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நேபாளத்தை புரட்டி போட்ட 'திடீர்' வெள்ளம்| சுற்றுலா சென்ற 37 தமிழர்கள் உட்பட 400 பேரின் நிலை என்ன?

தமிழ்நாட்டில் இருந்த 3 வேன்களில் நேபாளம் சென்ற 37 பேர் நிலைமை என்னவென்று தற்போது தெரியவில்லை என்று அந்நாட்டு அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு
நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு (PTI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 26, 2026 at 5:21 PM IST

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காத்மாண்டு/ கும்பகோணம்: நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளத்தால் அங்கு சுற்றுலா சென்ற 37 தமிழர்கள் உள்பட 400 பேர் மாயமாகியுள்ளனர்.

திபெத் பகுதியில் இருந்து போட்டே கோஷி ஆறு, நேபாளத்தில் உள்ள ராசுவா, தாடிங், நுவாகோட் ஆகிய மாவட்டங்கள் வழியாக பாய்கிறது. அந்த ஆற்றில், உள்ளூர் நேரப்படி இன்று காலை 9 மணிக்கு திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. அந்த வெள்ளத்தால் கரையோர மாவட்டங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. குடியிருப்புகள் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டதுடன், பல நீர்மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் சேதம் அடைந்துள்ளன.

இதையடுத்து, நேபாள பிரதமர் பாலேந்திர ஷா அவசர ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தி மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளை முடுக்கி விட்டுள்ளார். அவருடைய உத்தரவுப்படி, நேபாள ராணுவம், ஆயுத காவல் படை, நேபாள காவல் துறை ஆகியவை ஹெலிகாப்டர்கள் உதவியுடன் மீட்பு மற்றும் நிவாரண பணிகளில் களமிறங்கி உள்ளன. ராசுவா மாவட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்காக, 5 மருத்துவர்கள் உள்பட 16 பேர் கொண்ட மருத்துவக் குழுவினரும் விரைந்துள்ளனர்.

இந்த திடீர் வெள்ளத்தால் நேபாளத்திற்கு சுற்றுலா வந்த பலர் மாயமாகி இருப்பதாக அந்நாட்டு சுற்றுலா வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து அவர்கள் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "291 வெளிநாட்டினர், 93 நேபாள நாட்டினர் என மொத்தம் 384 பேர் மாயமாகி உள்ளனர்.

வெளிநாடுகளை சேர்ந்தவர்களில், 105 பேர் இந்தியர்கள், 37 பேர் வெளிநாடுவாழ் இந்தியர்கள் ஆவர். மற்றவர்கள், அமெரிக்கா, மலேசியா, பிரிட்டன், தென்னாப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, நெதர்லாந்து ஆகிய நாடுகளை சேர்ந்தவர்கள்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கும்பகோணத்தில் உள்ள பயண ஏற்பட்டாளர் நிறுவனத்தின் மூலம் நேபாளத்திற்கு பயணத்தோர் விவரம்
கும்பகோணத்தில் உள்ள பயண ஏற்பட்டாளர் நிறுவனத்தின் மூலம் நேபாளத்திற்கு பயணத்தோர் விவரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

நேபாளத்திற்கு சுற்றுலா சென்ற 57 தமிழர்கள்

இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டில் இருந்து நேபாளத்திற்கு சுற்றுலா சென்ற 57 பேர் இந்த பெருவெள்ளத்தில் சிக்கியுள்ளதாக முதல்கட்ட தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இவர்கள் அனைவரும், கும்பகோணத்தில் செயல்பட்டு வரும் 'சூப்பர் யாத்திரை ஏஜென்சி' மூலம் அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் திருச்சி, சென்னை, சிதம்பரம், மயிலாடுதுறை, திருவாரூர், பாண்டிச்சேரி, கும்பகோணம், தஞ்சாவூர், ஓசூர், திருவண்ணாமலை, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று ஏஜென்சி நிர்வாக தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 23 ஆம் தேதி மூன்று வேன்கள் மூலம் அவர்கள் சுற்றுலா அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளனர். நேபாளம் - சீனா எல்லை அருகே சென்று கொண்டிருந்த போது வெள்ளத்தால் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் மூன்று வேன்களும் சிக்கி உள்ளன.

கும்பகோணத்தில் உள்ள பயண ஏற்பட்டாளர் நிறுவனத்தின் மூலம் நேபாளத்திற்கு பயணத்தோர் விவரம்
கும்பகோணத்தில் உள்ள பயண ஏற்பட்டாளர் நிறுவனத்தின் மூலம் நேபாளத்திற்கு பயணத்தோர் விவரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதில் ஒரு வேனில் பயணம் செய்த 20 பேர் தப்பித்து கரை ஒதுங்கி உள்ளனர். மீதமுள்ள இரண்டு வேன்களில் பயணம் செய்த 37 பேர் நிலைமை என்னவென்று தற்போது வரை தெரியவில்லை. 15 பேர், அங்குள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறனர் என்று நேபாள அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது சுற்றுலா பயணிகளை அழைத்துச் சென்ற ஏஜென்சியை அவர்களது உறவினர்கள் தொடர்பு கொண்டு விசாரித்து வருகின்றனர்.

கட்டணமில்லா உதவி எண்கள் அறிவிப்பு

இதைத்தொடர்ந்து, நேபாள சுற்றுலா வாரியம், கட்டணமில்லா உதவி எண்களை அறிவித்துள்ளது. உதவிக்கு 1234 அல்லது ஹாட்லைன் தொலைபேசி எண் 1144 அல்லது சுற்றுலா காவல் துறை எண் 98512 89445 ஆகியவற்றை தொடர்பு கொள்ளலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பயண ஏற்பாடு குறித்த விவரம்
பயண ஏற்பாடு குறித்த விவரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தமிழ்நாடு அரசு உதவி எண்கள் அறிவிப்பு

தமிழ்நாடு அரசின் வெளிநாடு வாழ் தமிழர்கள் மறுவாழ்வு மற்றும் நல ஆணையரகமும் 24 மணி நேர உதவி எண்களை அறிவித்துள்ளது.

கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்கள்

இந்தியா: 1800 309 3793

வெளிநாட்டில் இருந்து தொடர்புகொள்ள:

+91 8069009901 / 08069009901, மிஸ்டு கால் : +91 8069009900 / 08069009900, தமிழ்நாடு இல்லம் புதுடெல்லி- 92895 16712(கட்டுப்பாட்டு அறை) ஆகியவை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

மத்திய அரசு அளித்துள்ள உதவி எண்கள்

+977 985 131 6807, +977 970 910 7500

(இது ஒரு அண்மை செய்தி, தொடர்ந்து புதுப்பிக்கப்பட்டு வருகிறது)

TAGGED:

NEPAL FLOOD
FLASH FLOODS IN A NEPAL
நேபாளம் வெள்ளப்பெருக்கு
தமிழர்கள் மாயம்
TAMILS ​​STRANDED NEPAL

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