ETV Bharat / state

கமிஷன் வாங்குவதால் தரமற்ற கட்டமைப்புகள் - திமுக மீது நாம் தமிழர் வேட்பாளர் தமிழ்ச்செல்வி குற்றச்சாட்டு

மே மாதம் 4-ஆம் தேதிக்குப் பிறகு தமிழக வெற்றிக் கழகம், தமிழ்நாட்டில் இருந்து காணாமல் போய்விடும் என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் வேட்பாளர் தமிழ்ச்செல்வி கூறினார்.

நாம் தமிழர் வேட்பாளர் தமிழ்ச்செல்வி
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 21, 2026 at 4:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

- By சுபாஷ் தயாளன்

சென்னை: திமுகவினர் கமிஷன் வாங்குவதால் தரமற்ற கட்டமைப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்று தாம்பரம் தொகுதியில் போட்டியிடும் நாம் தமிழர் கட்சியின் வேட்பாளர் ஓய்வு பெற்ற பேராசிரியர் தமிழ்ச்செல்வி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் நாளை மறுநாள் (ஏப்.23) சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், அனைத்து அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டனர்.

சென்னை தாம்பரம் சட்டமன்ற தொகுதியில், நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் போட்டியிடும் ஓய்வு பெற்ற பேராசிரியர் தமிழ்ச்செல்வி தனது பிரச்சாரத்திற்கு இடையே ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார்.

அப்போது அவர் கூறுகையில், "நான் கடந்த 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில், தென்சென்னை தொகுதியில் போட்டியிட்டேன். தாம்பரம் தொகுதியில் எங்களுக்கு மக்களின் ஆதரவு அதிகமாக இருக்கிறது.

இந்த காலத்தில் இலவசங்களைக் கொடுத்து மக்களை ஏமாற்ற முடியாது. மற்ற கட்சியினர் கொடுக்கும் துண்டறிக்கையில் வெறும் இலவசங்கள் பற்றிய வாக்குறுதிகள் மட்டுமே இருப்பதாகவும், ஆனால், நாங்கள் கொடுக்கும் துண்டறிக்கையில் சில கருத்துக்கள் இருப்பதாகவும் பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். எனவே மக்கள் விழிப்புணர்வுடன் இருக்கின்றனர்.

கடந்த 60 ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டை திராவிட கட்சிகள் ஆட்சி செய்து வருகின்றன. கடந்த 10 ஆண்டுகளாக தாம்பரம் தொகுதியில் திமுகவை சேர்ந்தவர்தான் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிறார். இந்த தொகுதியில் முன்னேற்றம் என்பது மாயாஜாலம் போல் உள்ளது. வலுவான அடித்தளம் இல்லாமல் கட்டிடம் கட்டினால் எப்படி இடிந்து விழுமோ அதுபோல தான் இந்த தொகுதி எம்எல்ஏவின் திட்டங்கள் உள்ளன. கடந்த 10 ஆண்டுகளாக கமிஷன் வாங்கிக் கொண்டு ஒப்பந்தப் பணிகளை கொடுத்துள்ளனர். இதனால் தாம்பரம் தொகுதியில் கட்டமைப்பு வசதிகளின் தரம் மோசமான நிலையில் உள்ளது.

திமுக தனது சொந்தக் காலில் நிற்க முடியாமல் 26 கட்சிகளை கூட்டணி சேர்த்துக் கொண்டு தேர்தலை சந்திக்கிறது. மற்றொரு புறம், அதிமுக பூஜ்ஜியமாக உள்ளது. அதிமுக அழிந்து விட்டதாகவே மக்கள் உணர்ந்து விட்டனர். இலவசங்களை சொல்லி சொல்லி வாக்கு சேகரிப்பில் திமுகவும், அதிமுகவும் ஈடுபட்டு வருகின்றன. அவர்கள் ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்கிறார்கள்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர்கள் சிறந்த முறையில் பிரச்சாரங்களை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தமிழ்நாட்டில் எங்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது. நான் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற பிறகு தாம்பரம் ஜிஎஸ்டி சாலையில் ஏற்படும் போக்குவரத்தை முதலில் சீர்செய்வேன். சாலைகள் விரிவாக்கம் செய்யப்படும். தரமற்று கிடக்கும் அனைத்து சாலைகளையும் மறுசீரமைப்பேன். பாதாள சாக்கடை திட்டத்தை தாம்பரம் தொகுதி முழுவதும் விரிவுபடுதுதவேன். மழைக் காலத்தில் வெள்ள பாதிப்பு ஏற்படாமல் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வேன்.

வரும் மே மாதம் 4-ஆம் தேதிக்குப் பிறகு தமிழக வெற்றிக் கழகம், தமிழ்நாட்டில் இருந்து காணாமல் போய்விடும். தனது பிரபலத்தை மட்டும் நம்பி, எந்தவொரு கொள்கையும் பேசாமல், திடீரென்று இன்று வந்து விட்டு நாளை முதல்வராக வேண்டும் என்பதெல்லாம் ஒரு கனவாகத்தான் போகும். தமிழ்நாடு முழுவதும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தோல்வியை காணும்" என்று அவர் கூறினார்.

TAGGED:

நாம் தமிழர் கட்சி
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல்
தாம்பரம் சட்டமன்ற தொகுதி
NAAM TAMILAR CANDIDATE TAMIZHSELVI
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.