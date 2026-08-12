முல்லைப் பெரியாறு அணையில் துணை கண்காணிப்பு குழு ஆய்வு - பரிந்துரைகள் தொடர்பாக எகிறும் எதிர்பார்ப்பு
முல்லைப் பெரியாறு அணையில், துணைக் கண்காணிப்பு குழுவின் தற்போதைய ஆய்வு மற்றும் அதில் தெரிவிக்கப்படும் பரிந்துரைகள் குறித்து பெரும் எதிர்பார்ப்புகள் கிளம்பியுள்ளன.
Published : August 12, 2026 at 2:11 PM IST
தேனி: முல்லைப் பெரியாறு அணையில், தேசிய அணைகள் பாதுகாப்பு ஆணையத்தின் தென்மண்டல இயக்குநர் கிரிதர் தலைமையிலான துணைக் கண்காணிப்பு குழுவினர் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டது.
இந்த ஆய்வை முன்னிட்டு, தேக்கடி படகுத்துறையில் இருந்து தமிழ்நாடு பொதுப்பணித்துறைக்கு சொந்தமான படகில் கண்காணிப்பு குழுவினர் அணைப்பகுதிக்கு சென்றனர். அங்கு அணையின் பாதுகாப்பு, பராமரிப்பு பணிகள், கசிவு நீரின் அளவு, மதகுகளின் செயல்பாடு, மழைக்கால முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்டவை குறித்து ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
இக்குழுவில் தேசிய அணைகள் பாதுகாப்பு ஆணையத்தின் இணை இயக்குநர் கலீல் அகமது, தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் பெரியாறு, வைகை வடிநில மதுரை கோட்ட கண்காணிப்பு பொறியாளர் ஷாம் இர்வின், பெரியாறு அணை கம்பம் டிவிஷன் சிறப்பு கோட்ட செயற்பொறியாளர் செல்வம், கேரள அரசு சார்பில் நீர்ப்பாசனத்துறை கட்டப்பனை டிவிஷன் கண்காணிப்பு பொறியாளர் லெவின்ஸ் பாபு கோட்டூர், மேலாண்மை பொறியாளர் கோஷி ஆகியோரும் இடம்பெற்றிருந்தனர்.
கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 6ஆம் தேதி டில்லியில் தேசிய அணைகள் பாதுகாப்பு ஆணைய தலைவர் அனில் ஜெயின் தலைமையில் மத்திய கண்காணிப்பு குழுவின் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. இதன் தொடர்ச்சியாக மே மாதம் கிரிதர் தலைமையிலான துணைக் கண்காணிப்பு குழுவினர் முல்லைப் பெரியாறு அணையில் ஆய்வு செய்தனர். அதன்பின்னர் சுமார் மூன்று மாதங்களுக்கு பின் மீண்டும் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படுவது முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
இரு மாநிலங்களிலும் எதிர்பார்ப்பு
முல்லைப் பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டத்தை உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி, 152 அடியாக உயர்த்தும் வகையில் பேபி அணையை பலப்படுத்துவது தொடர்பாக தமிழ்நாட்டில் விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. அதேநேரத்தில் நீர்மட்டத்தை 142 அடியில் இருந்து 136 அடியாக குறைப்பது மற்றும் புதிய அணை கட்டுவது தொடர்பாக கேரளத்திலும், அரசியல் ரீதியாக விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்நிலையில், துணைக் கண்காணிப்பு குழுவின் தற்போதைய ஆய்வு மற்றும் அதில் தெரிவிக்கப்படும் பரிந்துரைகள் குறித்து இரு மாநிலங்களிலும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. மேலும் அணையில் ஆய்வுகள் முடிந்ததும், குமுளி 1-ஆம் மைலில் உள்ள முல்லைப் பெரியாறு அணை கண்காணிப்பு குழு அலுவலகத்தில், இன்று மாலை ஆய்வுக் குழுவினருடன் நடைபெறவுள்ள ஆலோசனை கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு மற்றும் கேரள ஆகிய இரு மாநில அதிகாரிகள் கலந்து கொள்கின்றனர்.
அக்கூட்டத்தில் அணையில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வு மற்றும் இரு மாநிலங்களுக்கு இடையே உள்ள விஷயங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்படுகிறது. அதில் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு, அணையின் பலம் குறித்து இருமாநில அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டு, அதனைப் பற்றிய அறிக்கை, தேசிய அணைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் மற்றும் மத்திய நீர்வளத்துறை அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது.