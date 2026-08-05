சூரிய மின்சக்தியை பயன்படுத்தும் நிறுவனங்களுக்கு மானியம் அறிவித்திருக்கலாம் - பட்ஜெட் குறித்து 'மடீட்சியா' செயலாளர் அசோக் கருத்து
சூரிய மின்சக்தி பயன்பாட்டை பரவலாக்க வேண்டும் என்று மத்திய, மாநில அரசுகள் தொடர்ந்து முயன்று வரும் நிலையில், தொழில் நிறுவனங்களுக்கு மானிய வசதிகளை ஏற்படுத்தித்தர வேண்டும் என்று அசோக் கேட்டுக் கொண்டார்.
Published : August 5, 2026 at 10:01 PM IST
மதுரை: வீடுகளுக்கு வழங்கப்படுவதுபோல், சூரிய மின்சக்தியை பயன்படுத்தும் சிறு, குறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு பட்ஜெட்டில் மானியம் அறிவித்திருக்கலாம் என்று மதுரை மாவட்ட சிறு, குறு தொழில்கள் சங்கத்தின் (MADITSSIA) செயலாளர் அசோக் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
தவெக கூட்டணி அரசின் முதலாவது பட்ஜெட், தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்து உரையாற்றினார். பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் குறித்து மதுரை மாவட்ட சிறு, குறுந்தொழில்கள் சங்கத்தின் செயலாளர் அசோக், ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திடம் தமது கருத்துகளை பகிர்ந்துள்ளார்.
"பட்ஜெட் தயாரிப்புக்கு முன், சிறு,குறு, நடுத்தர தொழில் துறையினரிடம் கடந்த பிப்ரவரி மாதம், அரசு தரப்பில் இருந்து கருத்து கேட்டார்கள். அப்போது 'மடீட்சியா' சார்பாக நாங்கள் கலந்து கொண்டோம். அப்போது பல கோரிக்கைகளை முன் வைத்தோம். அவர்களும் தேர்தல் அறிக்கையாக எங்களது கோரிக்கைகள் பலவற்றை சேர்த்திருந்தனர்.
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ஒற்றை சாளர முறை
அதில் முக்கியமானது, தொழில் துறையில் ஒற்றைச் சாரள முறையை (Single Window System) செயல்படுத்துமாறு கோரிக்கை விடுத்திருந்தோம். தற்போதைய பட்ஜெட்டில் 'சிங்கிள் விண்டோ போர்ட்டல் 3' என்ற பெயரில் புதிய பரிமாணத்தில் செயல்படுத்த உள்ளதாக அறிவித்துள்ளனர். இது புதிதாக தொழில் முனைவோர் உரிமம் பெறுவதற்கு நல்ல வாய்ப்பாக அமையும். புதிதாக தொழில் தொடங்குபவர்கள் 15 நாட்களில் அதற்குரிய உரிமத்தை பெறலாம் என்ற அறிவிப்பு வரவேற்கத்தக்கது.
விண்வெளி தொழில் முதலீட்டு மண்டலம்
தென் தமிழகத்தின் வளர்ச்சியை மையப்படுத்தி தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி பகுதியை விண்வெளி தொழில் முதலீட்டு மண்டலமாக அறிவித்துள்ளது, தென்பகுதியின் வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக அமையும். தொழில் முதலீட்டுக்காக ரூ.4414 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. சிறு குறு நடுத்தர தொழில் வளர்ச்சியை மையப்படுத்தி ரூ.2142 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மிகவும் பின்தங்கிய மாவட்டங்களில் சிப்காட், சிட்கோ போன்ற தொழில் மையங்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும். இதன் மூலம் தொழில் வளர்ச்சி பரவலாக அதிகரிக்கும்.
தொழில் அனுமதியில் செயற்கை நுண்ணறிவு
தமிழகத்தின் மொத்த தொழிற்சாலைகளில் ஐந்து விழுக்காடு மட்டுமே தொழில் மைய வளாகங்களில் அமைந்து உள்ளன. மீதமுள்ள 95 விழுக்காடு அவர்களே சொந்தமாக நிலம் வாங்கி தொழில் நிறுவனத்தை ஆங்காங்கே உருவாக்கியுள்ளனர். பிறகு சுற்றுச்சூழல் மாசு ஏற்பட்டால் அங்கிருந்து வேறு இடங்ளுக்கு புலம்பெயர நேரிடுகிறது. இந்நிலையில், DTP அனுமதி போன்றவற்றை உள்ளாட்சி அமைப்புகளிலேயே பெறும் வகையில் செயற்கை நுண்ணறிவு திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது வரவேற்கத்தக்கது.
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மின்சார நிலைக் கட்டணம்
சிறு குறு தொழில்களுக்கு மின்சார நிலைக்கட்டணம் 1 கிலோ வாட் திறனுக்கு ரூ.35-இல் இருந்து தற்போது ரூ.165-ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் பல சிறு தொழில் நிறுவனங்கள் நலிவடைந்து மூடப்படும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளன. எனவே கட்டணத்தைக் குறைக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வருகிறோம்.
இதுதொடர்பான அறிவிப்பு, இந்த பட்ஜெட்டில் இடம்பெறாதது வருத்தம் அளிக்கிறது. இனிவரும் காலங்களில் அந்த கோரிக்கையை அரசு நிறைவேற்றினால், சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு பெரிய வாய்ப்பாக அமையும்.
சூரிய சக்தி மின்சாரம்
சூரியமின்சக்தியை பயன்படுத்தும் வீடுகளுக்கு ரூ.78 ஆயிரம் மானியம் வழங்கப்படுகிறது. அது மட்டுமன்றி பயன்படுத்தப்படாத சூரியசக்தி மின்சாரத்தை மின்சார வாரியத்துக்கு அனுப்பி வைக்கும் செட்-ஆப் வசதியும் உண்டு. ஆனால் தொழில் நிறுவனங்களில் அமைக்கப்படும் சூரிய சக்திக்கு மானியமும் இல்லை; செட் ஆஃப் வசதியும் கிடையாது. இந்த பட்ஜெட்டில் இதுதொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகும் என காத்திருந்தோம். ஆனால் அறிவிக்கப்படவில்லை.
சூரிய மின்சக்தி பயன்பாட்டை பரவலாக்க வேண்டும் என்று மத்திய, மாநில அரசுகள் தொடர்ந்து முயன்று வரும் நிலையில், தொழில் நிறுவனங்களுக்கு மானிய வசதிகளை ஏற்படுத்தித்தர வேண்டும்.
மதுரை - தூத்துக்குடி தொழில் வணிக வளாகம்
மதுரையில் இருந்து தூத்துக்குடி செல்லும் பகுதியை தொழில் வணிக வளாகமாக அறிவிக்க வேண்டும் என பல ஆண்டுகளாக கோரிக்கை வைத்து வருகிறோம். இதுகுறித்து கடந்த பட்ஜெட்களில் அறிவிப்பு வெளியான போதும் இதுவரை நடைமுறைக்கு வரவில்லை. இந்த பட்ஜெட்டிலும் அதுகுறித்த எந்த அறிவிப்பும் இல்லாதது ஏமாற்றமளிக்கிறது.
போர்க் காலங்களில் பாதிப்படையும் சிறு, குறு தொழில் நிறுவனங்களின் மேம்பாட்டுக்காக 4 சதவீத வட்டியில் கடன் வழங்கப்படும் என்று தேர்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால், அதுதொடர்பான அறிவிப்பு எதுவும் பட்ஜெட்டில் இடம் பெறவில்லை. அமெரிக்கா-ஈரான் போர் காரணமாக பல தொழில்கள் பாதிப்படைந்துள்ளன. இவற்றையும் கருத்தில் கொண்டிருக்க வேண்டும். இனி வரும் காலங்களில், இவற்றை எல்லாம் கணக்கில் கொண்டு அரசு அறிவிப்புகளை வெளியிட வேண்டும்" என்று அசோக் கூறினார்.