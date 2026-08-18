நாக்பூர் தீக்ஷா பூமி பௌத்தர்கள் புனித பயணம்: ரூ. 5,000 மானியம் அறிவித்த தமிழ்நாடு அரசு
www.bcmbcmw.tn.gov.in என்ற இணைய தளத்திலிருந்தும் விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவத்தை உரிய ஆவணங்களுடன் வரும் நவம்பர் 15 ஆம் தேதிக்குள் அனுப்ப வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 18, 2026 at 6:34 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பௌத்தர்கள் நாக்பூர் தீக்ஷா பூமி புனித பயணம் மேற்கொள்ள ரூ. 5 ஆயிரம் வரை மானியம் வழங்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்துக்கள், கிறித்தவர்கள், இஸ்லாமியர்கள் உள்ளிட்டோர் புனிதத் தலங்களுக்கு ஆன்மிகப் பயணம் மேற்கொள்வதற்கு உதவும் வகையில் அரசு சார்பில் மானிய உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
புனித பயணம் மேற்கொள்ள இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் பக்தர்களுக்கு மானியம் வழங்கப்படுகிறது. இதேபோல், சிறுபான்மையினர் நலத்துறை சார்பில் கிறித்தவர்கள் ஜெருசலேம் புனித பயணம் மேற்கொள்வதற்கும், இஸ்லாமியர்கள் ஹஜ் புனித பயணம் மேற்கொள்வதற்கும் மானிய உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
இத்துடன், தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த பௌத்தர்கள் நாக்பூரில் உள்ள தீக்ஷா பூமியில் விஜயதசமி நாளன்று நடைபெறும் தம்ம சக்கர பரிவர்த்தன விழாவில் கலந்து கொண்டு திரும்புவதற்காக, ஒருவருக்கு அதிகபட்சமாக ரூ. 5 ஆயிரம் வரை மானியம் வழங்கும் திட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது.
|இதையும் படிங்க: அண்ணல் அம்பேத்கர் அயலக உயர்கல்வி திட்டத்தில் உதவித்தொகை வழங்கவில்லை என்பது தவறான தகவல் - ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை
இந்த திட்டத்தின் கீழ் 2026 ஆம் ஆண்டு புனிதப் பயணம் மேற்கொண்டு பயன் பெற விரும்பும் பௌத்தர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுவதாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. இதற்கான விண்ணப்பப் படிவத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களில் இயங்கும் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகங்களில் இருந்து கட்டணமின்றி பெற்றுக்கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், www.bcmbcmw.tn.gov.in என்ற இணைய தளத்திலிருந்தும் விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவத்தை உரிய ஆவணங்களுடன் வரும் நவம்பர் 15 ஆம் தேதிக்குள், சென்னை, சேப்பாக்கம், கலசமஹால் பாரம்பரியக் கட்டடம், முதல் தளத்தில் உள்ள சிறுபான்மையினர் நலத்துறை ஆணையர் அலுவலகத்துக்கு அனுப்ப வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.