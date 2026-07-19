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ராணிப்பேட்டையில் வெயிலுக்கு இதமாக பெய்த திடீர் மழை - பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி

இன்று காலை முதலே வெயில் சுட்டெரித்து வந்த நிலையில், இந்த திடீர் மழை பொதுமக்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் திடீர் மழை
ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் திடீர் மழை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 19, 2026 at 7:57 PM IST

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ராணிப்பேட்டை: கடந்த சில நாட்களாக கடும் வெயிலால் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வந்த நிலையில், திடீரென் பெய்த மழை பொதுமக்களை சந்தோஷத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் கோடை காலம் முடிந்த பின்னரும் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்த நிலையிலேயே உள்ளது. குறிப்பாக கடந்த வாரம் முழுக்க வெப்பநிலை 100 டிகிரி பாரன்ஹீட்டைத் தாண்டி மாவட்டத்தில் பதிவாகி உள்ளது. இதனால், அம்மாவட்ட மக்கள் கடும் அவதிக்கு ஆளாகி வந்தனர்.

இந்த நிலையில், ராணிப்பேட்டையில் நிலவி வந்த வெப்ப அலையை போக்கும் விதமாக, மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் திடீரென மழை பொழிந்துள்ளது. வழக்கம்போல இன்றைய தினமும் கடுமையான வெயிலுடனேயே ஆரம்பித்த நிலையில், இந்த திடீர் மழைப் பொழிவு அரங்கேறியுள்ளது.

இன்று காலை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக காணப்பட்டு வந்த நிலையில், மாலை நேரம் சற்றே சூழல் மாறி வானம் முழுக்க கருமேகங்கள் சூழ்ந்துள்ளன. இதனால், சற்றே வெப்பம் தணிந்த நிலையில், அடுத்த இன்ப அதிர்ச்சியாக அடுத்த சில மணி நேரங்களிலேயே திடீரென மாவட்டம் முழுக்க மழை பெய்யத் தொடங்கியது.

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குறிப்பாக ராணிப்பேட்டை, வாலாஜாபேட்டை, ஆற்காடு, காவேரிப்பாக்கம் உள்ளிட்ட மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்தது. இந்த திடீர் மழையால் சாலைகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியதுடன், நீண்ட நாட்களாக நிலவி வந்த கடும் வெப்பமும் தணிந்துள்ளது.

மழையால் மாவட்டம் முழுவதும் குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியதால், கடும் வெப்பத்தால் அவதிப்பட்டு வந்த பொதுமக்கள் தற்போது நிம்மதி அடைந்துள்ளனர். திடீரென பெய்த இந்த மழை விவசாயிகளிடையேயும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கோடை வெயிலால் வாடியிருந்த மரங்கள், செடிகள் மற்றும் பயிர்களுக்கு இந்த மழை புத்துணர்ச்சி அளிக்கும் விதமாக இருந்தது.

இந்த திடீர் மழையால் அடுத்த சில நாட்கள் மாவட்டம் முழுவதும் வெயில் குறைந்து குளுமையாக இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக நிலவி வந்த கடும் வெப்பத்தை இந்த திடீர் மழை வெகுவாக குறைத்துள்ளதாக பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவிக்கிறார்கள்.

TAGGED:

திடீர் மழை
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