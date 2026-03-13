தோல்வி அடைந்தவர்களிடம் கற்ற பாடம்; ஐ.ஏ.எஸ் தேர்வில் வென்ற சுப்பிரமணிய பாரதி பகிர்ந்த வெற்றியின் ரகசியம்

சாதாரண எளிய குடும்ப பின்னணியில் இருந்து வந்து ஐஏஎஸ் போன்ற பெரிய தேர்வில் முதல் முயற்சியிலையே வெற்றி பெற்ற சுப்பிரமணிய பாரதியின் ரகசியம் என்ன என்பது குறித்து தெரிந்துகொள்ளலாம்.

ஐ.ஏ.எஸ் தேர்வில் வெற்றி பெற்ற சுப்பிரமணிய பாரதி
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 13, 2026 at 9:57 PM IST

-By இரா.மணிகண்டன்

தோல்வி அடைந்தவர்களிடம் வெற்றிக்கான பாதை மறைந்திருக்கும்; அதை கண்டுபிடித்து விட்டால் புதிய சாதனைகளை செய்யலாம் என ஐஏஎஸ் தேர்வில் வெற்றிபெற்று தமிழ்நாட்டிற்கு பெருமை தேடித்தந்துள்ள சுப்பிரமணிய பாரதி தெரிவித்துள்ளார்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாபநாசம் அருகே விக்ரமசிங்கபுரம் பகுதியை சேர்ந்த மாரியப்பன்(53), சரஸ்வதி (43) தம்பதிக்கு சுப்ரமணிய பாரதி, சமீபத்தில்ஸ்ரீ ராமஜெயம் ஆகிய இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர். மூத்த மகன் சுப்ரமணியபாரதி சமீபத்தில் நடைபெற்று முடிந்த அகில இந்திய குடிமைப் பணிகளுக்கான தேர்வில் தரவரிசை பட்டியலில் 778 இடம்பிடித்து, முதல் முயற்சியிலையே வெற்றி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளார். குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் ‘நான் முதல்வன்’ திட்டத்தில் பயின்று சுப்பிரமணிய பாரதி ஐஏஎஸ் தேர்வில் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

இவர் 12-ஆம் வகுப்பு வரை அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் தமிழ் வழியில் பள்ளிப்படிப்பை முடித்துள்ளார். தொடர்ந்து பாபநாசத்தில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் திருவள்ளுவர் கல்லூரியில் பிஏ வரலாறு பட்டம் முடித்த இவர், தமிழ் வழியில் பள்ளி பயின்றாலும் செல்போன் மூலம் யூடியூப் பார்த்து ஆங்கில மொழியை கற்றுக் கொண்டுள்ளார்.

சுப்பிரமணிய பாரதியின் தந்தை மாரியப்பன் செங்கல் சூளையில் கூலி வேலை செய்து வருகிறார். அவரது தாய் சரஸ்வதி டெய்லர் வேலை செய்து வருகிறார். எனவே, கூலித் தொழிலாளியின் மகன் ஐஏஎஸ் தேர்வில் வெற்றி பெற்றது அந்த ஊர் மக்களிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

வாடகை வீட்டிலிருந்து ஐஏஎஸ்

சென்னையில் நடைபெற்ற பாராட்டு விழாவுக்குப் பிறகு சுப்பிரமணிய பாரதி சொந்த ஊரான விக்ரமசிங்கபுரத்திற்கு வருகை தந்தார். எனவே அவரது வெற்றி குறித்து அறிந்து கொள்ள ஈடிவி பாரத் ஊடக குழு சார்பில் விக்ரமசிங்கபுரத்துக்கு நேரில் பயணித்தோம்.

விக்கிரமசிங்கபுரம் சந்தன மாரியம்மன் கோவில் அருகே வாடகை வீட்டில் மாரியப்பன் குடும்பத்தினர் வசித்து வருவதை அறிந்து அங்கு சென்றோம். அவரது பெயருக்கு ஏற்றார் போல் வீட்டில் நுழைந்தவுடன் பாரதியாரின் புகைப்படங்கள் இருந்தது சுப்பிரமணிய பாரதியின் தாய் சரஸ்வதி எட்டாம் வகுப்பு வரை மட்டுமே படித்திருந்தாலும் கூட, படிப்பின் மீதும் நூல்கள் மீதும் அதிக ஆர்வம் கொண்டவராக இருந்தார்.

எனவே, நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நிறைய புத்தகங்கள் படித்து அதன் மூலம் தனது இரண்டு மகன்களையும் வாழ்க்கையில் சாதிக்க வைக்க பல்வேறு அறிவுரைகளை கூறியுள்ளார்.

தாயின் அறிவுரைகளை பெற்று வளர்ந்த சுப்பிரமணிய பாரதி, வாழ்ந்து மறைந்த பாரதியார் போலவே நிஜ வாழ்க்கையில் பெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் என்று கூறலாம். ஏனென்றால், சாதாரண எளிய குடும்ப பின்னணியில் இருந்து வந்து ஐஏஎஸ் போன்ற பெரிய தேர்வில் முதல் முயற்சியிலையே வெற்றி பெறுவது என்பது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல என்பது அனைவரும் அறிந்ததே.

எனவே, இந்த பெரும் வெற்றிக்கு காரணம் என்ன என்பது குறித்து சுப்பிரமணிய பாரதியிடம் சில கேள்விகளை முன் வைத்தோம்.

ஆங்கிலம் கற்றது எப்படி?

அவர் நம்மிடம் பேசுகையில், “என் குடும்பத்தை அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற ஆசை சிறு வயதில் இருந்தே எனக்கு இருந்தது. சிறுவயதில் பள்ளி படிப்பின் போது, நிறைய பேச்சுப் போட்டிகளில் கலந்து கொள்வேன். அதில் 5,000 ரூபாய், 7,000 ரூபாய் என பரிசு தொகை கிடைக்கும். அந்த பணத்தை எல்லாம் எனது படிப்புக்காக வீட்டில் சேர்த்து வைத்தார்கள்.பின்னாளில் ஐஏஎஸ் தேர்வுக்கு தயாராகும் போது அந்த பணம் எனக்கு பெரிதும் உதவியாக இருந்தது.

12 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் போது தான் ஐஏஎஸ் ஆக வேண்டும் என்ற ஆசை எனக்கு வந்தது. முதலில் ஏதாவது அரசு வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தேன். பின்னர் ஐஏஎஸ் தேர்வுக்கு முயற்சி செய்தேன். கொரோனா காலத்தில் யூடியூப் பார்த்து ஆங்கில மொழி கற்றுக் கொண்டேன். படிக்கும்போது கிடைத்த ஸ்காலர்ஷிப் தொகையை வைத்து முதன் முதலில் ஸ்மார்ட்போன் வாங்கினேன். செய்தித்தாள்கள் நிறைய படிப்பேன். அதுதான் எனது வெற்றிக்கு அடிப்படை கட்டமைப்பாக இருந்தது.

கல்லூரி படிக்கும் போது நிறைய நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. நிறைய அவமானங்கள் ஏற்பட்டது. அதை தாங்கிக் கொண்டு கல்லூரி இரண்டாம் வருடத்தில் இருந்து ஐ.ஏ.எஸ் தேர்வுக்கு படிக்க தொடங்கினேன் ரூ.2000 வரை நிறைய புத்தகங்கள் செலவு செய்து வாங்கினேன்.

மூன்றாம் ஆண்டு கல்லூரி படிக்கும்போது மனதில் பயம் ஏற்பட்டது. இன்னும் ஒரு வருடம் தான் இருக்கிறது. ஐஏஎஸ் ஆக போகிறோம் என்று எல்லோரிடமும் சொல்லி விட்டோமே. அம்மாவும் நம்புறாங்க என பயந்தேன். ஊரில் எல்லாரும் வேலைக்குப் போகவில்லையா என்று படித்து முடித்தவுடன் கேட்டார்கள்.

தோல்வி அடைந்தவர்களிடம் இருந்து கற்ற பாடம்

பல எதிர்ப்புகளை மீறி நான் முதல் திட்டத்தில் மாதம் 7,500 ரூபாய் உதவித்தொகையில் ஐஏஎஸ் தேர்வுக்கு படித்தேன். அது கடவுளே எனக்கு கொடுத்த வாய்ப்பு போல இருந்தது. ‘நான் முதல்வன்’ திட்டத்தில் அகில இந்திய குடிமைப் பணிகளுக்கான தேர்வு மையத்தில் சேர்ந்த பிறகு எனது வாழ்க்கை மொத்தமாக மாறிவிட்டது.

தங்குவதற்கு இடமில்லாத போது, அங்கு ஏசி அறை கொடுத்தார்கள். அங்கு ஏற்கனவே பலமுறை முயற்சி செய்து தோல்வி அடைந்த போட்டியாளர்கள் இருந்தார்கள். அவர்கள் செய்த தவறை என்னிடம் சொன்னார்கள். எனவே, அதுவும் எனது வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்தது.

யு.பி.எஸ்.சி தேர்வு எனக்கு கடினமாக தெரியவில்லை. கல்லூரி செமஸ்டர் தேர்வை போன்று தான் நான் தேர்வை எழுதினேன். எல்லோரும் தமிழ் வழியில் படித்தால் ஆங்கிலத்தில் தேர்வு எழுத முடியாது என்று கூறினார்கள். அதை மாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக நான் ஆங்கிலத்தில் எழுதினேன்.

கிண்டல் கேலிக்கு விடை

எனவே, அரசுப் பள்ளியில் படிக்கும் நம்மைப் போன்றோர் எந்த விதத்திலும் மற்றவர்களுக்கு சளைத்தவர்கள் அல்ல. தாய் மொழியைப் படித்தவர்கள் என்றுமே தரம் கெட்டுப் போனது இல்லை. ஆங்கிலம் என்பது வாழ்க்கைக்கு ஒரு தடை இல்லை.

அப்பாவும், அம்மாவும் எனக்கு ரொம்பவே உதவியாக இருந்தார்கள். குடும்பத்தில் பலர் ஏளனமாக பேசினார்கள் வரலாறு படித்துவிட்டு எப்படி ஐஏஎஸ் ஆக முடியும் என கிண்டல் செய்தார்கள். எனது கனவுக்கு தடை ஏற்படக்கூடாது; தொந்தரவு ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காக வீட்டை அடிக்கடி மாற்றினார்கள். இப்போது இருக்கும் வீட்டில் கூட கூடுதலாக ஒரு அறை இருக்கிறது. ஆனால் நான் படிக்கும் போது இருந்த வீட்டில் ஒரே ஒரு அறை தான் சமையலறையில் இருந்து தான் படிப்பேன்.

வரும் இருபதாம் தேதி நான் படித்த கல்லூரியின் பட்டமளிப்பு விழா நடக்கிறது. அங்கு என்னை சிறப்பு விருந்தினராக அழைத்துள்ளனர். கல்லூரி படித்த போது அடிக்கடி சாதி சண்டைகள் நடப்பதை பார்த்திருக்கிறேன். பல மாவட்டங்களில் இது நடைபெற்றாலும், திருநெல்வேலியயில் அதிகம் என கேட்டிருக்கிறேன்.

அப்போது நான் என்னுடன் இருப்பவர்களிடம் இது போன்று சாதி ரீதியான பாதையில் பயணிக்க வேண்டாம் என்று அறிவுரை கூறுவேன். ஆனால் அப்போது என் பேச்சை யாரும் கேட்க மாட்டார்கள். இப்போதுதான் ஐஏஎஸ் தேர்வில் வெற்றி பெற்று நல்ல நிலையில் இருப்பதால் என் பேச்சைக் கேட்பார்கள் என நினைக்கிறேன்.

எட்டாம் வகுப்பு அம்மாவின் அறிவு

என்னைப் போன்று கஷ்டப்பட்டவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்பதே என லட்சியம். சிபிஎஸ்சி பள்ளிகள், தனியார் பள்ளிகளில் இருப்பதை போன்று அனைத்து அரசு பள்ளிகளிலும் வசதியை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பது எனது ஆசை.

சிறு வயதில் இருந்தே பாரதியின் பாடல்களை அம்மா எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார். காமராஜர் எப்படி படிக்காமலேயே நூல் படித்து அறிவு வளர்த்தரோ அதே போல் எங்கள் அம்மாவும் புத்தகத்தை படித்து அறிவு வளர்த்துக் கொண்டார். அதனால் தான் என்னை நாட்டுக்கு சேவை செய்யும் வேலை செய்ய வேண்டுமென்று ஆசைப்பட்டார்.

முதலில், நான் ஆசிரியராக வேண்டும் என்று தான் அவரது ஆசை இருந்தாலும், ஒருபோதும் அவரது ஆசையே என் மீது திணிக்கவில்லை” என்று நெகிழ்ச்சியோடு கூறினார்.

இது குறித்து சுப்ரமணிய பாரதியின் தாய் சரஸ்வதி நம்மிடம் கூறுகையில், “என் கணவர் கூலி வேலை தான் செய்கிறார் குடும்பத்தில் கஷ்டம் இருந்தாலும் கடுமையாக முயற்சி செய்தால் வாய்ப்பு நிச்சயம் நம் வீட்டை தேடி வரும்.

என் மகன் படிப்பதற்கு நான் ஒரு நாளும் இடையூறாக இருந்ததில்லை. ரூ. 2,000 வரை செலவு செய்து புத்தகம் வாங்குவான். நான் ஏனென்று கூட கேட்க மாட்டேன். நாங்கள் சிறிய வீட்டில் இருந்ததால், சமையலறையில் இருந்து தான் படித்தான்.

வறுமை பாதிக்காமல் பார்த்துகொண்ட சரஸ்வதி

என் கணவருக்கு ஆண்டுக்கு 7 மாதம் மட்டும் தான் வேலை இருக்கும். லேசாக மழை பெய்தாலே வேலை இருக்காது. தேர்வு நேரத்தில் சுப்பிரமணிய பாரதி அதிகாலை 3 மணி முதல் 4 மணி வரை படிப்பான். இப்படி கடுமையாக படித்ததால் தான் முதல் முயற்சியிலையே அவனால் வெற்றி பெற முடிந்தது. செல்போன் மூலம் வெறும் இரண்டு வருடத்தில் ஆங்கிலம் கற்றுக் கொண்டான். இப்போது அவன் யாரிடம் வேண்டுமென்றாலும் சரளமாக ஆங்கிலத்தில் பேசுவான்.

குடும்பத்தில் சொந்தக்காரர்கள் பலர் ஏளனமாக பேசினார்கள். எனவே, குடும்ப சூழல் எந்த விதத்திலும் அவனை பாதிக்க கூடாது என்பதற்காக எல்லோரது நம்பரையும் இரண்டு வருடத்திற்கு பிளாக் செய்து வைத்திருந்தோம். குடும்பத்தில் நடக்கும் பிரச்சினையை நான் அவனிடம் சொன்னது இல்லை” என்றார்.

இதையும் படிங்க: பிரியாணிக்கு முக்கியத்துவம்: ‘2 நாளுக்கு மேல் தாங்காது’ - திணறும் சென்னை உணவகங்கள்!

இதுவரை டெய்லராக இருந்த சரஸ்வதிக்கு, இப்போது ஐஏஎஸ் மகனின் தாய் என்ற பெயர் கிடைத்திருக்கிறது. “முதலில் யாரும் நம்பவில்லை. சும்மா சொல்கிறார்கள். மகன் கலெக்டர் ஆவான் என அவர்களே அவர்களை ஏமாற்றிக் கொள்கிறார்கள்” என்று நம்மிடம் பேசிய சரஸ்வதி, தேர்வு முடிவுகள் வந்த பிறகுதான் எல்லோரும் நம்பினார்கள்; தற்போது அவர்கள் சந்தோஷப்படுகிறார்கள் - மகிழ்ச்சி என நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.

