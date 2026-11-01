டாஸ்மாக் கடைகளை திடீரென மூடி ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தம் - மது பிரியர்கள் அவதி
புதிய நடைமுறையை அமல்படுத்த போதிய பணியாளர்களை நியமிக்க வேண்டும், காலி பாட்டில்களைச் சேகரிப்பதற்குத் தனி ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : November 1, 2026 at 8:04 PM IST
சென்னை: காலி மதுபான பாட்டில்களை திரும்ப பெறும் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, தமிழ்நாடு முழுவதும் டாஸ்மாக் கடைகளை மூடி ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டதால், மதுபானம் வாங்க வந்த மதுப்பிரியர்கள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் சென்றனர்.
தமிழகம் முழுவதும் நவம்பர் 1-ஆம் தேதி முதல், காலி மதுபானப் பாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் நடைமுறையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நடைமுறையை செயல்படுத்துவதில் டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு கூடுதல் பணிச்சுமை ஏற்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது.
புதிய நடைமுறையின்படி, மதுபானப் பாட்டில்களின் விலையில் கூடுதலாக 10 ரூபாய் சுற்றுச்சூழல் வரியாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. வாடிக்கையாளர்கள், காலி மதுபானப் பாட்டில்களைத் திரும்ப ஒப்படைக்கும்போது 10 ரூபாயை திருப்பி வழங்க வேண்டும். மேலும், பாட்டில்களில் உள்ள கியூ.ஆர். குறியீடுகளை ஸ்கேன் செய்து, சரிபார்க்கும் பணிகளையும் ஊழியர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது.
ஏற்கனவே பணியாளர் பற்றாக்குறை நிலவும் சூழலில், காலி பாட்டில்களைப் பெற்றுக்கொள்வது, அவற்றைச் சேமித்து வைப்பது, ஸ்கேன் செய்வது மற்றும் வாடிக்கையாளர்களுக்குப் பணத்தைத் திருப்பி வழங்குவது உள்ளிட்ட கூடுதல் பணிகளைச் செய்வதில் பல்வேறு சிரமங்கள் இருப்பதாக ஊழியர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
சென்னையில் மது பிரியர்கள் அதிர்ச்சி
குறிப்பாக, சென்னையில், சேப்பாக்கம், சைதாபேட்டை, தியாகராய நகர், கிண்டி, ராயபுரம், வண்ணாரப்பேட்டை, கொருக்குப்பேட்டை, கொடுங்கையூர், திருவொற்றியூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் டாஸ்மாக் கடைகள் திடீரென மூடப்பட்டதால் மதுபானம் வாங்க வந்தவர்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர்.
வேலூரில் வேலைநிறுத்தம்
வேலூர் மாவட்டத்தில், வேலூர், காட்பாடி, குடியாத்தம், பள்ளிகுப்பம், கம்மவார் புத்தூர், பொன்னை, லத்தேரி , தாரா படவேடு உள்ளிட்ட மாவட்டத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளிலும், அரக்கோணம் உள்ளிட்ட அருகாமை இடங்களிலும் டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. இதனால், கடைக்கு வந்தவர்கள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் சென்றனர்.
காலி பாட்டில்களை திரும்ப பெறும் திட்டத்தில் உள்ள நடைமுறை பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணப்பட்டால் மட்டுமே கடைகள் மீண்டும் திறக்கப்படும் என்றும் பணியாளர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தேனியில் உள்ளிருப்பு போராட்டம்
தேனி மாவட்டம் முழுவதும், டாஸ்மாக் கடைகளை மூடி அதன் ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும், கருவேல்நாயக்கன்பட்டியில் உள்ள அரசு டாஸ்மாக் குடோனில், மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகம் முன்பு தரையில் அமர்ந்து 100க்கும் மேற்பட்ட டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
தேனி மாவட்டத்தில் செயல்படும் 70 டாஸ்மாக் கடைகளும் மூடப்பட்டுள்ள நிலையில், தங்களது கோரிக்கை நிறைவேறும் வரை போராட்டம் தொடரும் என ஊழியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
கோவையில் மது பிரியர்கள் மறியல்
கோவையில் ஊழியர்களின் போராட்டத்தினால் டாஸ்மாக் கடை திறக்கப்படவில்லை. திறக்கும் நேரம் ஆகியும், மதுக்கடைகள் திறக்கப்படாததால் ஆத்திரம் அடைந்த மதுப்பிரியர்கள் சாலையில் அமர்ந்தும் படுத்தும் திடீர் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
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கோவை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட மசக்காளிபாளையம் பகுதியிலும் வழக்கமாகத் திறக்கப்பட வேண்டிய டாஸ்மாக் மதுக்கடை நீண்ட நேரமாகியும் திறக்கப்படாமல் பூட்டியே கிடந்தது. ஊழியர்களின் திடீர் போராட்டத்தால் கடும் ஏமாற்றமும் ஆத்திரமும் அடைந்த மது பிரியர்கள், உடனடியாக மசக்காளிபாளையம் பிரதானச் சாலையின் நடுவே அமர்ந்தும், சிலர் சாலையிலேயே படுத்தும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். டாஸ்மாக் கடைகளை உடனடியாகத் திறக்கக் கோரி அவர்கள் முழக்கமிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
இதற்கிடையே, சென்னை எழும்பூரில் உள்ள தாளமுத்து நடராசர் மாளிகை மற்றும் அம்பத்தூரில் உள்ள டாஸ்மாக் தலைமை அலுவலகத்தில், டாஸ்மாக் மேலாண்மை இயக்குநர் தலைமையில், டாஸ்மாக் ஊழியர் சங்கத் தலைவர் மற்றும் நிர்வாகிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருவதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்தப் பேச்சுவார்த்தையில் ஊழியர்களின் கோரிக்கைகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டு வருவதாகக் கூறப்படும் நிலையில், பேச்சுவார்த்தையில் எடுக்கப்படும் முடிவுகளைப் பொறுத்தே கடைகள் எப்போது திறக்கப்படும் என்பது குறித்து தெரியவரும்.