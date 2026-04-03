எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் வழக்கம்போல் இயங்க தொடங்கிய புறநகர் ரயில் சேவை
பிப்ரவரி 20க்கு முன்னர் கடைபிடிக்கப்பட்டு வந்த பழைய கால அட்டவணையில் புறநகர் ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.
Published : April 3, 2026 at 7:08 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 7:31 PM IST
சென்னை: எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் நடைமேடை எண் 10 மற்றும் 11இல் வழக்கம்போல் புறநகர் ரயில் சேவை தொடங்கியுள்ளது.
சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தை புத்தாக்கம் செய்யும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றது. ரூ. 760 கோடி செலவில் உலகத்தரம் வாய்ந்த வசதிகளுடன் புனரமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக நடைமேடை எண் 10 மற்றும் 11-ல் மேம்பாட்டுப் பணிகளை தடையின்றி மேற்கொள்ளும் நோக்கில் பிப்ரவரி 20 ஆம் தேதி முதல் புறநகர் பயணிகள் மின்சார ரயில் போக்குவரத்துக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது.
இந்த தடை ஏப்ரல் 5 ஆம் தேதி வரை நீடிக்கும் என கூறப்பட்டது. இந்த நிலையில் மீண்டும் நடைமேடை எண் 10 மற்றும் 11 இல் புறநகர் ரயில்கள் வழக்கம்போல இயங்கத் தொடங்கியுள்ளன.
முன்னதாக நடைமேடை 10 மற்றும் 11-க்கு மாற்றாக நடைமேடை 5 மற்றும் 6 இல் புறநகர் பயணிகள் மின்சார ரயில் சேவை இயக்கப்பட்டது. மேலும், ரயில் சேவையின் எண்ணிக்கையும் கணிசமாகக் குறைக்கப்பட்டன. இதைத் தொடர்ந்து, மேம்பாட்டுப் பணிகள் விரைவாக மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இந்த நிலையில் நடைமேடை எண் 10 மற்றும் 11 இல் நடைபெற்று வந்த மேம்பாட்டு பணிகள் அனைத்தும் திட்டமிட்ட நேரத்திற்கு முன்னரே முடித்து, தற்போது புறநகர் பயணிகள் ரயில் போக்குவரத்து சேவையை தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் மீண்டும் தொடங்கியிருக்கின்றது.
மேலும், மின்சார ரயிலில் வருபவர்கள் செல்வதற்கு ஏதுவாக நகரும் படிக்கட்டு (Escalator) அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேம்பாட்டுப் பணிகள் முழுமையாக நிறைவுறாவிட்டாலும், ரயில் செல்லும் போது பாதிப்பு ஏற்படுத்தகூடிய பணிகள் மட்டும் முடிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேம்பாட்டை முன்னிட்டு கடைபிடிக்கப்பட்டு வந்த தற்காலிக புறநகர் ரயில் கால அட்டவணை தற்போது ரத்து செய்யப்பட்டு, பிப்ரவரி 20க்கு முன்னர் கடைபிடிக்கப்பட்டு வந்த பழைய கால அட்டவணையில் ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன. அதாவது, வழக்கமான வார நாட்கள் மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை புறநகர் ரயில் கால அட்டவணை மீண்டும் அமலுக்கு வந்துள்ளது.