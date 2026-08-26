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கள்ளக்குறிச்சி அருகே காதலி திடீர் மரணம்- சோகம் தாங்காமல் காதலன் விபரீத முடிவு

காதலுக்கு எதிர்ப்பு காரணமாக இந்த விபரீத முடிவு எடுக்கப்பட்டதா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா என்பது குறித்து போலீசார் பல்வேறு கோணங்களில் விசாரித்து வருகின்றனர்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 26, 2026 at 7:27 PM IST

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விழுப்புரம்: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூர்பேட்டை அருகே காதலியின் திடீர் மரணத்தை தாங்க முடியாத காதலன் விபரீத முடிவெடுத்த சம்பவம், அந்த பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

உளுந்தூர்பேட்டை அருகே உள்ள பாலி கிராமத்தை சேர்ந்த தனக்கண்ணு என்பவரின் மகன் கவிதாஸ் (26). இவர், ஐ.டி.ஐ. படித்து விட்டு டிராக்டர் ஓட்டி விவசாயப் பணிகளில் ஈடுபட்டு வந்தார். இவரும், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சங்கர் என்பவரின் மகள் கிருஷ்ணவேணியும் (23) காதலித்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. கிருஷ்ணவேணி, பி.எஸ்சி., பி.எட்., படிப்பை முடித்து விட்டு வீட்டில் இருந்து வந்தார்.

இந்நிலையில், கடந்த 23-ஆம் தேதி வெளியே சென்ற கிருஷ்ணவேணி வீடு திரும்பவில்லை. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அவரது தாய் சாந்தி, காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அவரை உறவினர்கள் தேடி வந்த நிலையில், கிருஷ்ணவேணி உறவினர் ஒருவரின் கிணற்றில் சடலமாக மிதப்பதாக அந்த வழியாகச் சென்றவர்கள் பார்த்து தகவல் தெரிவித்தனர்.

இதையடுத்து அங்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்களும் போலீசாரும் கிருஷ்ணவேணியின் உடலை மீட்டனர். அவருடைய உடலைக் கண்டு குடும்பத்தினர் கதறி அழுதனர். இதையடுத்து கிருஷ்ணவேணியின் உடல் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக உளுந்தூர்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.

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காதலியின் திடீர் மறைவை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத கவிதாஸ் கடும் மனவேதனை அடைந்துள்ளார். இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அவர், அங்கிருந்து, கடலூர் மாவட்டம் மங்கலம்பேட்டை அடுத்த காட்டுப்பரூர் கிராமத்திற்குச் சென்றுள்ளார். அங்குள்ள ஒரு விவசாய நிலத்தில் அவர் விபரீத முடிவை தேடிக் கொண்டார்.

தகவல் அறிந்த காவல் துறையினர் அங்கு சென்று கவிதாஸின் உடலைக் கைப்பற்றி அரசு மருத்துவமனைக்குப் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். இது குறித்து காவல்து றையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

காதலுக்கு ஏற்பட்ட எதிர்ப்பு காரணமாக இந்த விபரீத முடிவு எடுக்கப்பட்டதா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா என்பது குறித்துப் பல்வேறு கோணங்களில் தீவிர விசாரணை நடந்து வருகிறது. உளுந்தூர்பேட்டை அருகே அடுத்தடுத்து நிகழ்ந்த இந்த மரணங்கள் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

’தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல’

வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம்.

இதேபோல், சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை +91 44 2464 0050, +91 44 2464 0060 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவோ, அல்லது help@snehaindia.org என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு உதவிகளை பெறலாம். டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.

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