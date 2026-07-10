வாழ்த்து பேனரில் ஒன்றாக இடம்பெற்ற திமுக, அதிமுக, அமமுக மாவட்டச் செயலாளர்களின் பெயர்கள்
ஏரல் பகுதியில் வாராந்திர சந்தையை தொடர்ந்து நடத்துவதற்கான பேச்சுவார்த்தையில் முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், அதிமுக மாவட்டச் செயலாளர் சண்முகநாதன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
Published : July 10, 2026 at 5:42 PM IST
தூத்துக்குடி: திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், அமமுக, அதிமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் ஆகியோரின் பெயர்கள் ஒரே பேனரில் இடம்பெற்றிருந்தது தூத்துக்குடி மாவட்ட அரசியலில் கவனம் பெற்றுள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே உள்ள ஏரலில் திங்கள்கிழமை நடைபெறும் வாரச்சந்தை சிறப்பு வாய்ந்தது. இங்கு பொருட்கள் வாங்க ஏரல் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள 50- க்கும் மேற்பட்ட குக்கிராமங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் வருகை தருவார்கள். இந்த வாரச்சந்தையில் கடந்த வாரம் ஸ்ரீவைகுண்டம் தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சரவணன் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அப்போது அதிக கட்டணம் வசூலிப்பதாக வியாபாரிகள், தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினரிடம் தெரிவித்ததாகத் தெரிகிறது. இதுகுறித்து தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர், பேரூராட்சி நிர்வாகத்திடம் விளக்கம் கேட்டுள்ளார். இதைத் தொடர்ந்து ஏரல் பேரூராட்சி நிர்வாகம், வாரச்சந்தையைத் தற்காலிகமாக மூடப்படுவதாக அறிவிப்பை வெளியிட்டிருந்தது.
இதற்கிடையில், கடந்த திங்கள்கிழமை அன்று தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சரவணன் தலைமையில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் வாரச்சந்தை தொடங்கியது. ஆனால், சந்தையை மூடுவதற்கு தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சரவணன் தான் காரணம் என்று கூறி, அன்றைய தினமே திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், அதிமுக மாவட்டச் செயலாளர் சண்முகநாதன் ஆகியோர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதற்கிடையே, வாரச்சந்தை எந்தவித பிரச்சனையும் இன்றி தொடர்ந்து செயல்படும் என்று ஏரல் பேரூராட்சி நிர்வாகம் அறிவித்திருந்தது. இந்த நிலையில் திமுகவின் ஏரல் பேரூராட்சி, ஸ்ரீவைகுண்டம் கிழக்கு ஒன்றியம் சார்பில் ஏரல் பஜார் பகுதியில் வைக்கப்பட்டிருந்த பேனர் தூத்துக்குடி மாவட்ட அரசியலில் கவனம் பெற்றுள்ளது.
அந்த பேனரில் ஏரல் வாரச்சந்தையை அதே இடத்தில் நிரந்தரமாக நடத்திட அதிகாரிகளிடம் வெற்றிகரமாக பேச்சுவார்த்தை நடத்திய முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணனுக்கும், அதிமுக மாவட்டச் செயலாளர் சண்முகநாதனுக்கும், அமமுக தெற்கு மாவட்டச் செயலாளர் ரமேஷுக்கும், ஏரல் வாரச்சந்தையை மீண்டும் வழக்கம் போல் நடத்துவதற்கு உதவிய அனைத்து கட்சி தலைவர்களுக்கும் நன்றி என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
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ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதியின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சரவணனை எதிர்ப்பதற்காக திமுக மற்றும் அதிமுக மாவட்டச் செயலாளர்களும் ஒன்றிணைந்த சம்பவம் பேசுபொருளாக மாறியுள்ள நிலையில் அதை சுட்டிக்காட்டி ஏரல் பஜார் பகுதியில் வைக்கப்பட்டிருந்த பேனர் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது.
இந்த பேனர் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலான நிலையில், அந்த பேனர் அகற்றப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.