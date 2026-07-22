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பல கோடி ரூபாய் மோசடி - சுசீந்திரம் தாணுமாலய சாமி கோவில் கணக்கர் பணியிடை நீக்கம்

மோசடி செய்யப்பட்ட பணத்தை மீட்பதற்கும், இந்த சம்பவத்தில் வேறு யாருக்கேனும் தொடர்பு உள்ளதா? என்பது குறித்தும் அதிகாரிகள் தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 22, 2026 at 10:29 PM IST

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கன்னியாகுமரி: சுசீந்திரம் தாணுமாலய சாமி கோயிலில் பூஜைகளுக்கு வசூலிக்கப்பட்ட பணத்தில் முறைகேடு செய்ததாக கோவில் கணக்கர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற சிவன், விஷ்ணு, பிரம்மா ஆகிய மும்மூர்த்திகளும் ஒரே லிங்க வடிவில் அருள்பாலிக்கும் சுசீந்திரம் தாணுமாலய சாமி கோவில் உள்ளது. இந்த கோவிலுக்கு தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர்.

குறிப்பாக ஆடி, கார்த்திகை, பிரதோஷம், அமாவாசை, பௌர்ணமி உள்ளிட்ட விசேஷ நாட்களில் சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் அர்ச்சனை நடத்துவதற்காக பக்தர்களிடம் கட்டணம் வசூலித்து ரசீது வழங்குவது வழக்கம்.

சிறப்பு பூஜைகளுக்காக பக்தர்களிடம் வசூலிக்கப்பட்ட பணத்தில் பல கோடி ரூபாய் மோசடி நடைபெற்றதாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது. சுசீந்திரம் கோவிலில் 18 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கணக்கராக பணியாற்றி வந்த கண்ணன், சிறப்பு பூஜைகளுக்காக வசூலிக்கப்பட்ட தொகையை முழுமையாக கோவில் கணக்கில் வரவு வைக்காமல் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டு உள்ளதாக தெரியவந்து உள்ளது.

இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் மேற்கொண்ட ஆய்வில், கடந்த சில ஆண்டுகளாக பல்வேறு பூஜைகளுக்காக வசூலிக்கப்பட்ட பணத்தில் கணிசமான தொகை கணக்கில் வரவு வைக்கப்படாமல் இருந்தது கண்டறியப்பட்டது.

குறிப்பாக ரூ.1,500, ரூ.1,700, ரூ.3,200, ரூ.5,000 மற்றும் ரூ.8,000 கட்டணத்தில் நடத்தப்படும் சிறப்பு பூஜைகளில் வசூலான பணத்தை பகுதியளவு மட்டுமே கணக்கில் பதிவு செய்து, மீதம் உள்ள தொகையை மோசடி செய்ததாக விசாரணையில் தெரியவந்து உள்ளது.

கோயில் கணக்கர் கண்ணன் பணியிடை நீக்கம்
கோயில் கணக்கர் கண்ணன் பணியிடை நீக்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுகுறித்து துறை அதிகாரிகள் நடத்திய விரிவான விசாரணையில், பல கோடி ரூபாய் அளவுக்கு முறைகேடு நடைபெற்றது உறுதி செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து கணக்கர் கண்ணன் உடனடியாக பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும், இந்த முறைகேடு தொடர்பாக துறை ரீதியான விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

மோசடி செய்யப்பட்ட பணத்தை மீட்பதற்கும், இந்த மோசடி சம்பவத்தில் வேறு யாருக்கேனும் தொடர்பு உள்ளதா? என்பது குறித்தும் அதிகாரிகள் தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர்.

பிரசித்தி பெற்ற சுசீந்திரம் தாணுமாலய சாமி கோவிலில் பக்தர்களின் காணிக்கை மற்றும் பூஜை கட்டணத்தில் முறைகேடு நடந்ததாக வெளியான தகவல், பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கோவில் நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் எழுந்து வருகிறது.

TAGGED:

தாணுமாலய சாமி கோவில்
THANUMALAYA SWAMY TEMPLE
கோவில் கணக்கர் பணியிடை நீக்கம்
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