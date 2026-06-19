நீட் தேர்வை முன்னிட்டு வாரந்திர அட்டவணைப்படி புறநகர் மின்சார ரயில்கள் இயக்கம்
ரயில் நிலையங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள உதவி மையங்கள் மூலம் ரயில்களின் விவரங்கள், உள்ளூர் போக்குவரத்து வசதிகள் மற்றும் தேர்வு மையங்களுக்குச் செல்வதற்கான வழிகள் குறித்த தகவல்கள் பயணிகளுக்கு வழங்கப்படும்.
Published : June 19, 2026 at 8:28 AM IST
சென்னை: இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளில் சேர்வதற்கான நீட் தேர்வு 21ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறவுள்ள நிலையில் சென்னை கோட்டத்தில் இயக்கப்படும் புறநகர் மின்சார ரயில்கள் வார நாட்கள் கால அட்டவணைபடி இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளில் சேர்வதற்கு நடத்தப்படும் நீட் நுழைவுத்தேர்வானது ஜூன் 21ஆம் தேதி (NEET-UG) நாடெங்கும் நடைபெறுகிறது. தேர்வு எழுதச் செல்லும் மாணவர்களின் பயணத்தை எளிதாக்கும் விதமாக தெற்கு ரயில்வேயின் சென்னை கோட்டம் முக்கிய ஏற்பாடுகளைச் செய்துள்ளது.
அதன்படி, நீட் தேர்வு ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறுவதால், வழக்கமான வாரநாட்களில் (Weekday) இயக்கப்படும் அட்டவணையின் படியே, புறநகர் ரயில் சேவைகள் தேர்வு நாளிலும் இயக்கப்படும். மேலும், முக்கிய ரயில் நிலையங்களில் சிறப்பு நீட் உதவி மையங்களும் அமைக்கப்படவுள்ளன.
அரக்கோணம் ரயில் நிலையத்தில் தற்போது நடைபெற்றுவரும் பொறியியல் மேம்பாட்டுப் பணிகள் (Pre-NI Works) காரணமாக, சென்னை சென்ட்ரல், கடற்கரை - அரக்கோணம் - திருத்தணி வழித்தடத்தில் மட்டும் புறநகர் ரயில்கள் தற்போதுள்ள அட்டவணையின்படி (Existing Schedule) இயக்கப்படும்.
அதேபோல, சென்னை கடற்கரை - தாம்பரம் வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும் குளிரூட்டப்பட்ட புறநகர் ரயில்களும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அட்டவணைப்படியே இயக்கப்படும். இவை தவிர மற்ற அனைத்து சென்னை புறநகர் வழித்தடங்களிலும் வாரநாட்களுக்கான கால அட்டவணை பின்பற்றப்படும்.
தேர்வு எழுதச் செல்லும் மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களுடன் வரும் பெற்றோர்களுக்குத் தேவையான வழிகாட்டுதல்களை வழங்க சென்னை சென்ட்ரல், எழும்பூர், தாம்பரம், பெரம்பூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், ஆவடி, திருவள்ளூர் மற்றும் காட்பாடி ஆகிய 9 முக்கிய ரயில் நிலையங்களில் பிரத்யேக நீட் உதவி மையங்கள் (NEET Help Desks) அமைக்கப்படவுள்ளன.
இந்த உதவி மையங்கள் மூலம் ரயில்களின் விவரங்கள், உள்ளூர் போக்குவரத்து வசதிகள் மற்றும் தேர்வு மையங்களுக்குச் செல்வதற்கான வழிகள் குறித்த தகவல்கள் பயணிகளுக்கு வழங்கப்படும்.
சென்னையிலும் அதன் சுற்றுவட்டார மாவட்டங்களிலும் உள்ள தேர்வு மையங்களுக்குச் செல்லும் தேர்வர்கள் எவ்விதப் பதற்றமும் சிரமமுமின்றி, தடையற்ற முறையில் சரியான நேரத்திற்குச் சென்றடைவதை உறுதி செய்யவே இந்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
எனவே, நீட் தேர்வர்கள், பெற்றோர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அனைவரும் இந்த ரயில் சேவை மாற்றங்களைக் கவனத்தில் கொண்டு தங்களது பயணத்தை முன்கூட்டியே திட்டமிட வேண்டும் என சென்னை கோட்டம் தெரிவித்துள்ளது.