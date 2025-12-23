ETV Bharat / state

விவசாயிகளுக்கு கசப்பான கரும்பு விளைச்சல்... செவி சாய்க்குமா தமிழக அரசு? ஒரு சிறப்பு பார்வை

போதிய மழை இல்லாததால் கடந்த ஆண்டு எட்டு அடி உயரம் வளர்ந்த கரும்பு இந்த ஆண்டு ஐந்து அடிக்கும் குறைவாகவே வளர்ந்துள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.

அனவன் குடியிருப்பு கிராமத்தில் கரும்பு விளைச்சல் பாதிப்பு
அனவன் குடியிருப்பு கிராமத்தில் கரும்பு விளைச்சல் பாதிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 23, 2025 at 7:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

BY இரா.மணிகண்டன்

திருநெல்வேலி: பொங்கல் பண்டிகை நெருங்கி வரும் நிலையில், போதிய மழை இல்லாததால் கரும்பு விளைச்சல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் தமிழ்நாடு அரசு கரும்பை அதிக விலைக்கு வாங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தமிழர் திருநாள் என்று அழைக்கப்படும் பொங்கல் பண்டிகை இன்னும் ஓரிரு வாரங்களில் கொண்டாடப்படவுள்ளது. பொங்கல் பண்டிகை என்றாலே அனைவருக்கும் தித்திக்கும் கரும்பு நினைவுக்கு வரும். பொங்கல் அன்று பொதுமக்கள் வீட்டில் பொங்கல் வைத்து காய்கறிகள், பழங்கள் போன்றவற்றை படையலிட்டு கடவுளை வணங்குவார்கள். இந்த கொண்டாட்டத்தில் கரும்பு முக்கிய இடம் வகிக்கிறது.

எனவே விவசாயிகள் கரும்பு அறுவடைக்கு தயாராகி வருகின்றனர். அந்த வகையில் தமிழ்நாட்டில் தேனி கரும்பு மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது. அதற்கடுத்தபடியாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் கரும்பு விளைவிக்கப்படுகிறது. திருநெல்வேலி மாவட்டம், பாபநாசம் அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையடிவாரம் அனவன் குடியிருப்பு என்ற கிராமத்தில் கடந்த பல ஆண்டுகளாக விவசாயிகள் தித்திக்கும் கரும்பை பயிரிட்டு வருகின்றனர்.

தாமிரபரணி தண்ணீரில் தயாராகும் தித்திக்கும் கரும்பு

தாமிரபரணி ஆற்றில் இருந்து கிடைக்கும் தண்ணீரை பயன்படுத்தி அப்பகுதியில் கரும்பு விளைவிக்கப்படுகிறது. இதனிடையே இந்த ஆண்டு போதிய மழை இல்லாதததால் அனவன் குடியிருப்பு கிராமத்தில் பயிரிடப்பட்டிருந்த கரும்பு போதிய உயரம் வளரவில்லை எனவும், இதனால் தாங்கள் கடும் நஷ்டத்தை சந்திக்க இருக்கிறோம் எனவும் விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.

இதுகுறித்து அறிந்து கொள்வதற்காக ஈடிவி பாரத் ஊடகக்குழு சார்பில் அனவன் குடியிருப்பு கிராமத்திற்கு சென்றோம். மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் உள்ள ரம்மியமான இயற்கை சூழல் கொண்ட கிராமத்தில் கரும்பு மட்டும் இல்லாமல் நெல், வாழை, மஞ்சள் போன்ற பயிர்களையும் விவசாயிகள் பயிரிடுகின்றனர்.

இந்த ஆண்டு இக்கிராமத்தில் சுமார் 100 ஏக்கரில் விவசாயிகள் கரும்பு பயிரிட்டுள்ளனர். ஆனால் விவசாயிகள் கூறியபடி, இந்த ஆண்டு கரும்புகள் போதிய உயரம் வளராமல் இருப்பதை நேரில் காண முடிந்தது. மேலும் இக்கிராமத்தில் மொத்தம் 300 குடும்பத்தினர் வசித்து வரும் நிலையில், 200 குடும்பத்தினர் நேரடியாக விவசாயத்திலும், மீதமுள்ள 100 குடும்பத்தினர் விவசாயம் சார்ந்த தொழிலிலும் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

கரும்பு விளைச்சல் பாதிப்பு

ஆண்டுதோறும் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ரேஷன் கடைகளில் பொங்கல் தொகுப்பு வழங்கப்படும். இதற்காக விவசாயிகளிடம் நேரடியாக தமிழக அரசு கரும்பை கொள்முதல் செய்கிறது. ஆனால் இந்த ஆண்டு போதிய உயரம் இல்லாததால் தங்கள் கரும்பை விற்பனை செய்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் கூறுகின்றனர்.

இது குறித்து அனவன் குடியிருப்பு கிராமத்தைச் சேர்ந்த இளம் விவசாயி கார்த்திக் நம்மிடம் பேசுகையில், ”எங்கள் கிராமத்தில் நெல், கரும்பு, வாழை பயிர் போன்ற விவசாயம் செய்து வருகிறோம். இந்த ஆண்டு எங்களுக்கு பெரும் நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளது, போதிய மழை இல்லாததால் கரும்பு அதிக உயரம் வளரவில்லை.

மழைநீர் கரும்பு குருத்தில் பட்டால் தான் நன்றாக செழித்து வளரும், கடந்த ஆண்டு அதிகபட்சம் எட்டு அடி வரை கரும்பு விளைந்தது. ஆனால் இந்த ஆண்டு போதிய மழை இல்லாததால் கரும்பு ஐந்து அடிக்கும் குறைவாகவே வளர்ந்துள்ளது. போதிய உயரம் இல்லாததால், அவற்றை விற்பனை செய்வதில் சிக்கல் இருக்கிறது. உயரமில்லாமல் வளர்ந்த கரும்புகளை குறைந்த விலைக்கு ஜூஸ் கடைகளுக்கு தான் விற்பனை செய்ய வேண்டும்” என்று தெரிவித்தார்.

இது குறித்து விவசாயி பாலமுருகன் கூறுகையில், ”நாங்கள் கரும்பு விவசாயம் செய்து வருகிறோம். கரும்பு உயரம் குறைவாக வளர்ந்துள்ளதால் நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளோம்” என்று கூறினார்.

அனவன் குடியிருப்பு கிராமத்தில் கரும்பு விளைச்சல் பாதிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

கரும்பு விளைச்சல் பாதிப்பு குறித்து அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்த சந்திரன் என்ற விவசாயி கூறுகையில், ”மலைப்பகுதியில் வசிக்கும் நாங்கள் ஏற்கனவே வனவிலங்குகளால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளோம். மேலும் இந்த கரும்பை 10 மாதங்கள் பாதுகாத்து, அறுவடை செய்வதற்குள் பெரும் சிரமம் ஏற்படுகிறது. யானை, காட்டுப்பன்றி போன்ற விலங்குகள் பயிரை நாசம் செய்கிறது. இது போன்ற சூழ்நிலையில் இந்த ஆண்டு போதிய மழை இல்லாமல் கரும்பு உயரம் குறைவாக வளர்ந்துள்ளது.

கரும்பை அதிக விலைக்கு வாங்க வேண்டும்

கடந்த ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசு ஒரு கரும்பை 24 ரூபாய்க்கு வாங்கினார்கள். இந்த ஆண்டு விவசாயிகளுக்கு பெரும் நஷ்டம் ஏற்படும் சூழல் இருப்பதால் ஒரு கரும்பு அடிப்படை விலையாக 30 ரூபாய்க்கு வாங்க வேண்டும். அப்போது தான் விவசாயிகள் பாதுகாக்கப்படுவார்கள்” என்று கூறினார்.

மேலும் விவசாயி பொன்னுச்சாமி கூறுகையில், ”இந்த ஆண்டு மழை இல்லாததால் கரும்பு விளைச்சல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பொங்கல் தொகுப்பிற்காக அரசு எங்களிடம் கரும்பு வாங்கும் போது பாரபட்சம் காட்டுகிறது. சிறு, குறு விவசாயிகளான எங்களிடம் சரியான அளவு உயரத்தை அளந்து வாங்குகிறார்கள். அவர்கள் குறிப்பிடும் உயரத்தில் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் என கூறுகின்றனர்.

ஆனால் பெரு விவசாயிகளிடம் எந்த பாரபட்சமும் இல்லாமல் குறைவான உயரத்தில் இருந்தாலும் கரும்பை வாங்கிச் செல்கின்றனர். எனவே அரசு கரும்பு கொள்முதல் செய்வதில் பாரபட்சம் காட்டக்கூடாது, அப்போது தான் நாங்கள் மகிழ்ச்சியாக பொங்கல் கொண்டாட முடியும்” என தெரிவித்தார்.

அதாவது இந்த ஆண்டு வடகிழக்கு மழை எதிர்பார்த்த அளவு பெய்திருந்தாலும் கூட, குறிப்பிட்ட சில இடங்களில் வழக்கமாக பெய்யும் அளவைவிட குறைவாக பெய்துள்ளது. அந்த வகையில் பாபநாசம் அருகே உள்ள இந்த அனவன் குடியிருப்பு கிராமத்தில் வழக்கமாக நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்களில் அதிக மழை பெய்யும்.

இதையும் படிங்க: நெல்லை பொருநை அருங்காட்சியகத்தை பொதுமக்கள் இன்று முதல் சுற்றிப் பார்க்கலாம் - நுழைவுக் கட்டணம் எவ்வளவு?

ஆனால் இந்த ஆண்டு இங்கு போதிய மழை இல்லாததால் கரும்பு விளைச்சல் பாதிக்கப்பட்டு இருப்பது தெரிய வருகிறது. எனவே தமிழ்நாடு அரசு கரும்பை அதிக விலைக்கு வாங்க வேண்டும் என்பதே விவசாயிகளின் கோரிக்கையாக உள்ளது. அரசு இந்த கோரிக்கையை ஏற்குமா? என பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.

TAGGED:

SUGARCANE CROPS ISSUE
கரும்பு விளைச்சல்
கரும்பு விவசாயிகள்
TIRUNELVELI SUGARCANE CROPS ISSUE
SUGARCANE FARMERS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.