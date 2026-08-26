'கசக்கும்' சர்க்கரை விலை| பேக்கரிகள், ஸ்வீட்ஸ் கடைகளில் பலகாரங்களின் விலை உயர்வு
சர்க்கரை விலை உயர்வால் திருநெல்வேலியில் இனிப்பு வகைகளின் விலை கிலோவுக்கு ரூ.20 அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : August 26, 2026 at 7:02 PM IST
By- நெல்லை மணிகண்டன், விருதுநகர் செந்தில் குமார் மற்றும் வேலூர் முருகன்
காபி, தேநீர் முதல் பாரம்பரிய இனிப்புகள் வரை அனைத்திலும் பிரிக்க முடியாத அங்கமாக இருக்கும் சர்க்கரையின் விலை உயர்வு, தற்போது இனிப்பு கடைகள் முதல் சாமானியர்களின் வீட்டுச் சமையலறை வரை பெரும் கசப்பை உண்டாக்கியுள்ளது.
அனைத்து குடும்பங்களின் மாதாந்திர பட்ஜெட்டில் மளிகைப் பொருட்களின் விலை முக்கியப் பங்கு வகித்து வருகிறது. ஏற்கனவே பருப்பு, சமையல் எண்ணெய் போன்ற அத்யாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்வால் தவித்து வரும் பொதுமக்களுக்கு, சர்க்கரை விலையேற்றம் கூடுதல் சுமையாக மாறியுள்ளது. விடிந்தால் காபி, டீயில் தொடங்கும் சர்க்கரையின் பயன்பாடு, குழந்தைகளின் பலகாரங்கள் வரை நீள்வதால், மாதாந்திர மளிகை பட்ஜெட் கணிசமாக எகிறியுள்ளது.
மறுபுறம், சர்க்கரையை முதன்மை மூலப்பொருளாக கொண்டு இயங்கும் ஸ்வீட்ஸ் கடைகள், பேக்கரிகள், ஐஸ்கிரீம் தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் குளிர்பான நிறுவனங்கள் இந்த விலை உயர்வால் கடும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர். கிருஷ்ண ஜெயந்தி, விநாயகர் சதுர்த்தி, தசரா, தீபாவளி போன்ற பண்டிகைகள் அடுத்தடுத்த மாதங்களில் வரவுள்ள நிலையில் சர்க்கரையின் தேவை அதிகரித்துள்ளதும் விலை உயர்வுக்கு ஒரு காரணமாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, ஒரு கிலோ சர்க்கரை ரூ.40 முதல் ரூ.45 விற்பனையான நிலையில் தற்போது ரூ.60 முதல் ரூ.75 வரை விற்பனையாகிறது. ஒரு மாதத்தில் மட்டும் ஒரு கிலோ சர்க்கரையின் விலை சுமார் 50% வரை உயர்ந்துள்ளது.
பண்டிகை காலத்தை எதிர்நோக்கியிருக்கும் வேளையில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த விலையேற்றம், ஸ்வீட் மற்றும் பேக்கரிகள் நடத்தி வருவோரின் லாப வரம்பை கடுமையாக பாதித்துள்ளது. சர்க்கரை விலை உயர்விற்கு ஏற்ப இனிப்பு பலகாரங்களின் விலையை உயர்த்தினால் வாடிக்கையாளர்கள் குறையக் கூடும், உயர்த்தாவிட்டால் நஷ்டம் ஏற்படும் என்ற இக்கட்டான சூழ்நிலையில் சிறு மற்றும் குறு வணிகர்கள் தவித்து வருகின்றனர். தேநீர் கடைகளில் டீ, காபியின் விலையை உயர்த்த வேண்டிய கட்டாயமும் இதனால் ஏற்பட்டுள்ளது.
விலை உயர்விற்கான முக்கிய காரணங்கள் என்ன?
முதன்மை கரும்பு உற்பத்தி மாநிலங்களான மகாராஷ்டிரா மற்றும் கர்நாடகாவில் போதிய பருவமழை இல்லாததால் கரும்பு விளைச்சல் நடப்பு பருவத்தில் கடுமையாகப் பாதிப்படைந்துள்ளது.
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் எரிபொருள் தேவைகளுக்காக கரும்புச் சாற்றை சர்க்கரையாக மாற்றுவதற்குப் பதிலாக எத்தனால் (Ethanol) தயாரிப்பிற்கு அரசு அதிக முக்கியத்துவம் அளிப்பது சர்க்கரை தட்டுப்பாட்டிற்கு வழிவகுத்துள்ளது.
பிரேசில் போன்ற உலகின் முன்னணி சர்க்கரை உற்பத்தி நாடுகளிலும் காலநிலை மாற்றத்தால் உற்பத்தி குறைந்து, சர்வதேச சந்தையிலும் சர்க்கரை தட்டுப்பாடு நீடிக்கிறது.
திருநெல்வேலி அல்வா விலை உயர்வு
உலகப்புகழ் பெற்ற நெல்லை இருட்டுக்கடையில் அல்வா விலை கிலோவுக்கு 20 ரூபாய் உயர்த்தப்படுகிறது. இந்த விலை உயர்வு நாளை (ஆக.27) முதல் அமலுக்கு வரும் என கடை நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள மற்ற கடைகளில் அல்வா, பால் அல்வா, பால்கோவா ஆகியவற்றின் விலையும் கிலோவுக்கு ரூ.20 வரை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், விற்பனை வழக்கம் போல் நடைபெற்று வருவதாகவும் கடையின் உரிமையாளர்கள் நம்மிடம் தெரிவிக்கின்றனர்.
விலை உயர்ந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பால்கோவா
தமிழ்நாட்டின் புகழ் பெற்ற மற்றொரு இனிப்புகளில் ஒன்றான ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பால்கோவாவின் விலை கிலோ ரூ.320- லிருந்து ரூ.400 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் வாடிக்கையாளர்கள் கடும் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர். சர்க்கரை விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதைத் தடுக்க தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பால்கோவா உற்பத்தியாளர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
இது தொடர்பாக பால்கோவா உற்பத்தியாளர் திருப்பதிராஜ் கூறுகையில், "சர்க்கரை விலை உயர்வால் விலையை உயர்த்த வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளோம். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பால்கோவா என்பது மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது. மதுரை - கொல்லம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அமைந்துள்ளதால் இந்த வழியாக கடக்கும் பயணிகள் வாகனங்கள் முதல் கனரக வாகனங்கள் வரை ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் பால்கோவாவை வாங்காமல் செல்வதில்லை. ஆகையால் இங்கு செயல்படும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பால்கோவா கடைகளில் எப்போதுமே விற்பனை அமோகமாக இருக்கும். பால்கோவா தொழிலை பாதுகாக்க தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், உடனடி நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தினார்.
கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய் விலை உயர்வு
தமிழ்நாட்டின் மிகவும் பிரபலமான மற்றொரு சுவீட்டான கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாயின் விலையும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. வெல்லம், ஏலக்காய், நிலக்கடலை போன்ற மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்வால் கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய் விலை கிலோவுக்கு சுமார் 25% அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, ரூ.220- க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட ஒரு கிலோ கடலை மிட்டாய், தற்போது ரூ.270- க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இது தவிர, ஸ்வீட்ஸ் கடைகளில் ஜாங்கிரியின் விலை கிலோவுக்கு ரூ.70 வரையும், ஒரு பீஸ் குளோப் ஜாமூன் ரூ.18- லிருந்து ரூ.22 ஆகவும், அல்வா கிலோவுக்கு ரூ.150 வரையும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் விற்பனை சற்று குறைந்துள்ளதாகவும், அதன் காரணமாக உற்பத்தியும் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் உற்பத்தியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
செய்வதறியாது தவிக்கும் கேட்டரிங் உரிமையாளர்கள்
தமிழ்நாட்டில் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட கேட்டரிங் நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு தற்போது ஆவணி சுப முகூர்த்தங்கள் அடுத்தடுத்து வருவதால் கேட்டரிங் நிறுவனங்கள் பிஸியாக உள்ளன. இந்த சூழலில் சர்க்கரை விலை உயர்வு அவர்கள் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏனென்றால் திருமணத்திற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்பே என்னென்ன வகையான உணவுகள், இனிப்புகள் இடம் பெற வேண்டும் என தீர்மானிக்கப்பட்டு வாடிக்கையாளர்களிடம் அட்வான்ஸ் தொகையைப் பெற்று விடுவார்கள். இந்த சூழலில், சர்க்கரை விலை உயர்ந்திருப்பது சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும் கேட்டரிங் உரிமையாளர்கள் கூறுகின்றனர்.
சர்க்கரை விலை உயர்வு குறித்து ஸ்வீட்ஸ் கடைக்காரர்களின் கருத்து
வேலூர் பகுதியின் பிரசித்திப் பெற்ற மக்கான் பேடா தயாரிப்பும், சர்க்கரை விலை உயர்வால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து நம்மிடம் பேசிய ஆற்காடு புதிய மிட்டாய் கடை உரிமையாளர் ராஜா, "சர்க்கரை விலை கிலோவுக்கு ரூ.30 வரை அதிகரித்துள்ளது. எனது கடையில் நாள்தோறும் சுமார் 60 கிலோ பால்கோவா மற்றும் 60 கிலோ வரை மக்கான் பேடா தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது. பல்வேறு இனிப்பு வகைகளின் தயாரிப்பிற்கும் சர்க்கரை அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுவதால், சர்க்கரை விலை உயர்வு ஒட்டுமொத்த உற்பத்திச் செலவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சர்க்கரை விலைத் தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்தால் இனிப்புகளின் விலையையும் உயர்த்தும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இனிப்பு வகைகளின் விலையை உயர்த்தினால், சர்க்கரை விலை குறையும் போது சிரமம் ஏற்படும். எனவே, ஒரு மாதம் காத்திருந்து சந்தையில் சர்க்கரை விலை அதிகரிக்கிறதா? குறைகிறதா? என்பதைப் பார்த்து பின்னர் விலை உயர்வுக் குறித்து முடிவுச் செய்யப்படும்" என்றார்.
வியாபாரிகளுக்கு கூடுதல் சுமை
ஆற்காடு பேருந்து நிலையத்தில் செயல்பட்டு வரும் ஸ்வீட்ஸ் ஸ்டால் உரிமையாளர் ஏழுமலை கூறுகையில், "சர்க்கரை விலை உயர்வு வியாபாரிகளுக்கு மேலும் சுமையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இனிப்புகளின் விலையை உயர்த்தினால் விற்பனை வெகுவாகக் குறையும். சர்க்கரை விலை உயர்வைக் கட்டுப்படுத்த மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று கோரிக்கை வைத்தார்.
டீ, காஃபியின் விலை உயரும் அபாயம்
சர்க்கரை விலை தொடர்ந்து உயர்ந்துக் கொண்டே வருவதால் தமிழ்நாட்டில் டீ மற்றும் காஃபியின் விலை உயரும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு வணிக கேஸ் சிலிண்டர்களுக்கு தட்டுப்பாடு நிலவிய நிலையில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள டீ கடைகளில் டீ மற்றும் காஃபியின் விலை உயர்த்தப்பட்டது. தற்போது சர்க்கரை விலை அதிகரித்துள்ளதால் டீ மற்றும் காஃபியின் விலை ரூ.1 முதல் ரூ.3 வரை உயர வாய்ப்பிருப்பதாக டீ கடைகளின் உரிமையாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சுமார் 10,000- க்கும் மேற்பட்ட டீ கடைகள் இயங்கி வருகின்றன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மத்திய அரசு நடவடிக்கை
நாட்டின் சர்க்கரை விலை உயர்ந்து வரும் நிலையில், சர்க்கரை ஏற்றுமதிக்கு வரும் செப்டம்பர் 30-ம் தேதி வரை மத்திய அரசு தடை விதித்துள்ளது. அத்துடன், வெளிநாட்டில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் சர்க்கரைக்கு வரி விலக்கும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சர்க்கரை மூட்டைகளைப் பதுக்கி வைப்போர் மீது அத்யாவசியப் பொருட்கள் சட்டத்தின் கீழ் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும், அவ்வப்போது சர்க்கரை ஆலைகள், குடோன்களில் அரசு அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தவும் மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இருப்பினும் நாட்டின் பல்வேறு நகரங்களிலும் சர்க்கரை விலை உயர்ந்து வருகிறது.