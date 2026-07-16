பழநி அருகே பணியின்போது மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்த தடயவியல் சார்பு ஆய்வாளர்
திரவுபதி அம்மன் திருக்கோயிலில் நடைபெற்ற நகைத் திருட்டு வழக்கில் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : July 16, 2026 at 8:54 PM IST
திண்டுக்கல்: பழநியில் பணியின்போது தடயவியல் சார்பு ஆய்வாளர் மயங்கி கீழே விழுந்து திடீரென உயிரிழந்த சம்பவம், அதிகாரிகள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தேனி மாவட்டம், அரண்மனைபுதூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் விக்னேஷ் (வயது 33). இவர் திண்டுக்கல் மாவட்ட தடயவியல் பிரிவில் சார்பு ஆய்வாளராகப் பணியாற்றி வந்தார். இவருக்கு திருமணமாகி ஒரு மகனும், ஆறு மாத பெண் குழந்தையும் உள்ளனர்.
இந்த நிலையில், திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழநி அருகே அமைந்துள்ள ஐவர் மலையில் உள்ள திரவுபதி அம்மன் திருக்கோயிலில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு மர்மநபர்கள் புகுந்து தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நகைகளை திருடிச் சென்றுள்ளனர்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்த தாலுகா போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர். திருட்டு நடந்த இடத்தில் பதிவாகியிருந்த கைரேகைகள் மற்றும் பிற தடயங்களைச் சேகரிக்கும் பணிக்காக தடயவியல் சார்பு ஆய்வாளர் விக்னேஷ், நேற்று (ஜூலை 15) காலை அந்த கோயிலுக்கு சென்றிருந்தார்.
மலை உச்சியில் அமைந்துள்ள கோயிலை நோக்கி படிக்கட்டுகளில் ஏறிச் சென்றபோது, திடீரென விக்னேஷுக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. சில நொடிகளில் அவர் மயங்கி கீழே விழுந்தார். இதைக் கண்ட சக போலீசார் மற்றும் பொதுமக்கள் உடனடியாக அவரை மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் பழநி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
அங்கு அவரை மருத்துவர்கள் பரிசோதனை செய்தபோது, விக்னேஷ் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர். இதையடுத்து அவரது உடல் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டது. பிரேதப் பரிசோதனை முடிவடைந்ததும், அவரது உடல் சொந்த ஊரான அரண்மனைபுதூருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
தடயங்களைச் சேகரிக்கும் பணிக்காகச் சென்றபோதே போலீஸ் அதிகாரி உயிரிழந்த சம்பவம், திண்டுக்கல் மாவட்ட காவல்துறை மற்றும் தடயவியல் பிரிவு அதிகாரிகள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விக்னேஷின் திடீர் மரணத்திற்கான காரணம் குறித்து அறிய, மருத்துவ அறிக்கைக்காக போலீசார் காத்திருக்கின்றனர். மேலும், அவர் மயங்கி விழுந்ததற்கான சூழ்நிலைகள் குறித்தும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
இதற்கிடையில், திரவுபதி அம்மன் திருக்கோயிலில் நடைபெற்ற நகைத் திருட்டு வழக்கில் தனிப்படை போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு, மர்மநபர்களை அடையாளம் காணும் பணியைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.