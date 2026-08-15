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சுதந்திர தின விழா மேடை முன்பு முதியவர் நடத்திய திடீர் போராட்டத்தால் பரபரப்பு

சுதந்திர தின விழாவில் பள்ளி மாணவர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகளின் போது, திடீரென தரையில் படுத்து உருண்டு போராட்டம் நடத்திய முதியவரால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

சுதந்திர தின விழாவில் போராடிய முதியவர்
சுதந்திர தின விழாவில் போராடிய முதியவர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2026 at 7:28 PM IST

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சிவகங்கை: சுதந்திர தின விழாவில் முதியவர் ஒருவர் திடீரென தரையில் படுத்து உருண்டு போராட்டம் நடத்தியதால் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

நாட்டின் 80-வது சுதந்திர தின விழா நாடு முழுவதும் விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. டெல்லியில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு, பிரதமர் மோடி கொடியேற்றி மரியாதை செலுத்தினர். அதே போல, மற்ற மாநிலங்களில் அந்தந்த மாநில முதலமைச்சர்கள், கொடியேற்றி மரியாதை செலுத்தினர்.

அந்த வகையில் சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக மைதானத்தில் 80வது சுதந்திர தின விழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது. மாவட்ட ஆட்சியர் ஆகாஷ், தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்து மரியாதை செலுத்தினார். மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அபிஷேக் குப்தா உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டு நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்தனர்.

தொடர்ந்து நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், பல்வேறு அரசுத் துறைகள் சார்பில் தேர்வு செய்யப்பட்ட 8 பயனாளிகளுக்கு ரூ.2.65 லட்சம் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆகாஷ் வழங்கினார். மேலும், காவல் துறையில் சிறப்பாக பணியாற்றிய 52 காவலர்களுக்கு பாராட்டு சான்றிதழ்களும், பல்வேறு துறைகளில் சிறப்பாக பணியாற்றிய 74 அரசு அலுவலர்களுக்கு நற்சான்றிதழ்கள் மற்றும் கேடயங்களும் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து பள்ளி மாணவ, மாணவிகளின் கலைநிகழ்ச்சிகள் தொடங்கியபோது, பொன்னாம்பட்டியைச் சேர்ந்த முதியவர் பாஸ்கரன் என்பவர், நிகழ்ச்சி நடக்கும் மேடை முன்பு வந்து, தனது வீட்டிற்கு செல்லும் பாதையை ஊராட்சி மன்ற தலைவர் மறித்து வைத்துள்ளதாக குற்றம்சாட்டி, தரையில் படுத்து உருண்டு திடீர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.

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இதனால் நிகழ்ச்சி அரங்கில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. உடனடியாக பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த காவல்துறையினர் முதியவர் பாஸ்கரனை, அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தி அழைத்து சென்றனர். பின்னர் நிகழ்ச்சிகள் வழக்கம்போல் தொடர்ந்து நடைபெற்றன.

சுதந்திர தின விழாவில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டதுடன், மேடையிலேயே நடைபெற்ற திடீர் போராட்டம், நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க வந்தவர்களிடையே சிறிது நேரம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

TAGGED:

INDEPENDENCE DAY
OLD MAN PROTEST
சுதந்திர தின விழா
முதியவர் போராட்டம்
OLD MAN PROTEST IN IND DAY FESTIVAL

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