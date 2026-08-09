சாலையில் ஏற்பட்ட திடீர் பள்ளம் - சென்னை ராதாகிருஷ்ணன் சாலையில் பரபரப்பு
காலை நேரத்தில் திடீரென ஏற்பட்ட பள்ளத்தால் அசம்பாவிதம் எதுவும் நிகழவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : August 9, 2026 at 4:33 PM IST
சென்னை: ராதாகிருஷ்ணன் சாலையில் திடீர் பள்ளம் ஏற்பட்டதால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அடர்ச்சியடைந்தனர்.
சென்னை காவல்துறை டிஜிபி அலுவலகம் செல்லும் வழியில் உள்ள ராதாகிருஷ்ணன் சாலையில் இன்று (ஆக.09) திடீரென பள்ளம் ஏற்பட்டது. இதனால் அவ்வழியே பயணித்த வாகன ஓட்டிகள் கடும் அதிர்ச்சியும், அச்சமும் அடைந்தனர். சுமார் 10 அடி நீளத்திற்கும், 3 அடி ஆழத்திற்கும் சாலையில் பள்ளம் ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
தகவலறிந்து விரைந்து வந்த ராயப்பேட்டை போக்குவரத்து காவல்துறையினர் பள்ளம் ஏற்பட்ட இடத்தில் தடுப்புகளை அமைத்து அவ்வழியே வந்த வாகனங்களை மாற்றுப்பாதையில் செல்லுமாறு அறிவுறுத்தினர். இதனால் ராதாகிருஷ்ணன் சாலையில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
இதனிடையே, சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த மாநகராட்சி அதிகாரிகள் மற்றும் துறைச் சார்ந்த அதிகாரிகள், பள்ளத்தை பார்வையிட்டதுடன் சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொண்டனர். அதைத் தொடர்ந்து ஜேசிபி இயந்திரங்கள் மூலம் சாலைகள் சீரமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்றன. கான்கீரீட்டுகளைக் கொண்டு பள்ளத்தை ஊழியர்கள் முழுமையாக சீரமைத்தனர்.
இன்று விடுமுறை தினம் என்பதாலும், காலை நேரம் என்பதாலும் திடீரென ஏற்பட்ட பள்ளத்தால் அசம்பாவிதம் எதுவும் நிகழவில்லை. திடீர் பள்ளம் ஏற்பட்டதற்கான காரணம் குறித்து அதிகாரிகள் ஆய்வுச் செய்து வருகின்றனர்.