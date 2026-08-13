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கரும்புச்சாறு இயந்திரத்தில் சிக்கிய வியாபாரியின் சட்டை – துரிதமாக செயல்பட்டு மீட்ட கல்லூரி மாணவர்கள்

வியாபாரி இரண்டு சட்டைகளை ஒன்றன்மேல் ஒன்றாக அணிந்திருந்தத நிலையில், இரண்டும் கரும்புச்சாறு பிழியும் உருளைக்குள் சிக்கி கிழிந்தன.

வியாபாரியை மீட்கும் பணியில் கல்லூரி மாணவர்கள்
வியாபாரியை மீட்கும் பணியில் கல்லூரி மாணவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2026 at 6:13 PM IST

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மதுரை: கரும்புச்சாறு தயாரித்து கொண்டிருந்த போது வியாபாரியின் சட்டை, திடீரென இயந்திரத்திற்குள் சிக்கியதால் பரபரப்பான சூழல் உருவாகியது.

மதுரை தல்லாகுளம் அவுட் போஸ்ட் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே கரும்புச்சாறு தயாரித்துக் கொண்டிருந்த வியாபாரியின் சட்டை, திடீரென இயந்திரத்திற்குள் சிக்கியது. அப்போது, அருகில் இருந்த காமராஜர் பல்கலைக் கழக கல்லூரி மாணவர்கள் துரிதமாக செயல்பட்டு வியாபாரியை மீட்டனர்.

இதனால் அதிர்ஷ்டவசமாக அவர் எந்தவொரு காயமும் இன்றி தப்பினார். வழக்கம் போல் இயந்திரத்தில் கரும்புச்சாறு தயாரித்துக் கொண்டிருந்த போதே இந்த சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. வியாபாரி இரண்டு சட்டைகளை ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக அணிந்திருந்தத நிலையில், இரண்டும் கரும்புச்சாறு பிழியும் உருளைக்குள் சிக்கி கிழிந்தன.

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இருப்பினும், உடனடியாக செயலாற்றி மாணவர்கள் அந்த கரும்பு இயந்திரத்தின் செயல்பாட்டை நிறுத்தியதால் அவர் காயம் ஏதுமில்லாமல் காப்பாற்றப்பட்டார். குறிப்பாக, சிக்கிய சட்டையை கழட்ட முடியாமல் திணறிக் கொண்டிருந்த வியாபாரிக்கு, அவரின் சட்டையை கத்தியால் கிழித்து அவரை மீட்டெடுத்தனர். பின்னர் இயந்திரத்துக்குள் சிக்கியிருந்த சட்டையையும் அவர்கள் லாவமாக வெளியில் எடுத்தனர். இந்த சம்பவத்தால் சில நிமிடங்களுக்கு அங்கு பரபரப்பான சூழல் நிலவியது.

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