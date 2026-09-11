சாலமன் பாப்பையாவின் கடைசி ஆசை - உதவியாளர் பகிர்ந்த சுவாரஸ்ய தகவல்
பாரதியாரின் நினைவு நாளான இன்று (செப்.11) சாலமன் பாப்பையா உயிரிழந்திருப்பது அவரது குடும்பத்தினரையும், பட்டிமன்றப் பேச்சாளர்களையும், தமிழ் இலக்கியவாதிகளையும் அதிர்ச்சியடையச் செய்துள்ளது.
Published : September 11, 2026 at 5:15 PM IST
மதுரை: மறைந்த சாலமன் பாப்பையாவின் கடைசி ஆசை குறித்து அவரது உதவியாளர் ராஜா சுவாரஸ்ய தகவலை பகிர்ந்துள்ளார்.
தமிழறிஞரும், பட்டிமன்ற நடுவருமான சாலமன் பாப்பையா (வயது 90) மதுரையில் இன்று (செப்.11) காலமானார். பட்டிமன்றங்கள் மூலம் மக்கள் மனதுக்கு நெருக்கமானவராக இருந்தவர். தமிழ்நாட்டை கடந்து அமெரிக்கா உள்பட பல நாடுகளிலும் பட்டிமன்றங்களை நடத்தியவர். குறிப்பாக, பட்டிமன்றங்கள் மூலம் எளிய தமிழில் மக்களுடன் உரையாடியவர்.
நடிகர் ரஜினிகாந்தின் 'சிவாஜி' திரைப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்த சாலமன் பாப்பையா, தனது நகைச்சுவைப் பேச்சின் மூலம் மக்கள் மனதை வெகுவாகக் கவர்ந்தார். அந்த நகைச்சுவை காட்சிகள் இன்றைக்கும் மக்களால் பார்க்கப்படுகிறது.
ஞானஒளிபுரம் இல்லத்தில் உடல்
மதுரை, ஆரப்பாளையத்தை அடுத்த ஞானஒளிபுரம் பகுதியில் உள்ள இல்லத்தில் மறைந்த சாலமன் பாப்பையாவின் உடல் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கு அவரது உடலுக்கு தமிழறிஞர்கள், இலக்கியவாதிகள், அரசியல் கட்சிகளின் பிரமுகர்கள், திரையுலகினர் உள்ளிட்டோர் மாலை வைத்து அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.
சாலமன் பாப்பையாவுக்கு என்ன நடந்தது?
மறைந்த பட்டிமன்ற நடுவர் சாலமன் பாப்பையாவின் உதவியாளர் ராஜா செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர், "சாலமன் பாப்பையாவுக்கு கடந்த இரண்டு நாட்களாக உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது. வீட்டிலேயே சிகிச்சைப் பெற்று வந்த நிலையில் இன்று காலை திடீரென மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து அவரது மகளையும், என்னையும், தொடர்புக் கொண்டார். உடனடியாக, சாலமன் பாப்பையாவை அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றோம். அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், மேல் சிகிச்சைக்காக மதுரையில் உள்ள பெரிய மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லுமாறு அறிவுறுத்தினர்.
இதனைத் தொடர்ந்து மதுரையில் உள்ள பிரபலமான தனியார் மருத்துவமனைக்கு அவர் அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். அங்கு தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் வைத்து மருத்துவர்கள் பரிசோதித்த நிலையில், அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர்" என்றார்.
விநாயகர் சதுர்த்தி பட்டிமன்ற நிகழ்ச்சி
மேலும், "விருதுநகர் மாவட்டம், சிவகாசியில் நடந்த பட்டிமன்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பின்னர் நல்ல உடல்நலத்துடனே மதுரைக்கு திரும்பினார். அதன் பின்னர் இரண்டு நாட்களாக உடல்நிலை சற்றுப் பாதிக்கப்பட்டிருந்ததாகவும், வீட்டிலேயே சிகிச்சைப் பெற்று வந்த நிலையில் இன்று திடீரென மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டது" என்றும் சாலமன் பாப்பையாவின் உதவியாளர் ராஜா தெரிவித்துள்ளார்.
அரசு மரியாதை வழங்க வேண்டும்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "சாலமன் பாப்பையா தனது வாழ்நாள் முழுவதும் சாதி, மத வேறுபாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு வாழ்ந்தவர். பெரியார் கொள்கையில் ஈடுபாடு கொண்டிருந்தவர். பல்வேறு அரசியல் தலைவர்களுடன் நெருங்கிப் பழகியவர்.
தனது உடல் அடக்கம் செய்யப்படாமல் தகனம் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதில் அவர் தெளிவாக இருந்தார். அதன்படியே இறுதிச்சடங்குகள் நடைபெறும். நாளை (செப்.12) மதியம் 12.00 மணிக்குள் மதுரை தத்தனேரி மின் மயானத்தில் அவரது உடல் தகனம் செய்யப்பட உள்ளது. தமிழுக்கும், பட்டிமன்றக் கலைக்கும், சாலமன் பாப்பையா ஆற்றிய பங்களிப்பைக் கருத்தில் கொண்டு அவரது இறுதிச்சடங்கின்போது அரசு மரியாதை வழங்க வேண்டும்" என்று கேட்டுக் கொண்டார்.
மகாகவி பாரதியார் மீது பற்று
"தமிழ் இலக்கியத்தின் மீது மிகுந்த பற்றுக் கொண்டிருந்த சாலமன் பாப்பையாவுக்கு மகாகவி பாரதியாரின் மீது தனி ஈடுபாடு இருந்தது. பாரதி குறித்த ஒரு நூலை எழுதி, அதனை வெளியிட வேண்டும் என்பது சாலமன் பாப்பையாவின் நீண்ட நாள் கனவாகவும் ஆசையாகவும் இருந்தது. அந்த பணியை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் அவர் இருந்தார். மேலும், அந்த நூலை கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகத்தில் வெளியிட வேண்டும் என்று விரும்பினார்" என உதவியாளர் ராஜா கூறியுள்ளார்.
மகாகவி பாரதியாரின் நினைவு நாளான இன்று (செப்.11) சாலமன் பாப்பையா உயிரிழந்திருப்பது அவரது குடும்பத்தினரையும், பட்டிமன்றப் பேச்சாளர்களையும், தமிழ் இலக்கியவாதிகளையும் அதிர்ச்சியடையச் செய்துள்ளது.