரு கிலோ மண்ட வெல்லம் சராசரியாக ரூபாய் 60க்கு முகவர்களால் விலை பேசி எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது.
கரும்பாலையில் பணியாற்றும் கல்வேலிப்பட்டியைச் சேர்ந்த இந்திரா என்பவர் கூறுகையில், ”இந்த பகுதியை பொறுத்தவரை கரும்பு ஆலைகள் தான் எங்களுக்கான ஒரே வாழ்வாதாரம். ஆனால் இதனை நம்பி வாழ்கின்ற தொழிலாளர்களுக்கு எந்தவித பயனும் இல்லை. அதிகமான வெப்பத்தில் வேலை பார்த்தாக வேண்டும். ஏதேனும் உடல் உபாதைகள் ஏற்பட்டால் கூட, மதுரையில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைக்கு தான் செல்ல வேண்டும், அருகில் எந்தவிதமான மருத்துவமனையும் இல்லை.
குடிசைத் தொழில் என்பதை தவிர, இச்சிறிய கரும்பு ஆலைகளுக்கு எந்த விதமான சலுகையோ, மானியமோ தமிழ்நாடு அரசால் வழங்கப்படவில்லை. மருத்துவம், காப்பீடு உள்ளிட்ட வசதிகளை இந்த தொழிலை நம்பி வாழும் பணியாளர்களுக்கும் அரசு வழங்க வேண்டும்” என்றார்.